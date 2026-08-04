Güzellik yarışmasına katıldığında dört aylık hamileymiş... Kimseye söylemedim, çünkü emeklerim boşa gitsin istemedim!

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Kanada'yı temsil eden Jaime VanderBerg, podyumda kraliçe olmak için mücadele ederken meğer dört aylık hamileymiş.

Ve bu sırrını, gerçeği bilen birkaç kişi dışında herkesten köşe bucak saklamış.



Yarışma geçen yılın kasım ayında yapıldı bitti. Kanada Güzeli Jaime de o sırada hamile olduğunu, bu yılın mart ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla herkese ilan etti.

Aslına bakılırsa Kainat Güzeli Yarışması'nın kurallarında 2023 yılında bir değişiklik yapıldı. Buna göre artık evli ya da çocuklu kadınlar da yarışmaya katılabiliyor.

Ama yine de Jaime VandenBerg, yarışma sırasında hamile olduğunu söylememeyi tercih etti.

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29 yaşındaki güzel, People dergisine yaptığı açıklamada "O zamanlar ailemize veya Miss Universe Kanada organizasyonuna söylemedik ve haberi bir süre kendimize saklamayı tercih ettik. Bunu yaptığımız için gerçekten çok mutluyum çünkü hayatımın her şeyin kamuoyunun gözü önünde olduğu bir döneminde hamileliği çok daha özel hissettirdi" diye konuştu.

Aslında Jamie, Meksika'da bir proje için çalışırken hamile olduğunu öğrendi.

Bu haber hem kendisi hem de sevgilisi Aaron Hernandez için sürpriz oldu. Aile kurmayı henüz planlamıyor olsalar da hamilelik haberi ikisinin de ayaklarını yerden kesti.



Hatta Tayland'daki yarışmaya gitmeden önce de ilk ultrason muayenesini yaptırdı genç kadın. Kendileri bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemediler.

Ayrıca yarışma sırasında hamileliği de gizleme kararı aldılar.

2021 yılında ölümcül bir silahlı saldırıdan kurtulan Jaime VandenBerg, cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet konusunda bazı sosyal projelerde görev alıyordu.

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Eğer bir bebek beklediğini yarışma sırasında açıklarsa "Hamile yarışmacı" diye anılacağını ve bunun yaptığı sosyal yardım faaliyetlerinin önüne geçeceğini düşündü.

Bu yüzden de haberi saklamak istedi.

Aslında ülkesini bir güzellik yarışmasında temsil etmek onun en büyük hayaliydi. Ama hamilelik haberi neredeyse onu bu idealinden vazgeçirecekti.



İşte o noktada sevgilisi Hernandez devreye girdi ve onu yarışmaya katılmaya ikna etti.

Başlangıçta görünümündeki değişiklikleri kimsenin fark edip etmeyeceğini merak ettiğini söyleyen VandenBerg, aldığı yorumların büyüyen bebek karnıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi People'a yaptığı açıklamada.

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Bunun yerine, insanlar hamileliğinin ikinci üç aylık döneminde göğüs büyüklüğünün önemli ölçüde artması nedeniyle göğüs büyütme ameliyatı olup olmadığını sorgulandığını sözlerine ekledi.

Jaime VandenBerg ve Aaron Hernandez, bu yılın mayıs ayında kız bebeklerine kavuştu. Minik bebeği Charlotte Nicole Hernandez VandenBerg adı verildi.

Genç kadın her ne kadar güzellik yarışmalarına katılmak isteyen genç kızlara akıl hocalığı yapıp destek vermekte kararlı olduğunu söylese de artık hayattaki önceliğinin annelik olduğunu da saklamadı.