Döndü dolaştı yine soluğu eski karısının yanında aldı… Neşesine diyecek yok!

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Üzerinden aylar geçse de Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in biten evliliği konuşulmaya devam ediyor. 2000’lerin başında nişanlanıp nikah masasından dönen aşıklar 2022’de yarım bıraktıkları ilişkilerini nihayet görkemli bir düğünle nihayete erdirmişti.

Ancak bu dillerden düşmeyen aşk aynı çatı altında yaşanmaya başlayınca iki yıl dayanabildi ve Jennifer Lopez manidar bir hamleyle, tam da ikinci evlilik yıl dönümlerinde Ben Affleck’ten boşanmak için mahkemeye gitti.

AYRILIK SÖYLENTİLERİ DOĞRU ÇIKTI, PERİ MASALLARI YARIM KALDI

Çiftin arasının bozuk olduğu söylentileri zaten epeydir konuşuluyordu. Belki de bu bitmeyen dedikodular yüzünden de aslında ayrılık haberi çiftin hayranlarını çok da şaşırtmadı.

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Ayrılığın ardından yolluna yalnız devam eden Lopez kendini bu sancılı süreçte ihmal ettiği işlerine vererek toparlanmaya çalışıyor. Ancak bir yandan peş peşe filmlerde rol alsa ve ayrılık sürecinde iptal ettiği turnelerinin yerine yenisini planlasa da yüzü pek gülmüyor.





ÜNLÜ ŞARKICININ HAYATI BOMBOŞ KALDI

Kırmızı halılar, davetler, filmlerinin tanıtım etkinlikleri derken sürekli kameraların önünde olan Jennifer Lopez’in yüzü pek gülmüyor. Dün tam da bu yıl tek başına geçireceği Şükran Günü öncesinde Los Angeles’ta görüntülendi ünlü şarkıcı.

Yakasını açıp dekoltesini sergilediği beyaz gömleği ve kot pantolonuyla sadece ama yine oldukça şık görünen Lopez arkadaşlarıyla yemek yedi. Ancak restorana giderken görüntülendiğinde yine yüzü asıktı ve bu tatsız halini büyük güneş gözlüklerinin ardında saklamıştı.

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YÜZÜ DE HİÇ GÜLMÜYOR…

Zaten bu evlilikten aslında pişman olduğu ve deyim yerindeyse “boğulduğu” söylenen Ben Affleck ise eski eşi gibi mutsuz ve yıkık bir görüntü sergilemiyor. Tam tersi sanki evliliği bitince rahata eren usta aktöre eski günlerine göre çok daha mutlu.

Geçtiğimiz günlerde hem ortağı hem de en yakın arkadaşı olan Matt Damon’la birlikte yeni filmlerinin setinde görüntülenen Ben Affleck Şükran Günü’nde de Jennifer Lopez’in aksine gayet keyifliydi. Üstelik yalnız da değildi.





ESKİ EŞLER BİR ARADA, YÜZLERİ YİNE GÜLÜYOR

Ben Affleck ve hayatındaki en önemli “Jennifer” olan üç çocuğunun annesi eski eşi Jennifer Garner, bu özel bayramı birlikte geçirdi.

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Üç çocuklarını da yanlarına alan eski eşler Los Angeles'taki 2,000 evsiz ve evsiz yakınını doyurmak için katıldıkları bir yardım etkinliğinde fotoğraflandı.

Eski çiftin üç çocuğu Violet (18), Seraphina (15) ve Samuel (12) de etkinlikte yer alarak ebeveynlerinin Şükran Günü'nde topluma katkıda bulunmalarına yardımcı oldular.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE HAYIR ETKİNLİĞİNE GİTTİLER

Şenlik havasına giren Affleck ve Garner, diğer ünlü gönüllülerle birlikte ihtiyaç sahiplerine yemek servisi yaparken “Gece Yarısı Misyonunu seviyorum” yazılı eşleşen önlükler giydiler.

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Oldukça neşeli görünen eski eşler tatsız biten evliliklerine rağmen son yıllarda giderek birbirlerine daha yaklaştı. Aralarından neredeyse su sızmayan Ben Affleck ve Jennifer Garner boşanma davalarını Ekim 2018'de, Ben Affleck'in rehabilitasyona girmesinden sadece iki ay önce sonuçlandırdılar.

TATSIZ AYRILDILAR AMA DOSTLUKLARI BOZULMADI

Çiftin evliliği hem Ben Affleck’in vazgeçemediği alkol bağımlılığı hem de dadılarıyla kaçamak yaşadığı iddialarıyla sarsılmıştı. Uzun süre gündemde kalan bu durum o günlerde aralarını bozsa da Jennifer Garner zaman içinde eski kocasını üç çocuğunun hatırına affetti.





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KOPAMADIĞI ESKİ KARISI EN BÜYÜK AKIL HOCASI

İki eski eş birbirlerine o kadar yakın ki Ben Affleck Jennifer Lopez’den ayrılmadan önceki süreçte de, aralarının bozuk olduğu haberi basına her yansıdığında soluğu önceki karısı Jennifer Garner’ın yanında alıyordu.

Araları bu kadar iyi olunca bazı hayranları eski çiftin yeniden bir araya geleceğini düşünse de gerçek çok farklı. Ben Affleck eski eşi Jennifer Garner’ı bir akıl hocası olarak görüyor. Ve sadece çocuklarıyla ilgili olarak değil kendi özel hayatındaki sorunlar için de içini ona açıyor.





SÜREKLİ ONA DESTEK OLUYOR AMA GÖNLÜ YILLARDIR BAŞKASINDA

Öte yandan Jennifer Garner için de Ben Affleck çocuklarının babası ve şimdi yakın dostu olmuş eski eşinden fazlası değil. Çünkü magazin basınına sıkça yansımasa da Garner’ın gözlerden uzakta yaşadığı bir aşk var. Ünlü oyuncu uzun yıllardır bir iş insanı olan sevgilisi John Miller’la mutlu bir ilişki yaşıyor.