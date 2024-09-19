'Dön dese ona dönerim' diyordu... Eski karısının son durumunu anlattı: Büyük acısını çocuklarımızla hafifletiyor

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Elbette aynı günde ailesinden iki kişiyi yitirmek herkesin kolay başa çıkabileceği bir acı değil.

Ama diğer yandan da ünlü şarkıcının iki tane çocuğu var. Hiçbir şey için değilse bile onların hatırına hayata tutunması ve dimdik durması gerekiyor.

Ayrıldığı eşinin anlattığına göre o da böyle davranıyor zaten.

EN BÜYÜK DESTEĞİ İKİZ ÇOCUKLARI

Birçok kişinin tahmin ettiği gibi bu büyük acıyı yaşayan ünlü Mariah Carey.

55 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz ay annesi Patricia'yı ve ablası Alison'ı aynı gün kaybetmişti. Bu büyük şokun ardından hayata nasıl tutunduğunu da eski kocası Nick Cannon anlattı.

Page Six'e konuşan Cannon, Mariah Carey'nin bu acıyla nasıl başa çıktığını "İçinde bulunduğu durumu düşünürsek yapabileceğinin en iyisini yapıyor" diye anlattı.

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Sonra da şunları ekledi: "Biz de bir aile olarak yanında durmak, ona destek olmak ve sevgi göstermek zorundayız."

Eski kocasının anlattığına göre Mariah Carey, vaktinin büyük bir bölümünü evlilikleri sırasında dünyaya gelen 13 yaşındaki ikizleri Moroccan ve Monroe ile birlikte geçiriyor.

2008 ile 2016 yılları arasında Mariah Carey ile evli kalan Nick Cannon, ünlü şarkıcının çocuklarla gerçekten iyi vakit geçirdiğini anlattı. "Biliyorsunuz, Mariah için dünyadaki en önemli şey çocukları. Bu yüzden iki çocuğun annelerini bu kadar desteklediğini görmek olağanüstü" dedi.

TRAJİK KAYIPLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Mariah Carey, geçtiğimiz ay aynı gün içinde 87 yaşındaki annesi Patricia ve 63 yaşındaki ablası Alison'ı kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İkisinin de ölüm nedenini açıklamasa da ünlü şarkıcı "Kalbim paramparça... Geçtiğimiz hafta annemi kaybettim. Ne yazık ki bir başka trajik olay yaşandı ve ablam da aynı gün hayata veda etti. Annemin ölümünden önce geçen haftayı onunla birlikte geçirebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bana destek gösteren herkese minnettarım" satırlarıyla başına gelenleri sosyal medyadan duyurdu.

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Bu büyük kaybın ardından eski kocası Nick Cannon da tıpkı ikizleri gibi Carey'e destek oldu, bu durumu da hala sürdürüyor.

Ünlü yıldızın pek de iyi geçinemediği ablası Alison da annesiyle aynı gün öldü.





'BANA BİR ŞANS VERSE ONA DÖNERİM' DEMİŞTİ

Eski kocası, bu trajik kayıpların yaşanmasından kısa bir süre önce eğer Mariah Carey, kendisine bir şans daha verirse ona dönebileceğini açıklamıştı.

2008 yılında evlenen çift, biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi oldu. Ama evlilikleri fiilen 2013 yılında resmi olarak da 2016'da sona erdi.

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Bunun ardından da Carey ile Cannon, kendilerine yeni hayatlar kurdular. İkisinin seçtiği yollar da çok farklıydı.

Carey, iş insanı James Packer ile nişanlandı ama evliliğin eşiğinden döndü.

Sonra yedi yıl boyunca Bryan Tanaka ile birliktelik yaşadı. Ama o da mutlu bir sonuca ulaşmadı, çift yollarını ayırdı.

İddialara göre bunun nedeni de Tanaka'nın çocuk istemesiydi...Carey onunla aynı fikirde olmadığı için üstelik 55 gibi ileri bir yaşta bu durum onu zorlayacağı için yollarını ayırdılar.

TEK EŞLİLİĞE HİÇ İNANMADI

Bu arada Carey'nin eski eşi Nick Cannon ise tam tersi bir tavır sergiledi.

Tek eşliliğe inanmadığını zaman zaman beyan eden Cannon, dört farklı kadından şimdilik 10 tane çocuk sahibi oldu. Buna Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe'yu da eklersek 12 çocuk babası olduğunu hatırlatalım.

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Böyle bakıldığında Mariah Carey ile Nick Cannon'ın ilişkisi bitmiş gibi görünebilir. Ama verdiği bir röportajda Cannon hiç de öyle olmadığını itiraf etti.

ESKİ KARISINA KARŞI HÂLÂ KAYITSIZ DEĞİL

E! News'a konuşan Nick Cannon, eski karısı Mariah Carey'e karşı hala duyguları olduğunu söyledi. Ama Carey'in bu konuda kendisiyle aynı fikirde olmadığını bildiğini de eklemeden edemedi.

Nick Cannon röportajda "Biz birbirimize aidiz. Eğer Mariah bana bir şans daha verirse yeniden bir araya gelmekle ilgilenirim" diye konuştu.

Cannon, böyle bir durumda Mariah Carey'e dönmemenin "aptallık" olacağını sözlerine ekledi.

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Her ne kadar böyle konuşuyor olsa da Nick Cannon, Mariah Carey'nin kendisiyle yeniden bir araya gelmeyi istemeyeceğinde de emin. Bu durumu da "O beni istemiyor" sözleriyle ifade etti.

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FARKLI KADINLARDAN ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Yeri gelmişken Cannon'ın Brittany Bell, Abby De La Rosa, Bre Tiesi, LaNisha Cole and Alyssa Scott adlı sevgililerinden çocukları olduğunu hatırlatalım. Onun söylediğine göre hepsi de çocukları için mükemmel anneler.

Nick Cannon'ın, Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizler 13 yaşına geldi. Onların ve diğer çocuklarının bu kadar çabuk büyümesi ise Cannon'ın söylediğine göre insanın gözlerini yaşartan bir durum.

Cannon'ın Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen, beş aylıkken yakalandığı hastalık nedeniyle hayata veda etmişti. 2021 yılında yaşadıkları bu acı olayın ardından Cannon ve Scott bir çocuk sahibi daha oldu.