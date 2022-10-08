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'Doktorum sağlam, efekte ihtiyaç duymuyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Hande Yener#Hakan Ural#Sıla
Doktorum sağlam, efekte ihtiyaç duymuyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 08:09

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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HANDE YENER İDDİALI

Hande Yener önceki gün Radio X Club Sakarya’da hayranlarıyla buluştu. Neon yeşile boyattığı yeni saç imajıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, bir hayranının selfie ricasını da kırmadı. Hayranı tarafından efektsiz çekim ayarında sahneye uzatılan telefonla çekim yapan Yener; “Efektlerle fotoğraf çekilmeyi sevmiyorum, ihtiyacım yok, doktorum sağlam” esprisini yaptı.

Doktorum sağlam, efekte ihtiyaç duymuyorum

DİVA'DAN ÖZRÜ DİLEDİ

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan’ı karşı karşıya getiren modacı Burcu Sedef, sosyal medya hesabında özür mesajı yayınladı. 

Doktorum sağlam, efekte ihtiyaç duymuyorum

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İddiaya göre Burcu Sedef, Pekkan’la aynı gün randevusu olan Ersoy’a süperstarın kostümü geç bitince yetişemedi. Bunun üzerine Diva, Ajda Pekkan’ın kasıtlı olarak Burcu Sedef’i evinde tuttuğunu öne sürdü ve süperstarı hedef alan sözler söyledi. Ünlü modacı dün “Söylemezsem Olmaz” programında da sanatçılardan özür diledi: “Kimse arasında laf getirip götürmedim. O gün belki benim hatam oldu. Bülent Ersoy’u farkında olmadan üzdüysem özür dilerim. Tüm servis verdiğim kişiler velinimetimdir. İkisinden de özür diliyorum.”

MUTLU VE ŞAŞKIN

Hakan Ural’ın Sibel Can’la evliliğinden olan oğlu Engincan Ural, bir süredir beraber olduğu Merve Kaya ile yarın evleniyor. Hakan Ural, mutluluğunu bir sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi:

Doktorum sağlam, efekte ihtiyaç duymuyorum


“Çok değişik duygular içindeyim. Gelgitli, biraz şaşkın. Çünkü daha dün gibi aklımda hastaneden onu bebek sepetiyle çıkarışım. Ayağımda sallamalar, uykusuz geceler, maçlara gidişlerimiz ve şimdi evleniyor. Bugün bu haldeysem bakalım düğün gecesi ne olacak.”

İSTANBUL HAVALİMANI'NA HAYRAN KALDI

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DÜNYACA ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Uçağı İstanbul Havalimanı’na inen ünlü aktör, sosyal medya hesabında Türkiye’ye övgüler yağdırdı.

Doktorum sağlam, efekte ihtiyaç duymuyorum

İstanbul Havalimanı’nı çok beğenen Davi, Instagram hesabında yaptığı canlı yayında takipçilerine şöyle seslendi: “Çok güzel bir havalimanı. Temiz ve bir sürü insanı kaldırabilir. Derinliğine bir bakın; işlemelere, renklere, mimarisine. Bir de Amerika’nın havalimanlarına bakın ne kadar depresif.”

AŞK ÜÇGENİ

Burak Bulut-Kurtuluş Kuş ikilisi “Alev Alev” şarkısında İrem Derici ile bir araya geldi. Söz ve müziği Burak Bulut’a ait şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmen-liğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekildi.

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Doktorum sağlam, efekte ihtiyaç duymuyorum

Klibin ‘Rastgele’ adlı pavyonda geçen hikâyesi ise şöyle:

Assolist İrem Derici, orkestrasında çalan Kurtuluş Kuş’la aşk yaşamaktadır. Pavyonun müdavimlerinden mafya Burak Bulut, Derici’ye âşıktır. Bunu fark eden Kuş, Bulut’la kavga eder. Kargaşadan yararlanan pavyonun sahibi Tolga Aykut, Derici’yi kaçırır.

HARBİYE'DE 2. GECE

Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sezonun ikinci konserini verdi.

Doktorum sağlam, efekte ihtiyaç duymuyorum

Üst üste iki akşam sahneye çıkan Sıla’nın her iki konseri de yoğun ilgi gördü. En sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıyı ikinci konserinde dinlemeye gelenler arasında meslektaşı Melek Mosso da vardı. (Sayit DURMAZ)

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#Hande Yener#Hakan Ural#Sıla

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