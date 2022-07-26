Doğuma günler kaldı

KEYİFLİ YAZ
Anne olmaya hazırlanan Gupse Özay, yaz tatilinden keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı.
Aralarında Öykü Karayel, Bengisu Uzunöz-Sarp Apak, Melikşah Altuntaş, Engin Öztürk ve Önder Öztarhan’ın da bulunduğu arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli dakikaların fotoğraflarını yayınlayan Özay’ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Melikşah Altuntaş bu kareye esprili bir not düştü: “En yakın arkadaşım ve ben. Ve Gupse.”
MİLAN'IN İLK HAVUZ SEFASI
Fulya Zenginer, mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Milan’la havuz keyfi yaptı.
Oyuncu, şezlongda güneşlenirken çektirdikleri bu kareyi Instagram’da paylaştı: “İlk havuz sefamız diyebilir miyiz?”
TATİL ZAMANI
Geçtiğimiz günlerde içinde bulundukları aracın aniden alev almasıyla ölümden dönen Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu tatile çıktı.
BEGONVİLLER ALTINDA
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, Marmaris’te kiraladıkları evde tatile devam ediyor.
Tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Yeşilçay, önceki gün de mayosuyla çektirdiği bu kareyi Instagram sayfasının hikâye bölümünde yayınladı.
MİNNOŞUYLA GEZİYOR
Model Tülin Şahin, kızı Siena Leyla ile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Kızının babasıyla hukuk savaşı süren Şahin, o karenin altına “Minnoşumla gezmeler” notunu düştü. Fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
YAZ KLASİĞİ
Eşi Kıvanç Kasabalı ve oğluyla tatil yapan Sedef Avcı, önceki gün Fethiye’deki Pastoral Vadi’den bir fotoğraf paylaştı.
Pastoral Vadi Eco Farm’un doğal havuzuna giren ünlü oyuncu, o anları “Bir yaz klasiği” notuyla yayınladı.
NAZARA GELDİ
Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.
Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekânda şarkı söylediği sırada kendisini elektrik çarptığını söyleyen Görgüzel, “Bu sıralar üzerimde nazar var sanırım, her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor” dedi. Görgüzel’in Anka Kuşu figürlü dövmeleri de dikkatlerden kaçmadı.
YATAKTA KAHVE KEYFİ
Hülya Avşar, Bodrum Günay’daki sahnesinden önce otel yatağında kahve keyfi yaptı.
Güne kahve içerek başlayıp enerji depolayan ünlü sanatçı, fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
AŞKA GELDİLER
DJ Doğuş Çabakçor ve sevgilisi Asya Hocaoğlu tatile çıktı.
Bodrum’daki Beach of Momo’da deniz ve güneşin tadını çıkaran sevgililer, aşka geldikleri pozları takipçileriyle paylaştı. Birbirinden renkli karelere imza atan çiftin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
ÖNCE MÜZİK, SONRA DENİZ
Seren Serengil, “N-World” projesinin lansman etkinlikleri kapsamında önceki gün Didim’de sahne aldı.
Serengil, repertuvarında Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı “Valla”nın yanı sıra eski şarkılarına da yer verdi. Ünlü şarkıcı, ertesi gün de sevgilisi Mustafa Tohma ile tekne tatiline çıkarak yorgunluk attı.