Dongkiz müzik grubu üyeleri kimler, kaç yaşındalar? Dongkiz grubu Ankara’da konser verdi!

Son yıllarda müzik piyasalarında hızlı bir çıkış yapan Güney Koreli üç erkekten oluşan Dongkiz grubu, Ankara’da Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle Kentpark AVM açık otopark alanında K-Pop konseri verdi. Dongkiz'in performansına büyük ilgi gösteren gençler, grubun şarkılarına eşlik etti.

DONGKIZ GRUP ÜYELERİ VE YAŞLARI

BTS müziğin rol modelleri olarak görülen Dongkiz üyeleri-Wondae, Kyoungyoon, Munik, Jaechan ve Jonghyeong- Grup New Kids on the Block'tan esinlenmişlerdir. Dongkiz 2018 yılında ortaya çıkmıştır. HEC Kore Konserinde de sahne aldılar. Dongkiz 21 Kasım 2018'de Minneapolis'te ses temelli çıkış öncesi single'ı "Nom" yayınladı. Kısa bir süre sonra, Palu, Sigi ve Donggala için Yardım Konserinde performans sergilediler; geliri Endonezya'daki 2018 Sulawesi depremi ve tsunami kurbanlarına bağışlandı. 22 Temmuz günü, Dongkiz ikinci single'ları albüm BlockBuster’ı çıkardı. ]Dongkiz, hayranlarına adadığı dans-pop şarkısı "Dreaming You" yu 11 Eylül'de dijital bir single olarak yayınladı.

"All I Need Is You" ile devam etti. 7 Temmuz 2020'de yeni jack swing single'ı "YOU" yu yayınladılar. Dongkiz'in üçüncü single albümü Ego 19 Ağustos 2020'de yayınlandı. Dongkiz'in dördüncü single albümü Youniverse 15 Nisan 2021'de yayınlandı. Dongkiz'in beşinci single albümü Chase Episode 1. Ggum 1 Temmuz 2021'de yayınlandı.

En lezzetli yemek tarifleri burada