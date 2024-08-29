DÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ de boyunu geÃ§ti: Ä°yi ki doÄŸurdum hepinizi

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Sonra bir gÃ¼n David Beckham, Spice Girl topluluÄŸundaki o esmer kÄ±sa saÃ§lÄ± kÄ±zÄ± televizyon ekranÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ ve o anda aÅŸÄ±k oldu.

Kendi kendine sÃ¶z vermekle kalmayÄ±p yanÄ±nda bulunan arkadaÅŸÄ±na da bir gÃ¼n o kÄ±zla evleneceÄŸini sÃ¶yledi.

DediÄŸini de yaptÄ± zaten.

SÃ–YLEDÄ°ÄžÄ°NÄ° YAPTI, ONUNLA BÄ°R AÄ°LE KURDUÂ

BÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk yaÅŸadÄ±lar, bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Brooklyn de onlar daha evlenmeden dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. O daha minicik bir bebekken de 1999 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendiler.

Brooklyn'in ardÄ±ndan Romeo sonra da Cruz dÃ¼nyaya geldi. Evlilikleri ihanet rÃ¼zgarlarÄ±na bile direnen Beckham Ã§ifti, Ã¼Ã§ oÄŸullarÄ±yla mutluydu.

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Ama bir de kÄ±z Ã§ocuÄŸu istediler. Harper Seven adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±zlarÄ± da bundan 13 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼nyaya geldi.

Daha bir bebekken de annesi onu yeni mesleÄŸi moda tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan etkilenerek bir ikon gibi giydirdi.

Zaten Harper, bu kadar Ã¼nlÃ¼ bir Ã§iftin kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in de milyonlarÄ±n ilgisini Ã¼zerinde topladÄ±.

Sonunda Harper Beckham da kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k aÄŸabeyleri gibi bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Victoria'nÄ±n son paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa da annesinin boyuna yetiÅŸti.

KANADA TATÄ°LÄ°NE Ã‡IKTILAR

Victoria ve David Beckham Ã§ifti ÅŸu sÄ±ralarda Kanada'da Muskoka'da bir aile tatili yapÄ±yor. Genellikle Miami baÅŸta olmak Ã¼zere lÃ¼ks yatlarÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zde yerlerinde denize aÃ§Ä±lan aile bu kez farklÄ± bir yeri tercih etti.

ÃœnlÃ¼ Ã§ifte Ã§ocuklarÄ± 21 yaÅŸÄ±ndaki Romeo, 19 yaÅŸÄ±ndaki Cruz ve 13 yaÅŸÄ±ndaki Harper da eÅŸlik etti. Nicola Anne Peltz ile evli olan en bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Brooklyn ise onlarla birlikte deÄŸildi.

Victoria Beckham, Kanada tatilinde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. O paylaÅŸÄ±mlarda oÄŸlu Romeo'nun annesinin boyunu geÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Ã‡OCUKLARI BOYUNA YETÄ°ÅžTÄ°

HenÃ¼z 13 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Harper'Ä±n da annesine yetiÅŸtiÄŸi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Bu arada Spice Girls grubu daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra moda alanÄ±nda kariyer yapan Victoria Beckham ile kÄ±zÄ±nÄ±n renk uyumu da gÃ¶rÃ¼lmeyecek gibi deÄŸildi.

Bu tatilde Beckham Ã§iftinin yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. Kanada tatilinde onlara iÅŸ insanÄ± Jamie Salter ile karÄ±sÄ± da eÅŸlik etti. Salter, aynÄ± zamanda birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r David'in iÅŸ ortaÄŸÄ±.

Victoria ve David Beckham'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya tanÄ±yor. Ama dÃ¶rt kardeÅŸ iÃ§inde en Ã§ok dikkat Ã§eken Harper.

Bunun nedeni de Harper Seven'in Beckham Ã§iftinin tek kÄ±zÄ± ve ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olmasÄ±.

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Romeo, annesinin boyunu Ã§oktan geÃ§ti.Â





Beckham Ã§iftinin en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn, Ã§oktan evlenip yuvasÄ±nÄ± kurdu.





AÄ°LENÄ°N EN KÃœÃ‡ÃœÄžÃœ, EN GÃ–ZDESÄ°

AÄŸabeyleri artÄ±k bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ve kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Harper "anne ve babasÄ±nÄ±n bebeÄŸi" olarak kaldÄ±. YaÅŸÄ± ilerlemesine raÄŸmen Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin bÃ¼tÃ¼n ilgisi de en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde.

David ve Victoria sÄ±k sÄ±k kÄ±zlarÄ±yla Ã§ektikleri pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Elbette aÄŸabeyleri Brooklyn, Romeo ve Cruz'un kalbinde de ayrÄ± bir yeri var kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n. Bir baÅŸka deyiÅŸle Harper bÃ¼tÃ¼n ailesinin gÃ¶zbebeÄŸi.

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ArtÄ±k onun usul usul bÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Victoria, modacÄ± bir anne olarak tecrÃ¼besini kÄ±zÄ±nÄ±n giyiminde kuÅŸamÄ±nda da konuÅŸturuyor. Ki zaten Harper daha bebekken giydikleriyle kÃ¼Ã§Ã¼k bir moda ikonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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KIZ BABASI OLMAK BAMBAÅžKA!Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa David Beckham daha Harper minicik bir bebekken yani kÄ±z babasÄ± olduÄŸu ilk dÃ¶nemlerde bu konuda bazÄ± Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Beckham kÄ±zÄ± 22 aylÄ±k bir bebekken verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "kÄ±zÄ±nÄ±n kalbinde Ã¶zel bir yeri olduÄŸunu" sÃ¶ylemiÅŸti.

Eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ o rÃ¶portajda. The Sun gazetesine konuÅŸan Beckham, kÄ±zÄ± Harper'Ä±, kulede yaÅŸayan masal kahramanÄ± Rapunzel'e benzetmiÅŸti.

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Beckham bir sÃ¼re Ã¶nce de kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±p yÃ¼rek titreten bir not yazmÄ±ÅŸtÄ±.

David Beckham Harper'Ä±n ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazÄ±p bir de Ã¼zgÃ¼n bir yÃ¼z emojisi kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu durum da birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan Harper'Ä±n da yakÄ±nda bÃ¼yÃ¼yÃ¼p kendi kanatlarÄ±yla uÃ§maya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bilen David'in biraz Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yorumlarÄ±na neden olmuÅŸtu.

'BABA BENÄ° OKULA BÄ°RAZ UZAKTA BIRAKIR MISIN?'

AslÄ±nda David Beckham'Ä±n, kÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼yen her babanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetmesi Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum deÄŸil.

Zaten Harper da zaman zaman bu durumu babasÄ±na kendi dili dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nce ifade ediyor.

Bu konuda yaÅŸanan bir olayÄ± da Victoria Beckham katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Victoria, Armchair Experd adlÄ± programda kocasÄ±nÄ±n kendisine anlattÄ±ÄŸÄ± bir olayÄ± aktardÄ±.

Buna gÃ¶re David bir gÃ¼n kÄ±zÄ±nÄ± okula bÄ±rakÄ±yordu. Harper babasÄ±ndan bir ricada bulundu: " Baba beni okuldan biraz uzakta bÄ±rakÄ±r mÄ±sÄ±n!'

Ä°ÅŸte bu rica Victoria'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re David'in kalbini kÄ±rdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ David'e gÃ¶re kÄ±zÄ±, okula babasÄ± tarafÄ±ndan bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶rmesini istememiÅŸti.

Victoria Beckham bu konuda "Belki de David o gÃ¼n kÃ¶tÃ¼ giyinmiÅŸti. Harper onun Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nmesini istememiÅŸti" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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