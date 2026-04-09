Doludizgin aşkını ‘karma’ya borçluymuş… ‘Sen bana bir ödülsün sevgilim!’

Geçen sene uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Orlando Bloom’dan ayrılan ünlü şarkıcı Katy Perry bu ayrılıktan birkaç ay sonra Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau'yla aşk yaşamaya başlamıştı.

Başlarda kaçamak görüşen taze aşıklar ilişkileri duyulunca saklanmayı bırakmış ve her yerde el ele pozlar vermekten çekinmemişlerdi.

Katy Perry, en sonunda Instagram hesabından da aşk fotoğraflarını paylaşmaya başladı ve bu yeni ilişkinin onu ne kadar mutlu ettiğini anlatıp durdu.

41 yaşındaki ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün paylaştığı yeni bir Instagram gönderisinde yeni sevgilisi Justin Trudeau'ya aşık aşık bakıyor ve gülümsüyordu.

Bu aşk pozlarında en çok dikkat çeken şey ise Katy Perry’nin fotoğrafların altına yaptığı yorum oldu.

Katy Perry "Karma'nın bu kadar ödüllendirici olabileceğini hiç bilmiyordum" diyerek hem Justin Trudeau'yla yaşadığı ilişkiye ödül gözüyle baktığını hem de bunu ne kadar hak ettiğini düşündüğünü belli etmiş oldu.

“Karma” Hinduizm ve Budizm kökenli bir kavram. Kişinin düşünce, söz ve davranışlarıyla ürettiği enerjinin, er ya da geç kendisine iyi veya kötü olarak geri dönmesi prensibi olarak açıklanabilir.

“Ne ekersen onu biçersin" mantığına benzeyen karma kişinin iyi davranışlarının ona iyilik, kötü davranışlarının ise kötülük olarak döneceğini ifade eder.

Yani Katy Perry, Justin Trudeau'yla ilişkisini karmayla açıklayarak onu bir mükafat olarak gördüğünü ve buna da kendi iyilikleri sayesinde kavuştuğunu söylemiş oluyor…

Yıllarca büyük aşk yaşayan, 5 yaşında Daisy adında bir kızları olan ve nişanlanan Katy Perry ve Orlando Bloom çifti geçen sene yollarını ayırmıştı. Bunda en büyük sebebin ünlü şarkıcının evlilik beklentisinde olması, Orlando Bloom’un ise bir türlü evlenmeye yanaşmaması olduğu iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı ve 54 yaşındaki eski başbakan Justin Trudeau, ilk olarak geçen temmuz ayında Montreal'de sessiz bir akşam yemeği yerken görüldüklerinde aşk dedikodularını alevlendirdiler.

Trudeau ve kızı Ella-Grace, aynı ay Kanada'da Perry'nin konserine de birlikte gittiler. Ünlü siyasetçi bu konserde sevgilisini izlerken bir yandan da mutlu mesut dans etmesiyle gündeme gelmişti.

İkili daha sonra peş peşe yaptıkları kaçamaklar, dünyanın dört bir yanına birlikte yaptıkları seyahatlerle ilişkilerini hızlandırdılar. O dönemde çifti yakından tanıyanlar bu aşk için “Justin ona deli gibi aşık ve onu mükemmel kadın olarak görüyor. Siyaset, çocuklar ve Fransız yemekleri de dahil olmak üzere her konuda çok uyumlular” dedi.

Katy Perry 10 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı 49 yaşındaki Bloom ile nişanlıydı. 2020'de kızları Daisy'yi kucaklarına aldılar ve beş yıl sonra ayrıldılar.

Justin Trudeau da 18 yıllık evliliğin ve üç çocuğun ardından 2023'te eşi Sophie'den ayrıldı.