Evliliğinin 10'uncu yılında ilk kez anne oldu... Üç ay sonra milyonları kaptı!

Doğum yaptıktan sonra kısacık zaman içinde eski formuna kavuşmasının nedeni de böylece ortaya çıktı. Şimdi artık çiçeği burnunda bir anne olarak ve verdiği aranın da etkisiyle işine daha bir heyecanla sarıldı...

MART AYINDA İLK KEZ ANNE OLDU

Bu ünlü oyuncu, İngiliz yıldız Michelle Keegan…

Mark Wright ile evliliğinden dört ay önce Palma adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getiren Keegan, ayrıntıları şu anda tam olarak açıklanmayan gizli bir proje için doğum iznini bitirdi.

Üstelik söylenenlere göre Keegan, bir TV kanalının tanıtım yüzü olduğu bu kampanya için altı sıfırlı bir rakama anlaşma imzaladı. Yani bebeği uğurdu geldi, bu kampanyayla Keegan'ın kasasına milyonlarca sterlin girecek.

İngiliz yıldız Keegan, görev aldığı çekimin perde arkasından görüntüleri de Instagram sayfasından paylaştı.

Michelle Keegan, bu yıl mart ayında dünyaya gelen kızını biraz büyüttükten sonra işinin başına döndü.

HERKES 'ÇOCUK NE ZAMAN?' DİYE SORUYORDU

Keegan ile kocası Mark Wright, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz mart ayında Palma adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

Çift bu mutlu haberi de sosyal medya sayfalarından duyurdu.

Bu sayede 2015 yılında evlenen çift, kendilerine sürekli yöneltilen "Ne zaman çocuğunuz olacak?" sorusundan da kurtuldu.

El örgüsü bir şapka ve yelek giydirdiği kızının 6 Mart'ta dünyaya gözlerini açtığını açıkladı Michelle Keegan. Minik bebeğe Palma Elizabeth adını verdiklerini de ekledi.

Aslında her ikisi de 37 yaşında olan Keegan ile Wright, 10 yıl önce evlendi. O zamandan bu yana da bebek konusunda net bir karar verememişlerdi. Sonunda herkesi şaşırtan hamilelik pozları ve ardından da bebek geldi.

KARNI BURNUNDA POZLARIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Sonunda 2024'ün bitmesine birkaç gün kala sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla herkesi şaşırttı ünlü çift.

Bir bebekleri olacaktı. Üstelik Keegan'ın karnının boyutuna bakılırsa hamilelik de epey ilerlemişti.

Michelle Keegan ve Mark Wright o paylaşımda "2025 yılı bizim için özel olacak" mesajı eşliğinde mutlu haberi verdi.

Daha o sıralarda Michelle ile Mark'ın bebeğinin mayıs ayında dünyaya geleceği konuşuluyordu. Ancak tahminler doğru çıkmadı ve minik Palma Elizabeth, geçen hafta dünyaya geldi.

KATILDIKLARI YARIŞMADA TANIŞTILAR

Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştılar. 2015 yılında da evlendiler.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Michelle Keegan, altı yıl boyunca İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te rol aldı.

Mark Wright ise yine çok izlenen The Only Way Is Essex adlı yapım ile adını duyurdu. Sonra da Strictly Come Dancing adlı yarışmada görev aldı.