Doğumdan 5 gün sonra Covid-19 olduğunu öğrenmişti... Ezo Sunal'dan haber var!

Ezo Sunal, kızı ve kendisinin sağlık durumunu anlattı. Nova ile el ele fotoğrafını paylaşan Sunal, altına şu notu düştü:

"Nova 🌟 03.03.2021... Doğumdan 5 gün sonra covid pozitif çıktı testim... 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40'ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler... Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz..."

'HOŞGELDİN CANIM NOVA'

Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Sunal kızını 3 Mart'ta dünyaya getirdi.



Güzel haberi sosyal medyadan veren Ali Sunal, 'Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova' mesajını paylaştı.

Anneanne Gül Sunal ise, 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası Parlayan yıldız.. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun' notuyla müjdeli haberi duyurdu.

37 yaşındaki Ezo Sunal ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Ünlü isme hamilelik sürecinde en büyük destek ailesinden geldi. Narin adında bir kızı olan Ali Sunal kardeşini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Ezo Sunal hamile olduğunu ilk kez "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" sözleriyle yılbaşında duyurmuştu.,

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