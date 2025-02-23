Dönüp dolaşıp birbirlerini buldular... Kırılan kalbi boş kalınca eski sevgilisine koştu

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Ancak Gisele Bündchen ve Joaquim Valente oğulları doğduktan sonra kendi köşelerine çekilmişken sahneye Bündchen’in 13 yıllık evlilikten sonra boşandığı iki çocuğunun babası Tom Brady tekrar çıktı.

Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin evliliği biteli 2 seneden fazla olsa da bu eski aşkın etrafında dönen olaylar henüz durulmadı

BİR BOŞANMA KAÇ KİŞİNİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ!

Gisele Bündchen ve Tom Brady 2022’nin kasım ayında evliliklerini bitirmelerinin ardından Bündchen yoluna spor hocası Joaquim Valente’yle devam etmiş, bir süre saklanan çift 2023’ün yaz aylarında birlikte olduklarını kabul etmişti.

Ünlü model yeni sevgilisinden çocuk doğurduktan sonra iyice boşluğa düşen eski kocası tom Brady de boş durmadı

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Bu birliktelik çiftin bir de çocuklarının olmasıyla iyice perçinlenmişken eski eş Tom Brady kırık kalbiyle baş başa kalmıştı.

Brady’nin eski eşi ve onun yeni aşkıyla ilgili olarak ihanet şüphesiyle sarsıldığı da çok konuşuldu. Yakınları Brady’nin bu aşkın evlilikleri bitmeden başladığına dair şüpheleri olduğu söylenip durdu.

Kalbi boş kalan ve kendini çocuklarına adayacağını söyleyen Tom Brady söylenenlere göre Irina Shayk'la yeniden görüşmeye başlamış

"ARTIK VARSA YOKSA ÇOCUKLARIM" DEMİŞTİ

Artık kendini işine ve çocuklarına vereceği söylenen Brady de köşesine çekilmiş gibi görünürken bu kez de onun aşk hayatıyla ilgili bir haber gündeme geldi.

Ünlü futbolcunun Gisele Bündchen’den ayrıldıktan sonra birkaç ay görüştüğü ancak sonradan yollarını ayırdığı Rus model Irina Shayk’a geri döndüğü söyleniyor.

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ESKİ AŞKA YENİ ŞANS

İkili 2023’ün yaz aylarında birlikte görüntülenmiş, aralarında bir aşk doğduğu iddia edilse de kısa süre sonra yollarını ayırmıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Brady ve Shayk 2 yıl önceki gönül maceralarına yeniden bir şans vermeye kadar vermişler.

İkili 2023'ün yaz aylarında kısa süren bir ilişki yaşamıştı

Tekrar görüşmeye başlayan çift aşklarını sessizce yeniden alevlendirirken ikilinin yakın çevreleri “Tom ve Irina yeniden çıkmaya başladılar ve işlerin nereye gideceğini görmeye çalışacaklar” diyor.

Dört ay süren kısa maceralarından sonra adları birlikte anılmayan ikili şimdilerde sık sık telefonla konuşup birbirlerini daha yakından tanımaya ve bu ilişkiye bir şans daha vermeye çalışıyor.

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Bu saman alevi gibi sönen aşka yeni bir şans tanımak isteyen kalbi kırık ikili tekrar görüşmeye başlamışlar

ONU ŞİMDİKİ SEVGİLİSİYLE KENDİ TANIŞTIRMIŞTI

Irina Shayk uzun süre bir başka ünlü sporcu Christiano Ronaldo ile aşk yaşadıktan sonra Bradley Cooper’la birlikte olmuş, çiftin dört sene süren ilişkilerinden lea adında bir kızları olmuştu.

Tam da herkes onların evleneceğini düşünürken Shayk ve Cooper 2019’da ayrıldılar. Bradley Cooper iki senedir Gigi Hadid’le birlikte. Çifti tanıştıran da Brady’nin eski aşkı Irina Shayk’tan başkası değil.

Aslında Irina Shayk'ın gönlünün hâlâ Bradley Cooper'da olduğu, onunla yeniden bir araya gelmek istediği de uzun süredir dillerden düşmüyordu

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ASLINDA GÖNLÜ HÂLÂ ESKİ AŞKINDA

Hatta Rus model için uzun süre Bradley Cooper’dan ayrıldığı için pişman olduğu, ona geri dönmek ve bir çocuk daha yaparak evlenmek istediği de konuşulmuştu.

Bu karışık ilişkiler ağında dönüp dolaşıp birbirlerini yeniden bulan Irina Shayk ve Tom Brady’nin yeniden filizlenen aşkının geleceğinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor…