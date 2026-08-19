Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun!

Güncelleme Tarihi:
Söylediklerine göre artık kendi ayakları üzerinde duracaklardı, kendi paralarını kazanacaklardı... Üstelik meraklı gözlerden ve basının bunaltan ilgisinden uzakta kendi hayatlarını yaşayacaklardı.
Ama bunların hiçbiri olmadı...
Başlarda özellikle de Prens Harry'nin kraliyet ailesinden gelmesi, annesi Diana'nın etkisi gibi unsurlarla gerçekten de beklediklerinin çok ötesinde ilgi gördüler.
Markle, bir yaşam tarzı markası kurdu, bir ev idaresi programıyla ekrana geldi...
Ama hiçbir şey Meghan Markle ile Prens Harry'nin umduğu gibi gitmedi.
Bunun son örneklerinden biri de kısa bir süre önce yaşandı.
Meghan Markle ile Prens Harry, Cookie Queens adlı bir belgesele yapımcı olarak imza attılar. Bu, aynı zamanda onların ilk uzun metrajlı çalışmasıydı.
Şimdi Meghan ile Harry hakkında yeni bir söylenti dolanıyor ortada.
Buna göre Sussex çifti "Profesyonel olarak bir süre ortadan kaybolma" tavsiyesi aldı. Bunu yapan da yıllarını kraliyet ailesini gözlemlemekle geçiren bir usta.
Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana sorsalardı, profesyonel olarak bir süre gözden uzak kalmalarını söylerdim. Ayrıca bence deneyimli kişilerle çalışıp ilgi çekici projeler üretmelerini önerirdim."
Schofield'a göre Harry ile Meghan'ın itibarlarını kurtarmaları gayet mümkün. Markalaşma işini baştan yapmaları gerek bunun için.
Özellikle Markle, podcast yayıncılığı, Netflix yemek programı "With Love, Meghan" ve As Ever markasını piyasaya sürmek de dahil olmak üzere birçok iş girişiminde bulundu.
Spotify podcast anlaşması, Sussex Dükü ve Düşesi'ne 20 milyon dolarlık devasa bir gelir sağlayan anlaşma, "Archetypes" adlı programının sadece bir sezonunun ardından 2023'te sona erdi.
Netflix de Mart ayında onunla olan ortaklığını sonlandırdı.
Bu yüzden de Meghan Markle ile Prens Harry'nin ünlerine güvenmeden ayakta durabilecekleri güçlü bir proje yaratması şart.
Sonra da Meghan ile Harry'nin, İngiliz kraliyet ailesiyle bozulan ilişkilerini düzeltmek zorunda olduklarını artık fark ettiklerini de vurguladı.