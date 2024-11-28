Doktorlar 2 yıl ömür biçmişti… Ünlü oyuncu kanseri yendi!

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67 yaşındaki yıldız oyuncu dün akşam Instagram'a girerek, doktorların başta kendisine sadece birkaç yıl ömrü kaldığını söylediği dokuz yıllık bir savaşın ardından artık kanseri yendiğini duyurdu.

Hastane yatağından çekim yapan İsveçli aktör, ameliyata gerek kalmadan kanser hücrelerini hedef almak ve yok etmek için ısı veya soğuk enerji kullanan minimal invaziv bir prosedür olan akciğer ablasyonu geçirdiğini açıkladı.





AMANSIZ HASTALIĞIYLA KİMSELERE DUYURMADAN SAVAŞTI

Videoda “İşte UCLA'dayım, içeri girmek ve son tümörden kurtulmak üzereyim. Vücudumda artık kanser hücresi olmadığına göre, sanırım kansersiz olacağım, bu yüzden bu prosedürü dört gözle bekliyorum” diyen Dolph Lundgren yıllardır verdiği mücadele için “Zorlu bir yolculuk oldu ve bana gerçekten anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti” dedi.

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Lundgren paylaşımının başlığına şunları ekledi: “Sonunda minnettarlık ve parlak bir gelecek için heyecanla kansersizim. Desteğiniz için her zaman teşekkürler”.

Ünlü oyuncu Mayıs 2023'te sekiz yıldır kanserle mücadele ettiğini açıkladı ve geçmişte vücut geliştirme için kullandığı steroidlerin buna yol açıp açmadığı da tartışma konusu oldu.

9 YIL ÖNCE AKCİĞER KANSERİ OLMUŞTU

Yıllarca kanserle verdiği savaşı gizli tutan Dolph Lundgren’e ilk olarak 2015’te akciğer kanseri teşhisi konmuştu.

Tedavilerle kanseri gerilese de 2020’de hastalık geri döndü ve doktorları ünlü oyuncuya en fazla 2 yıl, bir mucize olursa üç yıl ömrü kaldığını söylediler.

Lundgren bu kötü haberden etkilenmeden ikinci bir görüş almak için araştırma yaptı ve şu anda uygulanan tedavi tümörlerin küçülmesiyle sonuçlandı.

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TAM İYİLEŞTİM DERKEN KÖTÜ HABERİ ALDI

Lundgren, 2020 yılında tam da artık iyileşeceğini düşünürken kanserinin yayıldığı ve karaciğerine sıçradığını öğrenmişti.

Aldığı telefonla yıkılan ünlü oyuncu “O noktada bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başladım. Cerrah beni aradı ve büyüdüğünü, çok büyük olduğunu, küçük bir limon büyüklüğüne ulaştığını söyledi. Ne kadar ömrüm kaldığını sordum, sanırım 2-3 yıl dedi ama sesinden daha az olduğunu düşündüğünü anlayabiliyordum. Bunun kesin olduğunu düşünmüştüm” diyor.





KANSER TÜM VÜCUDUNA YAYILDI: BABAMLA VEFAT EDERSE NELER OLACAĞINI KONUŞMAK ZORUNDA KALDIM

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Dolph Lundgren’in kanserle savaşırken en büyük destekçisi olan geçen yıl evlendiği eşi Emma Krokdal eşinin çok ağrı çektiğini ve yemek bile yiyemediğini söylüyor ve “Bu bir mücadeleydi, kilo kaybediyordu. Düşündüğümüzden çok daha kötü olduğunu fark ettik, akciğerde, midede, omurgada, böbreklerin dışında tümörlerden bahsetmeye başladılar” diyordu.

Yıldız oyuncunun 28 yaşındaki kızı Ida Lundgren yaşadıklarını “Babamla vefat ederse ne olacağına dair derin bir konuşma yaptığımda durumu anladım. Korkunç bir konuşmaydı, zor bir dönemdi. Kız kardeşim için güçlü olmalıyım diye düşündüm” diyerek anlatıyor.

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ROCKY FİLMİYLE DÜNYA ÇAPINDA YILDIZ OLMUŞTU

Büyük ölçüde aksiyon dolu filmlerdeki rolleriyle tanınan Lundgren'e dünya çapında yıldızlık getiren ise Rocky IV'teki Ivan Drago rolüydü.

Ünlü oyuncu bu efsane karakteri 2018'de Creed II'de yeniden canlandırdı.

Lundgren'in ilk evliliğinden 28 ve 21 yaşında iki kızı var.