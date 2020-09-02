MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDoğuş: Baba olmaya eşim ikna etti
GeriMagazin Doğuş: Baba olmaya eşim ikna etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 02.09.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Doğuş: Baba olmaya eşim ikna etti

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Doğuş: Baba olmaya eşim ikna etti
Abone Olgoogle-news

Doğuş, Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi ve çocuklarıyla Bebek Parkı’nda objektife takıldı. Bu sene yaz tatili yapmadıklarını söyleyen şarkıcı “Çocuklarla bol bol hava alıyoruz” dedi.

Evlendiği zaman çocuk fikrine sıcak bakmadığını itiraf eden Doğuş, “Baba olmayı eskiden çok istiyordum ama sonradan istememeye başladım çünkü bu dünyaya evlat getirmek zor bir işti. Ama aslan gibi bir eşim oldu ve o beni ikna etti” diye konuştu.

Doğuş: Baba olmaya eşim ikna etti


False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle