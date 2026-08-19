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Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun!

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#Meghan Markle#Prens Harry#İngiliz Kraliyet Ailesi
Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 11:48

İngiliz kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrıldıklarında kim bilir ne hayalleri vardı Prens Harry ve onunla evlenebilmek uğruna mesleğini, hayatını ve ülkesini bırakan Meghan Markle'ın.

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Söylediklerine göre artık kendi ayakları üzerinde duracaklardı, kendi paralarını kazanacaklardı... Üstelik meraklı gözlerden ve basının bunaltan ilgisinden uzakta kendi hayatlarını yaşayacaklardı.

Ama bunların hiçbiri olmadı...

Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun

UZANDIKLARI BÜTÜN DALLAR KIRILDI
Birçok iş girişiminde bulundular.

Başlarda özellikle de Prens Harry'nin kraliyet ailesinden gelmesi, annesi Diana'nın etkisi gibi unsurlarla gerçekten de beklediklerinin çok ötesinde ilgi gördüler.

Markle, bir yaşam tarzı markası kurdu, bir ev idaresi programıyla ekrana geldi...

Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun
Onun öncesinde de Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı, birlikte verdikleri röportajlar derken göz önünde yapılacak her işe el attılar.

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Ama hiçbir şey Meghan Markle ile Prens Harry'nin umduğu gibi gitmedi.

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Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun

DOKUNDUKLARI ALTIN OLMADI
Son bir yıldır bırakın sandıkları gibi her dokunduklarının altın olmasını, kariyer anlamında yokuş aşağı gitmeye başladılar.

Bunun son örneklerinden biri de kısa bir süre önce yaşandı.

Meghan Markle ile Prens Harry, Cookie Queens adlı bir belgesele yapımcı olarak imza attılar. Bu, aynı zamanda onların ilk uzun metrajlı çalışmasıydı.

Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun
Markle ile Prens Harry'nin yapımcılığını üstlendiği Cookie Queens, 7 Ağustos'ta gösterime girdi. Salon başına ise sadece 735 dolar kazandı.
Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun

BELGESEL GİŞEDE BAŞARISIZ OLDU
Ama işler yine bekledikleri gibi gitmedi. İsimleri para getirmedi. Belgesel gişede büyük bir başarısızlığa uğradı.

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Şimdi Meghan ile Harry hakkında yeni bir söylenti dolanıyor ortada.

Buna göre Sussex çifti "Profesyonel olarak bir süre ortadan kaybolma" tavsiyesi aldı. Bunu yapan da yıllarını kraliyet ailesini gözlemlemekle geçiren bir usta.

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Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun
DAHA SESSİZ DURMALARINI ÖNERDİ
Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield bu konuda yaptığı yorumda "İkisinin de çok fazla tanınırlığı var. Ama sadık bir tüketici kitlesi yaratıp bunu gelire dönüştürmeyi bir türlü öğrenemediler" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana sorsalardı, profesyonel olarak bir süre gözden uzak kalmalarını söylerdim. Ayrıca bence deneyimli kişilerle çalışıp ilgi çekici projeler üretmelerini önerirdim."

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Schofield'a göre Harry ile Meghan'ın itibarlarını kurtarmaları gayet mümkün. Markalaşma işini baştan yapmaları gerek bunun için.

Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun
HİÇBİR ANLAŞMA YENİLENMEDİ
Eskisi kadar ortada görünmemeleri ve daha az konuşmaları da çiftin yaranına onun yorumuna göre.

Özellikle Markle, podcast yayıncılığı, Netflix yemek programı "With Love, Meghan" ve As Ever markasını piyasaya sürmek de dahil olmak üzere birçok iş girişiminde bulundu.

Spotify podcast anlaşması, Sussex Dükü ve Düşesi'ne 20 milyon dolarlık devasa bir gelir sağlayan anlaşma, "Archetypes" adlı programının sadece bir sezonunun ardından 2023'te sona erdi.

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Netflix de Mart ayında onunla olan ortaklığını sonlandırdı.

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Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun
HER KONUDA OTORİTE OLMAYA ÇALIŞIYOR
Schofield'a göre bir insan her alanda otorite olmaya kalkıştığında hiçbirinde otorite kuramayabilir. Tıpkı Meghan Markle'a olduğu gibi.

Bu yüzden de Meghan Markle ile Prens Harry'nin ünlerine güvenmeden ayakta durabilecekleri güçlü bir proje yaratması şart.

Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun
AİLEYLE İLİŞKİLERİNİ DÜZELTMELERİ ŞART
Schofield, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca, Harry ve Meghan'ın güvenilirliklerini yeniden inşa etmeleri gereken bir anda Kral Charles ile uzlaşmaya yönelik yenilenmiş çabaları görmemizin bir tesadüf olduğunu da düşünmüyorum,” diye ekledi.

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Sonra da Meghan ile Harry'nin, İngiliz kraliyet ailesiyle bozulan ilişkilerini düzeltmek zorunda olduklarını artık fark ettiklerini de vurguladı.

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#Meghan Markle#Prens Harry#İngiliz Kraliyet Ailesi

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