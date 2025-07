Dokuz yıllık aşkı bir kalemde silip attılar… ‘Bu ayrılık kızımıza iyi gelecek’

Haberin Devamı

Aslında bu ayrılığın sinyallerini vermeye başlamışlar, aralarının bozulduğu ve o büyük aşklarının bitmeye yüz tuttuğu dedikoduları duyulmaya başlamıştı.

Bardağı taşıran son damlanın Katy Perry’nin başarısız bulunan son albümüyle birlikte yaşadığı üzüntü ve stres olduğu söylendi.

Nisan ayında Jeff Bezos’un roketiyle Lauren Sanchez’le birlikte uzaya çıkan ünlü şarkıcı belki de bu büyük olayla bu başarısızlığın unutulmasını istemişi başka bir gündem yaratmaya çalışmıştı.

Ancak bu çabası da boşa çıktı ve gelen dedikodulara göre nişanlısı Orlando Bloom bu uzay seyahatine çok sinirlenip Katy Perry’nin bu yaptığının yersiz olduğunu söyleyerek büyük kavgalar çıkardı.

En sonunda da bu 9 yıldır birlikte olan nişanlanan ancak bir türlü evlilik kararı alamayan ünlü çiftten ayrılık haberi geldi.

Katy Perry kızını alıp Avustralya’ya konser vermeye gitti, Orlando Bloom ise aslında onunla birlilkte gidecekleri Jeff Bezos – Lauren Sanchez düğününde tek başına gidip Venedik’te her gece bir başka çapkınlık turunda yakalandı…

Şimdilik bu ayrılığın iki tarafından da ses çıkmadı ve bir açıklama gelmedi. Eski aşıkları tanıyanların söylediğine göre Perry ve Bloom bu ayrılığı açıklamak ve bir şeyler söylemek için ünlü şarkıcının turnesinin bitmesini bekliyor.

Katy Perry ve Orlando Bloom’un bunca emekle kurdukları yuvayı dağıtıp ilişkilerini bitirmelerinin ardındaki en büyük sebebin ise kızları Daisy Dove olduğu konuşuluyor.

Katy Perry ve Orlando Bloom'un, ilişkilerini sonlandırma kararının 4 yaşındaki kızları Daisy Dove için “daha iyi” olduğunu düşündükleri bildirildi.

Kızlarını korumaya çalıştıkları söylenen ünlü çift için “Bir noktada, Daisy'nin ebeveynlerini ayrı ayrı görmesinin daha iyi olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar, böylece gerginlik ve düşmanlık hissetmeden büyüyecek” yorumları yapılıyor.

Çiftin 26 Ağustos 2020'de dünyaya gelen tek çocukları için her şeyi göze alacağını, her zaman yanında olmak için uğraştıkları ve onu “melekleri” olarak gören Katy Perry ve Orlando Bloom’un kızlarını her türlü olumsuzluktan korumak için bu ayrılık kararını hızlandırmış olabilecekleri de iddia edildi.

Onun bu ayrılıktan etkilenmemesi için dost kalacakları ve Daisy Dove uğruna sık sık bir araya gelmeye devam edecekleri söylenen Katy Perry ve Orlando Bloom 2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nin ardından verilen partide tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Orlando Bloom 2019’da, Sevgililer Günü’nde Katy Perry’ye evlilik teklif etmiş ve çift nişanlandıktan bir yıl sonra da kızlarını kucaklarına almışlardı.