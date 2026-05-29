DÃ¶rt yÄ±llÄ±k evlilik ikisine de Ã§ok yaramÄ±ÅŸ: Uyumlu Ã§ift diye iÅŸte buna denir... AÅŸklarÄ±yla beraber kilolarÄ± da arttÄ±

Haberin DevamÄ±

46 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, model ve TV yÄ±ldÄ±zÄ± Brook, kendisinin de sÃ¶ylediÄŸi gibi hayatÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ± kilo vermek iÃ§in Ã§abalayarak geÃ§irdi.

20'li ve 30'lu yaÅŸlarÄ±nda da gerÃ§ekten incecik olup Ã¶yle kalmayÄ± baÅŸardÄ±. 40'larÄ±na geldiÄŸinde ise durum farklÄ±lÄ±k gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±.

O dÃ¶nemden itibaren hayata artÄ±k baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ bakmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda kilo vermek, her zaman zayÄ±f kalmak da onun Ã¶nceliÄŸi olmaktan Ã§Ä±ktÄ±.

Â

HAYATININ AÅžKINI BULDU, KENDÄ°NÄ° OLDUÄžU GÄ°BÄ° SEVMEYE BAÅžLADI

Ã–zellikle de hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± Jeremy Parisi'yi bulup 2022 yÄ±lÄ±nda evlendikten sonra bu durum iyice belirgin hale geldi.

GeÃ§ip giden yÄ±llarla birlikte genÃ§likteki incecik bedenine bir daha geri dÃ¶nemeyeceÄŸini kabullenip, hem hayatÄ±n hem aÅŸkÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re hem de yemek yemenin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor Kelly Brook.

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik kÄ±vrÄ±mlÄ± bedeniyle de gayet mutlu. Daha da Ã¶tesinde kocasÄ± Jeremy Parisi de ona bu konuda eÅŸlik etmeyi bÄ±rakmamÄ±ÅŸ.

Kelly Brook ile kocasÄ± Jeremy Parisi, birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Fransa, St Tropez tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler.





AÅžK VE EVLÄ°LÄ°K Ä°KÄ°SÄ°NE DE YARAMIÅž

MutluluklarÄ± her hallerinden belli olan Brook ile Parisi'nin aldÄ±ÄŸÄ± kilolar da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Beyaz Ã¼zerine mavi Ã§iÃ§ekli bir bikini giyen Brook ile turuncu mayo tercih eden Parisi, hem denize girip gÃ¼neÅŸlendi hem de romantik anlar yaÅŸadÄ±.

Ä°kisinin de dÃ¼nyadaki milyonlarca Ã§ift gibi evlendikten sonra kilo almalarÄ± da elbette onlarÄ± plajda gÃ¶renlerin baÅŸlÄ±ca konusu oldu.

Bu tatilde Kelly Brook ile Jeremy Parisi, hem iliÅŸkilerinin 11'nci yÄ±lÄ±nÄ± hem de Parisi'nin 41'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

Sadece Brook'un deÄŸil kocasÄ± Jeremy Parisi'nin de Ã¶zellikle gÃ¶bek bÃ¶lgesinde toplanan fazla kilolarÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Haberin DevamÄ±





Brook ile Parisi, 2016 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatilde ise daha ince gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlardÄ±.





ONUN UÄžRUNA OYUNCULUÄžU BÄ°LE BIRAKTI

BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce "Ben artÄ±k evli bir kadÄ±nÄ±m. BaÅŸkasÄ±na aÅŸÄ±k gibi rol yapamam" deyip oyunculuÄŸa veda eden Brook'un da kocasÄ± Jeremy Parisi'nin de yÃ¼zlerinde gÃ¼ller aÃ§masÄ± dikkat Ã§ekti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kelly Brook, kariyerinde tutunmak iÃ§in 20'li, 30'lu ve hatta 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kilosunu kontrol etmek iÃ§in Ã§abalamakla geÃ§irdi.

Ama Jeremy Parisi ile tanÄ±ÅŸÄ±p onun yemek yemekten ne kadar zevk aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce de bu baskÄ±yÄ± Ã¼zerinden attÄ±. Kendini olduÄŸu gibi kabul etti.

Haberin DevamÄ±

Â

'KOCAMIN YANINDA KALORÄ° HESABI YAPMAK Ä°STEMÄ°YORUM'

Daha Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajlarda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re her ikisi de yemek yemeyi seviyor. Brook, iÅŸtahlÄ± olan kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda kalori hesabÄ± yapmak istemediÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Brook; bir kÄ±r dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle evlendiÄŸi Jeremy Parisi'nin de onun fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden memnun olduÄŸunu sÃ¶yledi o rÃ¶portajda. "Jeremy, onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor.

Ben tabaÄŸÄ±nÄ± salatayla dolduran kÄ±zlardan deÄŸilim" diyerek yemek yemeye bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

Â

ESKÄ° KÄ°LOSUNA DÃ–NMEYÄ° HAYAL BÄ°LE ETMÄ°YOR

Zaten defalarca sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re 20'li yaÅŸlarÄ±ndaki incecik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne dÃ¶nmeyi de hayal etmiyor Brook.

Haberin DevamÄ±

Bunu da yine daha Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajÄ±nda en zayÄ±f haliyle Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde hep kÃ¶tÃ¼ anÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Brook bu konuda "AyrÄ±lÄ±klar ve bunun gibi kalp kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu, beslenme dÃ¼zeninizi de etkiler. Benim en zayÄ±f olduÄŸum zamanlar, en mutsuz olduÄŸum zamanlardÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu.





Kelly Brook, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± hep zayÄ±f olmak ve Ã¶yle kalmaya Ã§abalamakla geÃ§irdi. Ama artÄ±k o zamanki kilosuna dÃ¶nmeyi hayal bile etmiyor.Â

Â

Â

Â