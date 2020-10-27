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Haber Giriş: 27.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Doktoru Serenay Sarıkaya'yı evde muayene etti

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Doktoru Serenay Sarıkaya'yı evde muayene etti
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Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay Sarıkaya kontrol için hastaneye gitmek istemeyince doktor evine geldi. Oyuncu, muayene sonrası doktora aracına kadar eşlik etti.

SİLİKONLARINI YENİLETTİ

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yenilettiği haberleriyle gündemdeydi. Gece yarısı hastaneye giden oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüş, Acıbadem Maslak Hastanesi “Bu iddialar asılsızdır.

Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur” açıklamasını yapmıştı.

Doktoru Serenay Sarıkayayı evde muayene etti

HASTANENİN ARACIYLA GELDİ

Önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya’nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı.

Serenay Sarıkaya doktora aracına kadar eşlik etti. Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi. Sarıkaya, arkası dönük şekilde muhabirlere el sallayarak evine döndü.

Doktoru Serenay Sarıkayayı evde muayene etti

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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