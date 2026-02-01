Dönüp dolaşıp aynı sebepten kavga ediyorlar: Çocuklarımızı kendi ünün için kullanmayı bırak!

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesini terk edip ABD’ye yerleştiklerinden beri birlik halinde olan ve karşılarına çıkan her zorluğu birbirlerine destek olarak aşmaya çalışan Prens Harry ve Meghan Markle bir yandan da sürekli olarak evliliklerinde sıkıntılar olduğu haberleriyle gündeme geliyorlar.

Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra kendisine ve ailesine tahsis edilen koruma hizmetlerinin geri verilmesi için yıllardır hukuk mücadelesi veriyor. Harry eşi ve çocuklarının açıkça tehdit altında olduğunu iddia ediyor.

Harry ve Meghan’ın çocuklarını yıllardır İngiltere’ye götürmeme sebepleri de bu… Harry daha önce de defalarca karısının tıpkı annesi Diana gibi açık hedef olduğunu ve bu yüzden İngiltere hükümetinin kendilerine koruma tahsis etmesi gerektiğini açıkça ifade etmişti.

Harry çocuklarının güvenliğini bu kadar ön planda tutarken karısı Meghan’ın giderek bir sosyal medya influencer’ına dönüşmesi ve sık sık çocuklarını Instagram paylaşımlarında sergilemesi çiftin arasını bir kez daha bozmuş…

Harry’nin daha önce de karısını bu yüzden uyardığı, kendi şöhretini parlatmaya çalışırken iki çocuklarını buna alet etmemesi gerektiğini söylediği çok konuşulmuştu.

Meghan ise kocasının güvenlik konusundaki uyarılarını kulak arkası yapıyor ve kraliyet ailesine mensupken yapamadığı her şeyi sürekli yapmaya çalışıyor.

Meghan Markle şayet kocasıyla birlikte bu aileden uzaklaşmamış ve bağlarını kesmemiş olsaydı şimdi kendi adına bir Instagram hesabı olmayacak ve buradan canı ne isterse paylaşamayacaktı.

Bu özgürlükle ve kurduğu yeni şirketi As Ever’ın reklamını yapma hevesiyle sürekli özel yaşantısından ve çocuklarının mutlu hayatlarından kesitler paylaşan Meghan onların yüzünü saklasa da Prens Archie ve Prenses Lilibet’in sürekli sosyal medyada yer almaları babaları Harry’yi çileden çıkarıyor.

Meghan Markle, çevrimiçi olarak paylaştığı samimi aile görüntüleri nedeniyle kocasıyla bir kez daha gerginliğin merkezinde yer alıyor. RadarOnline.com'a konuşan kaynaklar, çiftin, Prens Harry'nin çocuklarının mahremiyetini koruma konusundaki kararlılığı ve Meghan’ın bunu hiç umursamaması yüzünden "yeniden savaş halinde" olduğunu söylüyor.

44 yaşındaki Sussex Düşesi, yakın zamanda çocukları Prens Archie (6) ve Prenses Lilibet'in (4) Kaliforniya'da yüzdükleri, hayvanat bahçesini ziyaret ettikleri ve açık havada vakit geçirdikleri anları gösteren bir dizi Instagram hikayesi paylaştı.

Palm Desert'te çekilen ve müzikle desteklenen kliplerde, çocukların saçlarının, yüzlerinin ve profillerinin yanı sıra Meghan'ın annesi Doria Ragland'ın da yer aldığı anlar yer aldı.

Hayranlar paylaşımları sıcak ve neşeli olarak överken, içeriden gelen bilgilere göre bu durum, Harry ve Meghan arasında perde arkasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığı yeniden alevlendirdi.

Meghan ve 41 yaşındaki Prens Harry, 2020 yılında kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye taşınmış ve medya müdahalesi ve ailelerinin güvenliğiyle ilgili endişelerini defalarca dile getirmişlerdi.

O zamandan beri Harry, çocuklar için sosyal medyanın tehlikeleri konusunda sesini yükseltmiş, en son olarak da Avustralya'nın 16 yaş altı kişilerin belirli platformları kullanmasını yasaklamasını memnuniyetle karşılamıştı.

Ancak Meghan, kamuoyundaki profilini yeniden inşa ederken ve yaşam tarzı markası As Ever ile bağlantılı girişimler başlatırken, çocuklarının özenle seçilmiş fotoğraflarını giderek daha fazla paylaşıyor.

Çiftin bu konudaki anlaşmazlığı konusunda "Meghan bu paylaşımları gerçekten zararsız ve özenle yönetilen aile hayatı anlık görüntüleri olarak görüyor. Ona göre, tabloid gazetelerin veya paparazzilerin neyin görüleceğini dikte etmesine izin vermek yerine, anları seçici bir şekilde ve kendi platformunda paylaşarak doğru bir şey yaptığına inanıyor." yorumları yapılıyor.

Prens Harry'nin bu konudaki görüşleri ise oldukça net: "Ancak Harry'nin çok daha temkinli bir bakış açısı var. Çocuklarının yüzleri internette, kısa süreliğine veya kısmi olarak bile olsa görünmeye başladığında, bunu geri çevirmenin veya bu görünürlüğün ne kadar yayılacağını kontrol etmenin gerçek bir yolu olmadığı fikrinden derinden rahatsız."