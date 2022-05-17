Dönemin iddialı dizilerinden birinde rol alıyordu... Son hali şaşırttı

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21 kilo verdi

Adını Feriha Koydum'da canlandırdığı Lara karakteri ile tanına Feyza Civelek, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Genç oyuncu, eylül ayında ekrana geri döneceğini söyledi. Hep kötü karakterler oynadığını ve bu durumu sevdiğini dile getiren Civelek, “Her role girebilirim. Bir oyuncu her rolü oynayabilmeli” dedi. Boş zamanlarında spor yaptığını ve şiir yazdığını söyleyen genç oyuncu, yazdığı şiirleri ileride kitap haline getirmeyi düşündüğünü de belirtti.

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1,5 ayda 21 kilo veren Feyza Civelek son görüntüsü ile şaşırttı. (Sayit DURMAZ)

Onlar da zayıfladı...



İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

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Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.

93 KİLO VERDİ



Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

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‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

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ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Hamdi Alkan, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

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Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...