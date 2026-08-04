Güzellik yarışmasına katıldığında dört aylık hamileymiş... Kimseye söylemedim, çünkü emeklerim boşa gitsin istemedim!

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Kanada'yı temsil eden Jaime VanderBerg, podyumda kraliçe olmak için mücadele ederken meğer dört aylık hamileymiş.
Ve bu sırrını, gerçeği bilen birkaç kişi dışında herkesten köşe bucak saklamış.
Aslına bakılırsa Kainat Güzeli Yarışması'nın kurallarında 2023 yılında bir değişiklik yapıldı. Buna göre artık evli ya da çocuklu kadınlar da yarışmaya katılabiliyor.
Ama yine de Jaime VandenBerg, yarışma sırasında hamile olduğunu söylememeyi tercih etti.
Aslında Jamie, Meksika'da bir proje için çalışırken hamile olduğunu öğrendi.
Bu haber hem kendisi hem de sevgilisi Aaron Hernandez için sürpriz oldu. Aile kurmayı henüz planlamıyor olsalar da hamilelik haberi ikisinin de ayaklarını yerden kesti.
Ayrıca yarışma sırasında hamileliği de gizleme kararı aldılar.
2021 yılında ölümcül bir silahlı saldırıdan kurtulan Jaime VandenBerg, cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet konusunda bazı sosyal projelerde görev alıyordu.
Bu yüzden de haberi saklamak istedi.
Aslında ülkesini bir güzellik yarışmasında temsil etmek onun en büyük hayaliydi. Ama hamilelik haberi neredeyse onu bu idealinden vazgeçirecekti.
Başlangıçta görünümündeki değişiklikleri kimsenin fark edip etmeyeceğini merak ettiğini söyleyen VandenBerg, aldığı yorumların büyüyen bebek karnıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi People'a yaptığı açıklamada.
Bunun yerine, insanlar hamileliğinin ikinci üç aylık döneminde göğüs büyüklüğünün önemli ölçüde artması nedeniyle göğüs büyütme ameliyatı olup olmadığını sorgulandığını sözlerine ekledi.
Genç kadın her ne kadar güzellik yarışmalarına katılmak isteyen genç kızlara akıl hocalığı yapıp destek vermekte kararlı olduğunu söylese de artık hayattaki önceliğinin annelik olduğunu da saklamadı.