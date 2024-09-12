Kocası ünlü şarkıcıyı çamaşır yıkarken görüp beğendi... Düğünü iptal edip gizlice evlendiler... Ama bunca zamanda bir çocuk nasip olmadı

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Peki ama hiç çamaşırhanede tanışan bir ünlü çift duydunuz mu?

Bir de size bu ünlü çiftin evliliğinin yarım asrı aşkın süredir devam ettiğini söylesek...

İşte şimdi gösteri dünyasının evliliklerinde 50 yılı geride bırakan bir çiftinin ilginç tanışma öyküsünü anlatacağız size...

Ünlü bir şarkıcı ile kocası bu öykünün kahramanları... 1964 yılında tanıştılar ve o zamandan bu yana hiç ayrılmadılar...

Gelin bir bakalım bu öykünün ayrıntılarına.

YARIM ASIRDIR BİRLİKTELER

Bu sözünü ettiğimiz ünlü şarkıcı, yıllardır sahnelerin yıldızı olma unvanını kimselere kaptırmayan Dolly Parton .

Tam 58 yıldır evli olduğu kocasıyla birlikte benzersiz bir aşkın kahramanı ünlü şarkıcı.

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Bugün 78 yaşında olan Parton ile artık 82 yaşına gelen kocası Carl Thomas Dean, 1966 yılında evlendiler.

O zamandan bu yana da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Bunca yıl içinde tek eksikleri ise bir çocuk oldu.

ONU ÇAMAŞIRHANEDE GÖRÜP BEĞENDİ

Ünlü çiftin tanışma öyküsü ise gerçekten ilginç.

Carl Dean, o sırada henüz ünlü olmayan Dolly Parton'ı Nashville'de bir çamaşırhanede gördü... O sırada takvimler 1964 yılını gösteriyordu.

Parton, yeğenine bebek bakıcılığı yapıyordu. İkisi de çamaşırlarını yıkamak amacıyla bu iş için hizmet veren bir çamaşırhaneye gitmişlerdi o gün.

İşte Carl Dean bu sarı saçlı, gösterişli fiziğe sahip genç kızı orada görünce bir anda kelimenin tam anlamıyla kalbinden vuruldu.

Hatta onun dikkatini çekmek için ona seslenmeye başladı. Bir adım daha ileri gidip daha ilk gün bu güzel genç kıza birlikte gezmeye gitmeyi teklif etti.

BİR HAFTA HER GÜN VERANDADA BULUŞTULAR

Fakat New York Times'a verdiği röportaja göre Dolly Parton bu teklifi kabul etmedi. Söylediğine göre o dönemde bu tehlikeli bir durumdu.

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Bunu da şöyle anlattı Dolly Parton "Onunla gezmeye gidemezdim. Bize öğretilenlere göre tanımadığımız biriyle bir yerlere gitmek güvenli bir durum değildi. Bu kişiler sizi arka sokaklara götürebilirdi."

Her ne kadar Dolly Parton onunla gezmeye gitmek istemese de başka bir şey yaptı. Carl'a "Yarın yeğenime baktığım eve gel" dedi...

Tabii ki onu içeri almadı. Ama iki genç Parton'ın bebek bakıcılığı yaptığı evin verandasında buluştular.

Carl Thomas Dean, bir hafta boyunca her gün Dolly'nin söylediği gibi o evin verandasına gitti ve genç kızla buluştu.

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Dean, daha sadece bir haftadır görüşüyorlardı ki ilk görüşte beğendiği bu genç kızın elinden tutup ailesinin yaşadığı eve götürdü. Orada annesiyle ve babasıyla tanıştırdı.

Zaten o noktadan sonra da olaylar kendilerinin bile beklemediği bir şekilde hızla gelişti.

Parton yine New York Times'a verdiği röportajda hızlı gelişen ilişkileri hakkında şunları söylemişti: "Carl'ın sonradan bana söylediğine göre daha ilk gördüğünde aradığı ve istediği kişinin ben olduğumu anlamış."

Dolly Parton ile Carl Dean, 1966 yılında evlendiler.

O zamandan bu yana da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Gerçekten de evlilik yeminlerini ettikleri gün olduğu gibi 'hastalıkta sağlıkta' iyi günde kötü günde hep birbirlerinin yanında oldular.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ GİZLİCE EVLENDİLER

Evlendiler evlenmesine ama işin o kısmı biraz zorlu oldu.



Dolly ve Carl Thomas Dean iki yıl flört ettiler. Sonra Dean sevgilisine evlenme teklif etti. O sırada Dolly Parton da müzik kariyerinde yükselmeye çalışıyordu. İşte tam da düğün hazırlıkları sırasında Dolly ile Carl'ı kararsız bırakan bid gelişme oldu.

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Şarkıcının menajeri Fred Foster ona evlenmemesi gerektiğini söyledi. Parton bu konuyu şöyle anlattı: "Bana evlenmememi söyledi. Eğer bunu yaparsam albümün tanıtımı sırasında zorluk çıkacağını ileri sürdü."

O sırada Carl'ın annesi çoktan düğün davetiyelerini göndermişti bile. Menajerinin bu isteği onun da kalbini kırdı. Sonuç olarak çiftin düğünü iptal edildi.

Yine de bu durum genç aşıkların evlenmesini engellemedi.

Her ne kadar öyle gösterişli bir tören olmasa da Dolly Parton ile Carl Thomas Dean gizlice evlendiler. Nikahlarında görevlilerle birlikte sadece üç kişi vardı. Bunlardan biri de Dolly Parton'ın annesi Avia Lee Owens'tı.

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TEK EKSİK ÇOCUK

Böylesine hızlı başlayan ve ilerleyen bu ilk görüşte aşk ve evlilik öyküsünde eksik kalan bir ayrıntı var: Çiftin hiç çocuğu olmadı.

Parton bu durumu geçen yıl Saga dergisine verdiği bir röportajda "Tanrı benim çocuk sahibi olmama izin vermedi. Bütün çocuklar benim olsun istedi" diye anlatmıştı.

Müzik dünyasının yıldız ismi, aslında bu durumda biraz da kendisinin etkisi olduğunu gizlemedi. Bu konuda şunları söyledi Parton "Genç bir çiftken günün birinde çocuklarınız olacağını düşünürsünüz. Ama bu benim yanıp tutuştuğum bir şey de değildi. Kariyerim vardı, müzik vardı, seyahat ediyordum" diye konuştu ünlü şarkıcı.

Sonra da daha ilginç bir ayrıntıya değindi. Eğer bugün, dünyanın şu halinde çocuk büyütmek zorunda kalsaydı büyük endişe içinde olacağını itiraf etti.

Bu konuda şöyle konuştu ünlü şarkıcı: " Eğer çocuklarım olsaydı onlarla birlikte evde otururdum. Eminim ki onlar için ölesiye endişe duyardım. Bütün bu olanlara baktığımda bu dünyaya çocuk getirmekten nefret ederdim."

Her ne kadar çocuk sahibi olmasa da bunun çocuklarla bağlantısı olmadığı anlamına gelmeyeceğini sözlerine ekledi Parton.

ÇOCUKLARA 220 MİLYON KİTAP BAĞIŞLADI

Ailesinde kız ve erkek yeğenleri olduğunu söyleyen Parton, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için de çok önemli bir adım attı.

1995 yılında kurduğu Imagination Library (Hayal Kütüphanesi) adlı girişim aracılığıyla dünyanın farklı yerlerine toplam 220 milyon kitap bağışladı.

Dolly Parton çocuk konusuyla ilgili olarak şunları da sözlerine ekledi: " Her zaman derim ki Tanrı benim çocuk sahibi olmama izin vermedi. Çünkü bütün çocukların benim olmasını istedi..."

Dolly Parton ve kocası Carl Thomas Dean, neredeyse 60 yıldır evliler. Ama ünlü şarkıcının söylediğine göre hayalindeki düğünü, evlendikten yıllar sonra 50'inci evlilik yıl dönümünde yaşadı. Çünkü 1966'daki evlilik töreni çok da istediği gibi değildi.

Oysa Parton'ın anlattığına göre 50'inci evlilik yıl dönümünde düzenlenen nikah tazeleme töreninde güzel fildişi rengi bir gelinlik giydi. Kocası da takım elbisesi içinde çok yakışıklı görünüyordu.