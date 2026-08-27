Doktoru ‘gerek yok’ dedi, o ısrarla tarama yaptırdı… Beyninden 2,6 cm'lik tümör çıkardılar! ‘Hayatta olduğum için çok şanslıyım’

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Dawson’s Creek, Freaks And Geeks, Girls5eva ve Cougar Town dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Busy Philipps, Dawson’s Creek dizisindeki rol arkadaşı James Van Der Beek'in kanserden ölümünden günler sonra kendisine de beyin tümörü teşhisi konulmasının ardından “hayatının en tuhaf altı ayını” geçirdiğini söyledi.

47 yaşındaki ünlü oyuncu Dawson’s Creek dizisinde James Van Der Beek'le rol almış, sevilen gençlik dizisinde Audrey Liddell karakterine hayat vermişti.

Busy Philipps, arkadaşı bağırsak kanserinden ölümünden kısa bir süre sonra kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu ve ameliyatla alındığını açıkladı.

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47 yaşındaki Elizabeth Philipps, James Van Der Beek'in şubat ayında 48 yaşında bağırsak kanserinden ölümünden bir gün sonra doktora gitmişti.

Hayatta olduğu için “minnettar” olduğunu söyleyen ünlü oyuncu nöbet gibi tümör belirtileri göstermediğini ve doktorunun taramaya gerek olmadığını söylemesine rağmen yine de bir tarama yaptırmak istediğini belirtti.

Aylar sonra ikinci bir doktora danıştıktan sonra tüm vücut MR taraması yaptırdı ve bu tarama sonucunda ünlü oyuncuda nadir görülen düşük dereceli (yavaş büyüyen) bir tümör olan 2. derece oligodendroglioma tespit edildi.

Mart ayında beş saat süren bir ameliyat geçirdi ve beyninden 2,6 cm'lik bir kitle çıkarıldı.

People dergisine konuşan Philipps “Bu taramayı neden yaptırmak istediğimi bilmiyordum, sadece istedim. Doktorlar bize sık sık endişelenecek bir şey olmadığını söylüyorlar, oysa aslında endişelenecek bir şey olduğunu biliyorsunuz. Bilgi sahibi olmaktan korkulacak bir şey yok. Bu sadece güçlendirici bir şey.” dedi.

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Philipps, aslında son iki yıldır arkadaşlarına "beyninin bozuk olduğunu" söylediğini ve bazı davranışlarının perimenopozdan kaynaklandığını varsaydığını belirtti. Doktoru ise bu belirtinin tümörle ilgili olup olmadığını doğrulayamadı.

"Bilinçli olarak bir şeylerin gerçekten yanlış olduğunun farkında değildim, ama bir şeyler ters gidiyordu. Sanki, bunun üstesinden gelemiyordum. Ve şimdi beynim artık bozuk hissetmiyor."

Busy Philipps, tam da yakında yayınlanacak yeni bir hukuk draması dizisi olan Cupertino'daki bir rol için seçmelere katılacaktı. Ünlü oyuncu 2 çocuğunun babası eski eşi film yapımcısı Marc Silverstein ile bu taramayı iptal ettirmeyi konuşmuş ancak ona hastalık sürecinde destek veren eski kocası ona "Belki de bu sabah hem arkadaşın James hem de kendin için yapabileceğin en iyi şey bu. Gidip o taramayı yaptır." diye cevap vermişti.

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Nörolog Dr. Orrin Devinsky ona haberi verdiğinde, Philipps "paniğe kapıldığını ve nefes almakta zorlandığını" söyledi.

Ünlü oyuncu ameliyattan iki gün sonra evine döndü ve iyileşmeye başladı. Alnında 40'tan fazla cerrahi dikiş olmasına rağmen "hiç acı çekmediğini" söyledi.

Philipps kısa süre sonra Cupertino'da Natalia Boutella rolünü oynayarak "hayalindeki işe" başladı, ancak dizinin çekimlerine başladıktan kısa bir süre sonra kesi yerinde stafilokok enfeksiyonu kaptığını ve debridman ameliyatına ihtiyacı olduğunu öğrendi.

Buna rağmen, tümörün erken teşhis edildiği için minnettar olduğunu söyledi ve ekledi: "Ben neyim? Dünyanın en şanslı kızı mıyım?"

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Senarist ve yönetmen Marc Silverstein ile 2007 yılında evlenen ünlü oyuncu 2021’de sessizce eşinden ayrıldı. Çift bu boşanma haberini bir yıl sonra, Mayıs 2022’de duyurdu.

Busy Philipps’İn bu evlilikten 18 ve 13 yaşında iki çocuğu var.