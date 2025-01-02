DÃ¶rt ay Ã¶nce gizli dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmÄ±ÅŸlar... 23 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±mla evlendim

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Bir de daha sakin hatta kelimenin tam anlamÄ±yla gizlice evlenen Ã¼nlÃ¼ Ã§iftler de var. Ä°ÅŸte bunlardan birinin evlendiÄŸini gelin aÃ§Ä±klamasa kimsenin haberi bile olmayacaktÄ±.Â

Ama o oturdu dÃ¼ÄŸÃ¼nden dÃ¶rt ay sonra 23 yÄ±l Ã¶nce arkadaÅŸ olarak tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sonra da romantik iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sevgilisiyle evlendiÄŸini sosyal medyadan duyurdu.

ANGELINA JOLIE 'GÃ–RÃœMCE' OLDU

GeÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda gizlice evlenen bu kiÅŸi Angelina Jolie'nin bÃ¼yÃ¼k erkek kardeÅŸi James Haven.

51 yaÅŸÄ±ndaki Haven ile 23 yÄ±ldÄ±r tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve doÄŸrusu Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Romi Imbelli, geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda California'daki Laguna PlajÄ±'nda evlendi.

Daha doÄŸrusu "evlenmiÅŸler."

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer Imbelli, sosyal medya hesabÄ±ndan bunu duyurmasaydÄ± bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kendileri ve tÃ¶rene tanÄ±klÄ±k eden az sayÄ±daki kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin haberi olmayacaktÄ±.

Romi Imbelli, James Haven ile 12 AÄŸustos2024'te evlendiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.





DAMADIN ÃœNLÃœ ABLASI TÃ–RENDE YOKTU... AMA BABASI YANINDAYDI

Romi Imbelli, bu mutlu haberi gecikmeli olarak Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu. O satÄ±rlarÄ±nda da James Haven ile Ã§alkantÄ±lÄ± iliÅŸkisine ve tabii ki dÃ¼ÄŸÃ¼ne dair bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar verdi.

Romi Imbelli'nin yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re dÃ¼ÄŸÃ¼n 12 AÄŸustos 2024 gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸti.

TÃ¶rene damat James Haven'Ä±n babasÄ±, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Jon Voight katÄ±ldÄ±. Ama Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Angelina Jolie orada deÄŸildi.

Zaten az sayÄ±da kiÅŸinin konuk olduÄŸu tÃ¶rende Romi'nin annesi de yer aldÄ±.

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EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ° MEZARLIKTA GELDÄ°

Gelinin yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re evlilik teklifi de beklenmedik bir yerde geldi: Tam da Romi Imbeli'nin babasÄ±nÄ±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda! Sonra da Ã§ift hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi.

Rome Imbelli paylaÅŸÄ±mÄ±na "2024 yÄ±lÄ±nda, 23 yÄ±llÄ±k en iyi arkadaÅŸÄ±mla evlendim" satÄ±rlarÄ±yla baÅŸladÄ±. James Haven ile hikayelerinin karmaÅŸÄ±k ve Ã§ok kiÅŸisel olduÄŸunu belirten Imbelli, bunu da bir kitap haline getireceÄŸini duyurdu.

"DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼z Ã§ok Ã¶zeldi.. Sadece ebeveynlerimiz yanÄ±mÄ±zdaydÄ±. Daha sonra daha bÃ¼yÃ¼k bir kutlama iÃ§in plan yapÄ±yoruz" diye yazdÄ± Romi Imbelli.

Fakat sonra James Haven ile iliÅŸkilerinin aslÄ±nda ne kadar karmaÅŸÄ±k olduÄŸunu belirten bir ipucu da verdi.

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Ä°LK BÃœYÃœK KAVGA DÃœÄžÃœNDEN BÄ°R GÃœN SONRA

DÃ¼ÄŸÃ¼nden bir gÃ¼n sonra karÄ± koca olarak bÃ¼yÃ¼k bir kavga ettiklerini yazdÄ±.

Sonra da aradan geÃ§en aylarÄ±n ardÄ±ndan artÄ±k Los Angeles'taki evine ve kocasÄ±nÄ±n yanÄ±na dÃ¶nmeye hazÄ±r olduÄŸunu ekledi.

2024 yÄ±lÄ±nÄ±n kalbinde her zaman ayrÄ± bir yeri olacaÄŸÄ±nÄ± yazmadan da geÃ§medi Romi Imbelli.

PaylaÅŸÄ±mÄ±nda James Haven ve Ahgelina Jolie'nin yÄ±llar Ã¶nce hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand ile artÄ±k hayatta olmayan kendi babasÄ±nÄ± da unutmadÄ±. Ä°kisinin de cennetten olan biteni izleyip onlar adÄ±na mutlu olduÄŸunu belirten satÄ±rlara da yer verdi.

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GELÄ°NÄ°N ÃœÃ‡ÃœNCÃœ, DAMADIN Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°: Bu, 42 yaÅŸÄ±ndaki Imbelli'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, James Haven'Ä±n ise ilk evliliÄŸi. Imbelli, daha Ã¶nce mÃ¼zisyen Dusty Ray ve Ã¼lÃ¼ ÅŸef Charles Imbelli ile bir evlilik yaptÄ±. Ä°kinci evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Imbelli, adÄ±nÄ± 2010 ile 2012 arasÄ±nda yayÄ±nlanan bir reality ÅŸovla duyurmuÅŸtu.Â





Angelina Jolie ile James Haven'in anne ve babasÄ± Marcheline Bertrand ile Jon Voight, 1971 ile 1980 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evli kaldÄ±. AyrÄ±ldÄ±ktan sonra Bertrand kendini iki Ã§ocuÄŸuna adadÄ±.Â





Marcheline Bertrand, 2007 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti.

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