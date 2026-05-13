Dokuz yıllık ilişkisi daha yeni bitmişti: Arkadaş olduklarına kim, nasıl inansın! 'Aşıklar tepesine' çıkınca aşka geldiler

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 17:30

Bazı insanlar için eşlerinden ya da sevgililerinden ayrılmak, dünyanın başlarına yıkılması için yeterli.

Elbette onlar da bir noktadan sonra kaldıkları yerden hayatlarına devam ederler. Kırık kalplerini olabildiğince onarıp yeniden hayatlarına birilerini alırlar. Belki bazıları bunun için uzun süre beklemeye ihtiyaç duyar.

Ama bazı kişilerin aşk acısı da fazla uzun sürmez... 'Çivi çiviyi söker' misali bir ilişkiyi bitirip diğerine başlarlar. Bazen de "arkadaş" olarak gördükleri kişilerle yakınlaşırlar.

34 YAŞ GENÇ SEVGİLİSİNDEN 5 AY ÖNCE AYRILDI
Tıpkı Mel Gibson'ın yaptığı gibi.

Hollywood'un emektarlarından 70 yaşındaki Gibson, geçen yılın aralık ayında kendisinden 34 yaş genç sevgilisi Rosalind Ross ile yollarını ayırmıştı.

Dokuz yıl süren ilişkisini bitiren Gibson, belli ki öyle uzun süre aşk acısı yaşayanlardan değil.

Onun kalbini dışarıdan bakıp okumak mümkün olmadığına göre diyebiliriz ki belki de içine düştüğü boşluğu başka sıcak anlarla doldurmak isteyen biri.

İTALYAN YILDIZLA SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ
Mel Gibson, önceki gün Roma'da; İtalyan model, oyuncu ve TV sunucusu Antonella Salvucci ile görüntülendi.

Kendisi gibi oyuncu olan Antonella Salvucci ile Gibson, genellikle romantik anlar yaşamak isteyen çiftler gittiği için "aşıklar tepesi" olarak bilinen Zodiac'ta görüntülendi.

Orada gökyüzünü seyreden Gibson ile Salvucci, samimi görüntüler sergiledi. Sarmaş dolaş gökyüzünü izleyen ikili, sık sık da birbirlerini öpücüklere boğdu.

YAKIN ÇEVRESİ: ONLAR SADECE ARKADAŞ
Bu arada Mel Gibson'a yakın kaynaklar, TMZ adlı magazin sitesine yıldızın Antonella ile aşk yaşamadığını söyledi. Onların ileri sürdüğüne göre Mel Gibson ile Antonella Salvucci sadece arkadaş.

Gibson da ABD'ye dönmeden önce arkadaşına böyle samimi bir şekilde veda etti.

Yine de aşırı samimi görüntüleri Mel Gibson ile Antonella Salvucci'nin samimiyetini görenler onların gerçekten arkadaş olduğuna inanmakta zorlandı.

Antonella Salvucci, İtalya'da tanınmış bir oyuncu, model ve TV sunucusu. Bundan yıllar önce verdiği bir röportajda da Sean Penn ile ilgili konuşurken "İlk görüşte aşktı" ifadesini kullanmıştı.

Mel Gibson, bugüne kadar Robyn Moore ile 29 yıl süren bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden 7 çocuk sahibi oldu. İlerleyen zamanlarda karısını Rus model Oksana Grigorieva ile aldattı. Hatta onunla birlikte olabilmek için karısına 425 milyon dolar tazminat ödedi. Gibson'ın bu ilişkiden de bir kızı oldu.

Yıldız, 29 yıllık karısı Robyn Moore ile boşanırken ona 450 milyon dolar tazminat ödedi.

Sonrasında Gibson, kendisinden 34 yaş genç Rosalind Ross ile bir ilişkiye başladı. Ondan da bir erkek evlat babası oldu. Ama çiftin dokuz yıllık ilişkisi geçen yılın aralık ayında sona erdi.

