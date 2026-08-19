Dokundukları her şey altına dönüşecek sanmışlardı: Daha fazla rezil olmadan sessizce kaybolun!

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Söylediklerine göre artık kendi ayakları üzerinde duracaklardı, kendi paralarını kazanacaklardı... Üstelik meraklı gözlerden ve basının bunaltan ilgisinden uzakta kendi hayatlarını yaşayacaklardı.

Ama bunların hiçbiri olmadı...

Birçok iş girişiminde bulundular.

Başlarda özellikle de Prens Harry'nin kraliyet ailesinden gelmesi, annesi Diana'nın etkisi gibi unsurlarla gerçekten de beklediklerinin çok ötesinde ilgi gördüler.

Markle, bir yaşam tarzı markası kurdu, bir ev idaresi programıyla ekrana geldi...

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Onun öncesinde de Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı, birlikte verdikleri röportajlar derken göz önünde yapılacak her işe el attılar.

Ama hiçbir şey Meghan Markle ile Prens Harry'nin umduğu gibi gitmedi.

Son bir yıldır bırakın sandıkları gibi her dokunduklarının altın olmasını, kariyer anlamında yokuş aşağı gitmeye başladılar.

Bunun son örneklerinden biri de kısa bir süre önce yaşandı.

Meghan Markle ile Prens Harry, Cookie Queens adlı bir belgesele yapımcı olarak imza attılar. Bu, aynı zamanda onların ilk uzun metrajlı çalışmasıydı.

Markle ile Prens Harry'nin yapımcılığını üstlendiği Cookie Queens, 7 Ağustos'ta gösterime girdi. Salon başına ise sadece 735 dolar kazandı.





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Ama işler yine bekledikleri gibi gitmedi. İsimleri para getirmedi. Belgesel gişede büyük bir başarısızlığa uğradı.

Şimdi Meghan ile Harry hakkında yeni bir söylenti dolanıyor ortada.



Buna göre Sussex çifti "Profesyonel olarak bir süre ortadan kaybolma" tavsiyesi aldı. Bunu yapan da yıllarını kraliyet ailesini gözlemlemekle geçiren bir usta.

Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield bu konuda yaptığı yorumda "İkisinin de çok fazla tanınırlığı var. Ama sadık bir tüketici kitlesi yaratıp bunu gelire dönüştürmeyi bir türlü öğrenemediler" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana sorsalardı, profesyonel olarak bir süre gözden uzak kalmalarını söylerdim. Ayrıca bence deneyimli kişilerle çalışıp ilgi çekici projeler üretmelerini önerirdim."

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Schofield'a göre Harry ile Meghan'ın itibarlarını kurtarmaları gayet mümkün. Markalaşma işini baştan yapmaları gerek bunun için.

Eskisi kadar ortada görünmemeleri ve daha az konuşmaları da çiftin yaranına onun yorumuna göre.

Özellikle Markle, podcast yayıncılığı, Netflix yemek programı "With Love, Meghan" ve As Ever markasını piyasaya sürmek de dahil olmak üzere birçok iş girişiminde bulundu.

Spotify podcast anlaşması, Sussex Dükü ve Düşesi'ne 20 milyon dolarlık devasa bir gelir sağlayan anlaşma, "Archetypes" adlı programının sadece bir sezonunun ardından 2023'te sona erdi.

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Netflix de Mart ayında onunla olan ortaklığını sonlandırdı.

Schofield'a göre bir insan her alanda otorite olmaya kalkıştığında hiçbirinde otorite kuramayabilir. Tıpkı Meghan Markle'a olduğu gibi.

Bu yüzden de Meghan Markle ile Prens Harry'nin ünlerine güvenmeden ayakta durabilecekleri güçlü bir proje yaratması şart.

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Schofield, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca, Harry ve Meghan'ın güvenilirliklerini yeniden inşa etmeleri gereken bir anda Kral Charles ile uzlaşmaya yönelik yenilenmiş çabaları görmemizin bir tesadüf olduğunu da düşünmüyorum,” diye ekledi.

Sonra da Meghan ile Harry'nin, İngiliz kraliyet ailesiyle bozulan ilişkilerini düzeltmek zorunda olduklarını artık fark ettiklerini de vurguladı.