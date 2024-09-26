Dokuz çocuğunun en küçüklerini yanına aldı: Soldaki karısını aldattığı sevgilisinden, sağdaki son aşkından

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Elbette yanında getirdiği iki çocuğu sayesinde de o galanın en çok dikkat çeken konuğu oldu. Gecenin üzerinden birkaç gün geçti ama o ünlü, hala gündemdeki yerini koruyor.

Bu ünlü anladığınız gibi Hollywood'un emektarlarından Mel Gibson'ın ta kendisi.

İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUNU YANINDA GÖTÜRDÜ

68 yaşındaki Gibson, önemli rollerinden birini üstlendiği Monster Summer adlı filmin Los Angeles galasına dokuz çocuğunun en küçükleri olan 14 yaşındaki kızı Lucia ve 7 yaşındaki oğlu Lars ile katıldı.

Onlarla birlikte objektiflerin karşısına çıkan Gibson neşe içinde dakikalarca poz verdi.

Özetle Gibson, o gece bir başka gururluydu.

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Bu arada küçük bir not... Kızı Lucia, Mel Gibson'ın eski sevgilisi Oksana Grigorieva ile yaşadığı birliktelikten dünyaya geldi. Oğlu Lars'ın annesi ise şu anda ilişkisini sürdürdüğü Rosalind Ross…

Bir evlilik ve iki ilişkisinden dünyaya gelen dokuz çocuğundan en küçük iki tanesini yanına alan Mel Gibson, o gece çok neşeliydi.





YEDİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ 29 YILLIK KARISINDAN OLAYLI ŞEKİLDE BOŞANDI

Ünlü oyuncu, 2009 yılında eski eşi Robyn Moore'dan boşanacağını açıkladı. Davayı açan taraf Robyn Moore'du.

Her ne kadar boşanma dilekçesinde şiddetli geçimsizlik ifadesi yer alsa da Mel Gibson, o gece birlikte yemeğe çıktığı kızı Lucia'nın annesi Oksana ile karısını aldatmıştı.

Dava 2009 yılında açıldı ama sonradan ortaya çıktığına göre Gibson ile eşi ondan üç yıl önce ayrı yaşamaya başlamışlardı. Resmi olarak boşanmaları 2011 yılında tamamlandı.

Gibson eski eşine boşanırken tazminat olarak 425 milyon dolar ödedi. Bu rakam, Hollywood'un en zengin yıldızlarından biri olan Gibson'ın o döneme kadar kazandığı tüm servetin de yarısıydı.

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Hatta Gibson ile Robyn Moore'un boşanması, Hollywood'un en pahalı boşanma davalarından biri olarak da çoktan tarihe geçti bile.

Mel Gibson ile Robyn Moore, 1980 yılında evlendi. Çiftin bu evlilik sırasında yedi tane çocuğu oldu. Gibson boşanırken eski karısına servetinin yarısını tazminat olarak verdi.

KARISINI ONUNLA ALDATTI

Gibson, karısından boşandıktan sonra Oksana Grigorieva ile birlikte yaşamaya başladı. Ama bu ilişkisi çok uzun ömürlü olmadı. Kızları dünyaya geldikten birkaç ay sonra yollarını ayırdılar.

Rus şarkcı Oksana Grigorieva, Mel Gibson ile evliliği bittikten sonra yaptığı açıklamada aktörün karısını kendisiyle aldattığını itiraf etmişti.

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Oksana o dönemde " Birbirimize çok aşıktık. Benim hayatımın en büyük aşkıydı. Mel de bana aynısını söylerdi" diye konuşmuştu.

Oksana Grigorieva, Mel Gibson ile ilişkilerinin kamuoyuna yansımasından üç yıl önce birlikte olmaya başladıklarını da sözlerine ekledi. Bu şekilde Mel Gibson ile ünlü oyuncu henüz evliyken yasak aşk yaşadıklarını da itiraf etmiş oldu.

Boşanma aşamasında Grigorieva'nın Gibson'dan 750 bin dolar tazminat almasına karar verildi. Fakat daha sonra bu tazminat 375 bin dolara düştü.

KENDİSİNDEN 34 YAŞ DAHA GENÇ

Gibson bunun ardından kendisinden 34 yaş genç Rosalind Ross ile birlikte olmaya başladı. Hatta 2017 yılında çiftin bir de çocukları dünyaya geldi. Çok fala göz önünde olmasalar da ilişkileri sürüyor.

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Aslında bu ilişki de oldukça ilginç. Çünkü söylediğine göre Rosalind, çocukluğunda izlediği Cesur Yürek filminden sonra ünlü yıldıza aşık oldu. Yıllar sonra da Gibson'ın şirketinde çalışmaya başladı. O sırada takvimler 2014 yılını gösteriyordu.

Okuldan mezun olduktan sonra senaryo yazarı olarak Gibson'ın şirketinde işe giren Ross ile patronu arasında kısa sürede bir aşk doğdu.

O zamandan bu yana birlikte olan Mel Gibson ile 33 yaşındaki Rosalind Ross'un ilişkisi gayet mutlu gidiyor. Zaten Mel Gibson da Mirror gazetesine verdiği röportajda "yaş sadece bir rakamdan ibaret" diyerek bunun aralarında sorun olmadığını belirtmişti.