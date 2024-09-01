Doktoru ‘Ameliyat olursan ölebilirsin bile' dedi… Estetik bağımlısı ünlü yıldız son halini paylaştı

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Giderek yaygınlaşan ve dünya çapında ulaşılabilir hale gelen estetik ve kozmetik müdahaleler artık kadın erken ayırmadan yaşamlarımızın bir parçası haline geldi.

Doğu ve kararında yapılan işlemlerin takvimleri bizim için gerilettiği ve artık bu alanda çok başarılı sonuçlar alındığı da bir gerçek…

Gösteri dünyasının en çok estetik yaptıran isimlerinden biri olan Katie Price en son iflas etmesine ve hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bir kez daha yüz gerdirme ameliyatı olmuştu

Estetik operasyon denince akla gelen ilk ünlülerden biri ise İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price… Uzun yıllardır peş peşe yaptırdığı ameliyatlarla birlikte adeta tanınmayacak hale gelen Price, en sonunda doktorlarından bile “Devam edersen en sonunda masada kalırsın” uyarısı almıştı.

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Ünlü isim yaptırdığı altıncı yüz gerdirme operasyonunun sonuçlarını sergilediği bir Instagram paylaşımıyla gündemde.

Ünlü isim son operasyonundan aldığı sonucu sosyal medya hesabında böyle paylaştı

46 yaşındaki ünlü ismin yere kadar uzanan koyu kırmızı bol pantolonu ve ona uygun omzu açık üstüyle çekilmiş videosu bir medyumdan aldığı, geçirdiği estetik ameliyatlardan biri sırasında öleceğine dair ürkütücü uyarının ardından geldi.

5 çocuk annesi olan ve artık aynaya bakınca kendisini bile tanımayacak hale gelen Katie Price’ın adı uzun zamandır” estetik bağımlısı” olarak anılıyor. Hatta eski günlerindeki gibi iş bulmakta ve ekran yüzü olmakta zorlanan Price her birine binlerce pound harcadığı bu operasyonlar yüzünden iflas daha etti.

Katie Price'ın yıllardır ameliyatlarını yapan doktoru ünlü ismi uyardı ve buna devam ederse ölebileceğini söyleyerek onu ameliyat etmeyi artık reddettiğini söyledi

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Katie Price devam eden iflas davası nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarılmasına rağmen, altıncı yüz gerdirme operasyonu için geçen ay Türkiye'ye gelmişti.

Geçen cuma günü Greatest Hits Radio'da katıldığı bir programda beden “dismorfisini” çözmesi gerektiğinin farkında olduğunu itiraf eden Price’ın doktoru en sonunda ünlü isme bu şekilde sürekli ameliyat olursa kısa süre sonra “masada kalacağı” yani hayatını kaybedeceği uyarısını yapmıştı.

Beden dismorfik bozukluğu bir kişinin fiziksel bir kusuru olduğuna veya fiziksel bir kusurun gerçekten daha ciddi olduğuna olan inancıdır. Bu kişiler görünümlerini değiştirmek için karşı konulamaz bir istek duyarlar, bunun sonucunda da yoğun psikolojik sorunlar yaşama olasılıkları çok yüksektir.

Price, estetik bağımlısı olmadan önce, genç bir modelken böyle görünüyordu

Katie Price’ın artık sayısını bile unuttuğu bıçak altına yatma geçmişi arasında defalarca yapılan burun estetikleri, yüz gerdirmelere, dolgular, liposuction ameliyatları ve tam 16 tane göğüs büyütme operasyonu yer alıyor.

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Kaie Price 2022’de sürekli gittiği doktoru Jeya Prakash tarafından bu operasyonlara bağımlı hale geldiği için reddedilmişti.

Daily Mail gazetesi Katie Price'ın yılar içindeki değişimini böyle gözler önüne serdi

Daha önce durumu hakkında “Bu ameliyatları asla bırakmayacağım. Bir Bratz bebeği olmak istiyorum. Bu benim bedenim ve ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Olması gereken de bu, senin bedenin, senin seçimin. Aradaki fark ben bunun hakkında konuşuyorum. Dışarıda yaptırdıklarını saklayan pek çok insan var” demişti.

Ünlü ismin doktorlardan gelen bu ölümcül uyarıları kabul edip etmeyeceği ve bu ameliyat sevdasından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu oldu…