DoÄŸuÅŸ'un eÅŸi KarabaÄŸ cephesinde
SanatÃ§Ä± DoÄŸuÅŸâ€™un gazeteci eÅŸi Xosqedem Hidayetgizi Ã§ocuklarÄ±nÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye babalarÄ±nÄ±n yanÄ±na yollayÄ±p cepheye gitti.
Azerbaycan'da yaptÄ±ÄŸÄ± programlarla bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶renÂXosqedem Hidayetgizi, Ã¼lkesinin iÃ§inde bulunduÄŸu durumu bir gazeteci olarak yakÄ±ndan takip etmek iÃ§in cepheye gitti .ÂDoÄŸuÅŸ ise eÅŸinin bu kararÄ±na saygÄ± duyduÄŸunu belirterek" ,Â TÃ¼m kalbimle eÅŸimin ve Azerbaycan halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±m. Bana dÃ¼ÅŸen bir gÃ¶rev olursa da seve seve yaparÄ±m. Allah yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun" dedi.
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