×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın!

Güncelleme Tarihi:

#Kim Kardashian#Kanye West#Marilyn Monroe
Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 16:30

Gösteri dünyasının sık sık manşetleri süsleyen ünlülerinden biri Kim Kardashian… Genellikle özel hayatıyla, bunun yanı sıra servetiyle bazen de yarattığı olaylarla... Kısacası her ne olursa olsun yıllar yılı bu konuda kimse onunla rekabet edemedi...

Haberin Devamı

Bunca zaman geçti, Kim Kardashian 45 yaşına geldi ama hala bu durum değişmedi. Yine attığı ilginç bir adımla herkes onu konuşur oldu.

Kardashian'ın bu sefer manşetlere çıkma nedeni ise gece karanlığında yapılan bir fotoğraf çekimi ve o sırada üzerinde olan bir elbise... Daha doğrusu tarihi elbise...

Kanye West ile evliliğinden dört çocuk annesi olan Kim Kardashian, Instagram sayfasında bir dizi fotoğraf paylaştı.

Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın

ÜNLÜ ELBİSEYLE KARANLIKTA OKYANUSA GİRDİ
Gece karanlığında okyanusta yüzerken çekilen bir dizi fotoğrafında Kardashian'ın üzerinde aslında çok tanıdık ünlü bir elbise vardı...

Alexander McQueen'in 2003 koleksiyonundan değerli ve moda uzmanları tarafından 'tarihi' olarak nitelendirilen kahverengi elbise.

Haberin Devamı

Kim, esin kaynağını okyanuslardan alan o ünlü elbiseyle hem yüzerken hem de kumsalda bir dizi poz verdi.

Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın

KARDEŞİ ENDİŞELENDİ
Sonra da aralarından seçtiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşımlara çok sayıda yorum da geldi. Ama hiçbiri kardeşi Khloe Kardashian'ın yazdığı kadar ilginç değildi.

Khloe ablasının paylaşımına "Gece o suya girdiğin için ne kadar garip birisin. Fotoğraflarda dışarısı çok karanlık görünüyor... Sen iyi misin?" diye yazdı.

Gözden KaçmasınYarı aç, yarı tok çocukluğu bu apartmanın küçük bir dairesinde geçmişti... 30 yıl dinlenmeden çalışıp çabaladı... Rüya hayatını kendi elleriyle kurduYarı aç, yarı tok çocukluğu bu apartmanın küçük bir dairesinde geçmişti... 30 yıl dinlenmeden çalışıp çabaladı... Rüya hayatını kendi elleriyle kurduHaberi görüntüle

Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın

Kardashian'ın çok konuşulan pozları Brezilya'da Rio de Janeiro'da çekildi.

Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın

Daha önce de böyle ünlü elbiseleri giyen Kardashian'ın üzerindeki kıyafetin orijinal olup olmadığı bilinmiyor. Ama paylaşımında Metropolitan Müzesi'nde çekilen bir kareyi paylaştığı için elbisenin orijinal olduğu düşünülüyor.

Haberin Devamı

Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın

DİĞER ELBİSEYİ 2020'DE OSCAR PARTİSİNDE GİYDİ
Kardashian, o ünlü elbiseyle çekilen pozlarının yanı sıra Alexander McQueen'in imzasını taşıyan iki elbisenin fotoğrafına da yer verdi.

Bunlardan biri yine aynı modacının imzasını taşıyan ve 2020 yılındaki Oscar partisinde giydiği tek omuzlu ünlü elbiseydi.

Yanında da çekimde giydiği kahverengi şifon elbise vardı.

Gözden KaçmasınSiz onu kusursuz bir güzel sanıyorsunuz... Giysileri de kendisi kadar yaşlı... Bakın, ben de mükemmel değilimSiz onu kusursuz bir güzel sanıyorsunuz... Giysileri de kendisi kadar yaşlı... 'Bakın, ben de mükemmel değilim'Haberi görüntüle

Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın

VAHŞİ GÜZELLİK SERGİSİNDE YER ALDI: Kim Kardashian'ın üzerindeki elbise 2011 yılında Metropolitan Müzesi'nde açılan Vahşi Güzellik adlı sergide yer almıştı. Serginin açılışında gösterilen kısa filmde okyanusa atlayıp derinlere dalan bir genç kızın üzerinde görülmüştü elbise.

Haberin Devamı

Tarihi elbiseyle gece karanlığında suya daldı: Ne anormal bir insanmışsın

 
MARILYN MONROE'NUN ELBİSESİNİ GİYMESİ OLAY OLMUŞTU
Kim Kardashian bu tür ikonik elbiseleri önemli gecelerde giymesiyle de biliniyor... Bunlar arasında en çok tartışma konusu olan da 2022 yılındaki MET Gala'da giydiği Marilyn Monroe'nun efsane kıyafetiydi.

Marilyn, John F. Kennedy'ye "Mutlu Yıllar Bay Başkan" şarkısını söylediği sırada giymişti o elbiseyi.

Kim Kardashian, elbisenin içine girebilmek için kilo vermişti ama bu yeterli olmadığından fermuara kapanmamıştı. Kırmızı halıda üzerine bir etol aldığı elbiseyle yürüyen Kardashian sonra orijinal elbiseyi kopyasıyla değiştirdi.

Gözden Kaçmasınİhanetin karanlık gölgesi peşini bırakmıyor: Canı yandıkça odalara kapandı: Lütfen o kadını hayatımızdan çıkarİhanetin karanlık gölgesi peşini bırakmıyor: Canı yandıkça odalara kapandı: Lütfen o kadını hayatımızdan çıkar!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kim Kardashian#Kanye West#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!