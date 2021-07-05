MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDönüşleri muhteşem oldu! Ünlü şarkıcılar sahnede...
GeriMagazin Dönüşleri muhteşem oldu! Ünlü şarkıcılar sahnede...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 05.07.2021 - 07:36 | Son Güncelleme:

Dönüşleri muhteşem oldu! Ünlü şarkıcılar sahnede...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dönüşleri muhteşem oldu! Ünlü şarkıcılar sahnede...

Pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak olan müzisyenler, normalleşme süreciyle birlikte dinleyicilerine yeniden kavuştu. Ünlü sanatçılar hafta sonu verdikleri konserlerde sevenleriyle özlem giderdi.

Rötarlı kutlama

Beşiktaş kulübünün Ankara’daki “Şampiyon Sensin” gecesinde konser veren Gülşen, “Hem bir Beşiktaşlı olarak, hem de 1.5 yıl sonra sahnede olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum” dedi.

Dönüşleri muhteşem oldu Ünlü şarkıcılar sahnede...

Senfonik konser

Simge, sevenleriyle Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda buluştu. Şarkıcıya sahnede Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşlik etti. Ünlü popçu konser sonunda “Bu alkışlar benim ne kadar doğru yolda olduğumun göstergesidir” diyerek dinleyicilere teşekkür etti.

Dönüşleri muhteşem oldu Ünlü şarkıcılar sahnede...

Fatih Ürek, 10 ay sonra ilk konserini Bodrum Yalıkavak’taki Mücver Restoran’da verdi: “İlk defa sahneye çıkıyormuş gibi hissettim.”

Dönüşleri muhteşem oldu Ünlü şarkıcılar sahnede...

Ziynet Sali, Çırağan Palace Kempinkski’de sahneye çıktı: “İşte ait olduğum yer!”

Dönüşleri muhteşem oldu Ünlü şarkıcılar sahnede...

Bodrum’daki Günay Restoran’da sahne alan Cenk Eren, alkış istedi: “Şarkı söylemeyi unuttuk. Bizi biraz alkışlar mısınız?”

Dönüşleri muhteşem oldu Ünlü şarkıcılar sahnede...

Merve Özbey konser serisinin açılışını Bursa’da yaptı. Şarkıcı, Makara Bademli adlı mekânda sahneye çıktı.

Dönüşleri muhteşem oldu Ünlü şarkıcılar sahnede...

Çeşme Tren Port’ta sahneye çıkan Hande Ünsal, “Pandemi sürecinde yaptığım 6 şarkıyı ilk kez seyircilerle göz göze seslendirdim” dedi.

Dönüşleri muhteşem oldu Ünlü şarkıcılar sahnede...

Bodrum’daki Küfe adlı mekânda sahneye çıkan Yeşim Salkım’ı dinleyenler arasında teyzesi Nermin Salkım da vardı. Salkım, “Bana Ellerini Ver” şarkısını teyzesiyle söyledi.

Dönüşleri muhteşem oldu Ünlü şarkıcılar sahnede...

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi