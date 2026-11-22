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Bu birlikteliklerinden bir oğulları olan, birbirlerinin eski ilişkilerinden doğan çocukları da birlikte büyüterek dört çocuklu kalabalık bir aile kuran Goldie Hawn ve Kurt Russell ilişkilerinde 43 yılı devirdi.

Ama 43 yılı devirmekle kalmayıp bu uzun yıllar boyunca aşklarını canlı tutmayı da başardı.

Birbirlerine olan aşklarını ve sevgilerini bunca uzun zamandır korumalarının elbette sırları var. Onlar da zaten kendilerine uzatılan mikrofonlara bu sırları söylemekten hiç çekinmiyor.

Söylediklerine göre ünlü çiftin en büyük sırrı hiç evlenmemiş olmak. Başlarından daha önce evlilikler geçen iki ünlü oyuncu kendi ilişkilerinde nikah masasına oturmayı hiç düşünmemişler.

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Aşklarının bu imzayı aşacak bir bağlılık olduğunu düşünmeleri bir yana sonunda boşanmak varken evlenmeyi de doğru bulmamışlar. Goldie Hawn evlenmek istememesinin sebebini daha önce farklı yerlerde ve röportajlarda paylaşmıştı.

Yıldız oyuncu Kurt Russell’a yürekten bağlı olduğunu söylemiş ve bir imza yüzünden değil, her sabah onun yanında uyanmaktan mutlu olmaya devam ettiği sürece bu ilişkiyi sürdürmek istediğini itiraf etmişti.

Goldie Hawn, 43 yılı aşkın süredir devam eden ilişkisinde, hayat arkadaşı Kurt Russell’a hâlâ büyük bir çekim duyuyor. Aşklarının taze kalmasının en büyük sebeplerinden biri de zaten bu…

Geçtiğimiz gün “The Jennifer Hudson Show’a konuk olan 80 yaşındaki Hollywood emektarı, 75 yaşındaki Kurt Russell ile kırk yıla yayılan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Hudson’a ve stüdyodaki izleyicilere Russell’dan bahsederken, "Çok yakışıklı. Bugün bile ona baktığımda, ki ikimiz de biraz yaşlandık, hâlâ çok yakışıklı olduğunu görüyorum. Bunu ona da söylüyorum. O çok güzel bir insan... ve beni mutlu ediyor" dedi.

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Ünlü yıldız, nasıl erkeklerden hoşlandığına dair detaylar da paylaştı: "İnsan hep 'iyi bir adam mı, yoksa hem iyi hem de biraz tehlikeli bir adam mı?' diye merak eder... Ben her ikisinden de biraz olsun isterim," diyen Hawn, ekledi: "Güçlü bir kişiliği olan, çok eğlenceli ve kahkahası kocaman olan erkekleri severim. Kurt, çok içten ve yüksek sesle güler."

Ünlü oyuncu Kurt Russell’dan bahsederken “Onu çok seviyorum. Güçlü, büyük bir kişiliği olan insanlara bayılırım. Ayrıca o, dünyanın en iyi babası." diyor.

1983 yılında Swing Shift filminin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlayan çiftin, Wyatt adında 40 yaşında bir oğulları var.

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Geniş ailelerinde ayrıca, Russell’ın eski eşi Season Hubley’den olan 46 yaşındaki oğlu Boston Russell ile Hawn’ın eski eşi Bill Hudson’dan dünyaya gelen çocukları Oliver (50) ve Kate Hudson (47) da yer alıyor.

Hawn, geçtiğimiz mayıs ayında kendisi ve Russell’ın neden hiç evlenmediklerini açıklamıştı: "Evlenmenin, her ikimizden de istemediğimiz bir şeyi alıp götüreceğini düşündük. Biz her gün yeniden birbirimizi seçmek istiyoruz."

"Bence bu, hepimizin olduğumuz kişiler konusunda özgür hissetmesi, kendi düşüncelerimize sahip olabilmesi gereken alanlardan biri. Mutlu bir yaşam sürmek isteyen bizler için, öncelikle insanın kendi içinde mutlu olması gerektiğini düşünüyorum."

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Goldie Hawn, 1976-1982 yılları arasında Bill Hudson ile, ondan önce ise 1969-1976 yılları arasında Gus Trikonis ile evliydi.

Sempatik yıldız ocak ayında, son kırk yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı hakkında samimi bir itirafta bulunmuş ve yatak odalarının kapısının da hiç kapanmadığını söyleyerek Russell'a hâlâ "cinsel olarak büyük bir çekim" duyduğunu da itiraf etmişti.

Uzun ilişkilerinin sırlarından birinin de bu olduğunu düşünen Goldie Hawn "Bugün bile onu inanılmaz derecede yakışıklı buluyorum" diyor.