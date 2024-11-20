Dört çocuktan sonra ‘tamam’ demişlerdi… En küçük kızını göğsünde taşıyor

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hilary Duff ve müzisyen eşi Matthew Koma, üçüncü bebeklerini mayıs ayında kucaklarına almıştı.

Hilary Duff, evinde suda doğurduğu üçüncü kızına Townes adını verdi. Ünlü yıldız mayıs ayında dördüncü kez anne oldu

ALIŞVERİŞE ÇIKTI, KÜÇÜK KIZINI GÖĞSÜNDE TAŞIDI

Duff ve eşi Matthew Koma üç kızlarını yanlarına alıp alışverişe çıktı. Ünlü yıldız beş yaşındaki Banks, üç yaşındaki Mae’nin elinden tutarken altı aylık kızını da göğsünde taşıdı.

Hilary Duff ve Matthew Koma epey zorlansalar da üç kızlarıyla alışverişe çıktılar

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4 çocuklu taze anne Hilary Duff gri eşofman altı ve beyaz tişörtüyle rahat bir görüntü çizdi. Matthew Koma da üç küçük çocukla birlikte dışarı çıkmak için gereken tüm malzemelerin bulunduğu bir sırt çantasını taşıyordu. Altı aylık bebeğini göğsünde taşıyan Duff kızlarının elinden tutarak gezdi... Çocukların eşyalarını taşımak da babalarına düştü

BÜYÜK AİLE ARTIK ALTI KİŞİLİK OLDU

Bu altı kişilik kalabalık ailede Hilary'nin eski kocası Mike Comrie’den doğan 12 yaşındaki oğlu Luca da yer alıyor.

Yıldız isim son iki doğumunu da evinde, eğitimli ebelerin gözetiminde suda yaptı

Duff , kızı Townes Meadow Bair'in gelişini 7 Mayıs'ta yaptığı bir Instagram paylaşımıyla doğruladı ve “Aylardır seni kollarımda tutmanın hayalini kuruyordum ve son 5 gündür seni tanımak, sana bakmak ve seni koklamak sihirli anlardı. Hepimiz seni başından beri buradaymışsın gibi seviyoruz” yazdı.

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“BENİM SAVAŞÇI KARIM”

Matthew Koma da kızı doğduktan sonra “Benim gerçek savaşçı tanrıça karım, güzel Townes Meadow Bair'i 5/3/24 tarihinde evde doğurdu” diye paylaşım yaptı.

Anne olduktan sonra hem müziğe hem de oyunculuk kariyerine ara veren Hilary Duff “Bunun için asla çocuklarımı suçlamak istemiyorum ama şu anda anneliğe çok dalmış durumdayım” diyerek bir gün müzik yapmaya geri dönmek istediğini itiraf etmişti. Hilary Duff'un ilk evliliğinden doğan oğlu Luca artık üç küçük kız kardeşine göz kulak olacak yaşa geldi

BEŞ YILLIK EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK

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Hilary Duff ve Matthew Koma 2019’da nikah masasına oturduktan sonra peş peşe iki kızları olmuştu.

Tüm ailenin pijamalarıyla poz verdiği fotoğrafın altına "Sessiz gecelerimize artık veda ediyoruz” yazan Hilary Duff yeniden hamile olmasının sevincini “Sürpriz Sürpriz! Bu çılgın gruba bir kişi daha ekleniyor” sözleriyle ifade etmişti. Artık 6 kişilik bir aileleri olan ünlü çift evlerinde sürekli bir kaos yaşandığını ancak bunu sevdiklerini söylüyor

İLK GÖZ AĞRISI OĞLU ÜÇ KIZ KARDEŞİNE AĞABEYLİK YAPACAK YAŞA GELDİ

Hilary Duff’ın 2010’da evlenip 2016’da boşandığı hokey oyuncusu ilk eşi Mike Comrie’den doğan oğlu Luca da 12 yaşına bastı.

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Birkaç ay önce verdiği röportajda evlerinde sürekli bir karmaşa ve çılgınlık olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı "Bugünü nasıl atlatacağız?" diye düşünmenin üzerinde yarattığı baskıyı bile sevdiğini söylemişti. Annelik macerası boyunca hatalar da yaptığını itiraf eden ünlü yıldız bunlardan suçlukluk duymadığını "en nihayetinde ben de insanım" diyerek anlatmıştı

“BEN DE İNSANIM, SUÇLULUK DUYMUYORUM”

Duff, dördüncü çocuğuna hamileyken annelik serüveni boyunca, ailesini hayal kırıklığına uğratma konusunda da payını aldığının altını çizmiş, elinden geleni yaptığını ve herkes gibi nihayetinde sıradan bir insan olduğunu bildiği için suçluluk duymadığını söylemişti.

Oyunculuğu da şarkıcılığı da bir kenara koyan Hilary Duff artık kariyerine geri dönmek istediğini söylüyor

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Her zaman büyük bir aile istediklerini söyleyen ünlü çift Hilary Duff hamile kaldıktan sonra artık daha fazla çocukla baş edemeyeceklerini söylediler ve Matthew Koma vasektomi ameliyatı yaptırdı.