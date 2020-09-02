Doğuş: Baba olmaya eşim ikna etti

Evlendiği zaman çocuk fikrine sıcak bakmadığını itiraf eden Doğuş, “Baba olmayı eskiden çok istiyordum ama sonradan istememeye başladım çünkü bu dünyaya evlat getirmek zor bir işti. Ama aslan gibi bir eşim oldu ve o beni ikna etti” diye konuştu.





