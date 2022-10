Doğuma günler kaldı!

Haberin Devamı

Kara, doğuma 40 gün kaldığını söyledi: “Hamilelik çok güzel geçiyor. Bu ara canım pide çekiyor. Her aklıma geleni yesem 30 kilo almıştım. Pilates yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Oğluma Can adını koyacağız.” Kara, fırsat buldukça Bursa’nın İznik ilçesindeki dededen kalma köy evine kaçtığını da ifade etti: “Çiftçi oldum. Orada güzel bir hayatım var. Toprak çok rahatlatan bir şey. Bir sürü de yeni şeyler öğreniyorum. Her çeşit meyve, sebze yetiştiriyoruz.” (Behlül AYDIN)

HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Fahriye Evcen değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

Haberin Devamı

KARNI BURNUNDA İLK POZ: HOŞGELDİN OĞLUM

Leyla Lydia Tuğutlu, geçen aylarda Ceyhun Ergin ile Almanya’da evlendiğini duyurmuştu. Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Tuğutlu, karnı burnunda pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Leyla Lydia Tuğutlu fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum"

HAMİLELİK YARAMIŞ!

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen'den tatil fotoğrafları geldi. Güzel oyuncu teknede çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

2017 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Evcen, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

Haberin Devamı

Bikini ve şortunu mavi bir gömlekle tamamlayan güzel anne renkli kareleriyle dikkat çekti.

Evcen'i görenler 'hamilelik yaramış, daha da güzelleşmişsiniz' yorumunda bulundular.

KOLAY DOĞUM İÇİN...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü.

ARTIK 4 KİŞİ

Deniz Yıldızı dizisinin setinde tanışan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Masal 2017 yılında dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Dizinin ardından tiyatro oyunları ile izleyici karşısına çıkan Begüm Topçu hamile olduğunu duyurdu.

Topçu, karnı burnunda pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

"Bugün sezonun son hürmüzüydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Kızımıza kardeş geliyor" Çift, geçtiğimiz ay bebeklerine kavuştu.

ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, ilk bebeklerini 27 Nisan'da kucaklarına aldı.

2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu. Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Gözde ve İrfan Can Kahveci, doğumdan günler önce özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Heyecanlı çift, Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi. Her ikisi de çekimin ardından o kareleri sosyal medyada İngilizce “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.

KURT EFE'YE KAVUŞMADAN ÖNCE

Babalık heyecanı yaşayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan birkaç gün önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

İKİNCİ BEBEK YÜKLENİYOR!

Haberin Devamı

Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Bakan'dan ikinci bebek müjdesi geldi.

Seda Bakan hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Seda Bakan, fotoğrafın altına "Yeni kız bebek yükleniyor…4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düştü. Bakan, geçtiğimiz aylarda ikinci kızını da kucağına aldı.





HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs'ta kavuştu.

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

SERAY SEVER

Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..





2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi.

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Seray Sever'den bebek müjdesi: İkizlerim olacak

ECE CEŞMİOĞLU

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.





Çeşmioğlu, sosyal medya hesabındahamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift, mart ayında kızlarını kucaklarına aldı ve bebeğe Zeynep adını verdi.

MERVE ÖZBEY



Geçtiğimiz yıl şubat ayında kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren Merve Özbey ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Henüz hamileliğinin başında olan Özbey, mutlu haberi Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif’ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın’dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."

SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kez anne oldu.

İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi.