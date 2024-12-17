Dokuz yıllık aşkta hazin son… Genç sevgilisi ünlü modelin hızına yetişemedi

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İngiliz model Kate Moss, 30 yıldan fazladır sürdürdüğü modellik kariyerinde dünyanın en büyük isimlerinden biri oldu. 14 yaşındayken bir havaalanında tesadüfen keşfedilen efsane isim yıllar boyunca diğer meslektaşlarından çok ayır bir noktada bulundu ve aslında bu benzersiz hali onu bir ikona dönüştüren en önemli şey oldu.

Ne diğer süper modeller gibi upuzun bir boyu vardı ne de klasik güzellik kalıplarına uyan bir yüzü. Aynı dönem podyuma çıktığı neredeyse tüm modeller sadece fizikleriyle değil güzel yüzleriyle de öne çıkıyordu.





MODA DÜNYASININ EN "FARKLI" YÜZÜ

Kate Moss ise onlar kadar güzel bulunmadı ancak bunu hiç umursamayan tavrı, kendi özel hayatındaki giyim tarzı, havalı ve soğuk görüntüsüyle büyük bir ün kazandı ve tüm dev modaevleriyle çalışıp sayısız dergi kapağını süsledi.

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Ama onu bu kadar ünlü kılan ve adını sürekli manşetlere taşıyan şey kariyerinden ziyade hızlı hayatı, gece yaşamına düşkünlüğü, bir türlü vazgeçemediği alkol ve sigara tutkusu ve sürekli boy gösterdiği çılgın partilerdi.





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HUYLU HUYUNDA VAZGEÇEMEDİ

50 yaşındaki Kate Moss kendisine ikizi kadar benzeyen kızı Lila Moss’u veliahtı gibi moda dünyasına hazırladı, onun modellik kariyerine destek verdi bir yandan kendisi de özel defilelerde boy göstermeye ve reklam yüzü olmaya devam etti.

Hızını aşk hayatında da ortaya koyan ve birçok ünlü isimle birliktelikler yaşayan Kate Moss son dokuz yıldır İngiliz aristokrat ve fotoğrafçı Kont Nikolai von Bismarck’la bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu.





AYNI EVDE YAŞIYORLARDI

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Her yerde el ele göz göze görmeye alıştığımız ünlü çiftin uzun yıllara dayanan ilişkisi hüsranla sona erdi. Bir süredir birlikte yaşamaya da başlayan Moss ve Nikolai von Bismarck evlerini de yollarını da kısa süre önce ayırdı.

Bu ayrılığın ardında da Kate Moss’un nam saldığı ve ilerleyen yaşına rağmen vazgeçmedi bu hızlı hayat düşkünlüğü olduğu iddia edildi.

Moss’un kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle bir dargın bir barışık devam eden ilişkisinin 37 yaşındaki Kont Nikolai von Bismarck’ın Kate Moss’a “ayak uydurmaya” çalışırken yorgun düşmesi yüzünden bittiği söyleniyor.

YOLLARI DOSTÇA AYRILDI

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Emeklilik yıllarının keyfini dinlenerek değil eğlenerek geçirmek isteyen Kate Moss’un aslında sakin ve çekingen tabiatlı sevgilisini yorduğu, Kont Nikolai von Bismarck’ın ünlü modele yetişebilmek için enerjisi kalmadığı da konuşuluyor.

İçki bile içmeyen erkek arkadaşı kendisine göre yavaş kalan Kate Moss’un ardına bakmadan bu dokuz yıllık ilişkiyi bitirdiği ve ardına da bakmadığı bir diğer iddia. Ancak uzun zamandır birlikte olan çiftin arası bozuk değil ve yollarını arkadaşça ayırmışlar.