DoÄŸuÅŸ'un eÅŸi KarabaÄŸ cephesinde

Azerbaycan'da yaptÄ±ÄŸÄ± programlarla bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶renÂXosqedem Hidayetgizi, Ã¼lkesinin iÃ§inde bulunduÄŸu durumu bir gazeteci olarak yakÄ±ndan takip etmek iÃ§in cepheye gitti .ÂDoÄŸuÅŸ ise eÅŸinin bu kararÄ±na saygÄ± duyduÄŸunu belirterek" ,Â TÃ¼m kalbimle eÅŸimin ve Azerbaycan halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±m. Bana dÃ¼ÅŸen bir gÃ¶rev olursa da seve seve yaparÄ±m. Allah yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun" dedi.







