Bebeği alıp el ele evlerine gittiler... Doğumda bile gelenek bozulmadı.. Üç kişilik yuva

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Çünkü geçen yıl haziran ayının ilk günü gösterişli bir törenle hayatlarını birleştiren Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Elbette bu haber, ilk torunlarını karşılamayan Kral Abdullah ve Kraliçe Rania tarafından hemen bütün dünyaya duyuruldu.

Bununla da yetinmeyen çift, aileyi sevince boğan haberi bir de ortak kullanılan kraliyet ailesinin resmi sayfasından da tüm dünyaya ilan etti. Ardından da zaten yeni bebekle birlikte çekilen fotoğraflar gündeme düştü.





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İlk bebeklerine kavuşan Prenses Rajwa ile Prens Hüseyin, bugün minik kızları İman'ı yanlarına alıp hastaneden taburcu oldu. Minik bebeği, "ana kucağı" adı verilen aparatta babası Hüseyin taşıdı.

Çiçeği burnunda anne Rajwa ise kocasıyla el ele üzerinde çiçekli elbisesiyle kendilerine sevgi gösterisinde bulunan hastane çalışanlarına gülerek el salladı.

Mutlulukları yüzlerinden okunan genç çift, daha sonra arabalarına binerek evlerinin yolunu tuttu.





Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebekleri bir kız. Yapılan paylaşımlarla bebeğin adının İman olduğu da belirtildi. Ki bu isim sadece yeni prensese ait değil.

Hem babası Hüseyin'in iki kız kardeşinden biri hem de dedesi Kral Abdullah'ın üvey kız kardeşi İman ismini taşıyor.



Bir başka deyişle Prenses Rajwa ile Prens Hüseyin, kendilerine ilk kez ebeveyn olma mutluluğunu yaşatan kızlarına isim seçerken bu geleneği bozmadı.





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Genç çiftin bozmadığı bir başka gelenek daha var: Prenses Rajwa, ilk bebeğini yıllar önce kayınvalidesinin dört çocuğunu dünyaya getirdiği aynı tıp merkezinde doğurdu.Burası Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Kral Hüseyin Tıp Merkezi hatta kimi zaman Kral Hüseyin Tıp Şehri olarak anılan bir hastane kompleksi.

Beş farklı hastanenin bir araya gelmesiyle oluşan merkezin binaları yine Ürdün kraliyet ailesi üyelerinden bazılarının ismini taşıyor... Bunlar arasında en çok bilinenler Prenses İman Araştırma ve Laboratuar Merkezi, Prens Hüseyin Üroloji ve Organ Nakli Merkezi, Kraliçe Rania Pediyatri Hastanesi...

Burası aynı zamanda Ürdün kraliye ailesi üyelerinin neredeyse tüm bebeklerinin dünyaya gözlerini açtığı hastane.

Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen Prenses İman'ın yanı sıra dedesi Kral Abdullah, babası Prens Hüseyin, halaları İman ve Salma ile amcası Hashem de minik prenses gibi aynı hastanede doğdu.





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Kraliçe Rania, dört çocuğunu da torununun dünyaya geldiği hastanede doğurdu.





KRAL VE KRALİÇE İLK TORUN SEVİNCİNİ YAŞADI: YENİ PRENSES GELDİ!

Geçen yıl gösterişli bir törenle evlenen Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın mutlu haberi geçtiğimiz cumartesi günü duyuruldu.



İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

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'AİLEMİZİ AYDINLATTIN... ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti. Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.



53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.

Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."

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53 YAŞINDA BABAANNE OLDU

Dünyanın en güzel giyinen ve yıllara meydan okuyan kraliçelerinden biri olarak bilinen Rania, genç yaşında ilk kez babaanne oldu. 53 yaşındaki dört çocuk annesi Rania, torun İman ile çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.



Kraliçe, kendi sayfasında ilk kez baba olan büyük oğlu Hüseyin'in kucağındaki kızına gülümseyen bir pozunun yanı sıra amcası Hashem, halaları İman ve Selma ile çekilen pozlarına da yer verdi.



Kısacası Ürdün kraliyet ailesinin bebek sevincini dünyanın dört bir yanındaki takipçileriyle paylaştı.

AİLEDE ÜÇ KİŞİ AYNI İSMİ TAŞIYOR

Bu arada yeni doğan bebeğin ismi de ilgi çekti... Bunun da nedeni var elbette. Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği Iman adını taşıyor. Ama ailede bu isme sahip olan tek kişi o değil.

3 Ağustos 2024'te dünyaya gözlerini açan minik bebeğin halası yani Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızı da aynı isme sahip. Bu kadar değil.



Abdullah'ın üvey kardeşi yani babası Kral Hüseyin ile eşi Kraliçe Nur'un kızının adı da İman.

Bir başka deyişle Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa görünüşe göre bir aile geleneği olarak bu ismi yeni doğan kızlarına da verdi.

BEBEK SEVİNCE BOĞDU AMA VELİAHT OLAMIYOR

Aileye yeni katılan bebek ile ilgili başka bir ayrıntı daha var. Onun dünyaya gelişi taht için sıralamayı da değiştirmedi. Şu anda kral olan Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin ilk sıradaki veliahtı. Ondan sonra da küçük oğlu Prens Hashem geliyor.



İlk sıradaki veliaht Hüseyin'in kızı İman'ın ise böyle bir konumda değil. Çünkü ülkede geçerli olan kurallara göre taht üzerinde sadece erkek çocukların hakkı var.



Özetlemek gerekirse tahtın Prens Hüseyin'in çekirdek ailesinden birine geçmesi için çiftin bir oğlu olması gerekiyor.

2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.



O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.



Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.



Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.



Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.



Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.



O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi.

Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.

BİR DE KUTLAMA YEMEĞİ VERİLDİ

Bunun ardından ise konuklar için bir resepsiyon verildi. O anlarda da Hüseyin bu kez ortama uygun bir takım elbise giydi.



Gelin Rajwa ise beyaz renkte kabarık etekli bir elbise tercih etti. Rajwa'nın bu elbisesi ise düğünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazıları kıyafeti çok beğenirken bazıları fazla abartılı bulduğunu belirtti.



Öyle ya da böyle Hüseyin'in eski bir okul arkadaşı tarafından tanıştırılan çift dünyanın gözü önünde evlendi.



Bu görkemli düğünün üzerinden 10 ay geçtikten sonra da çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi. Sonunda o bebek de dünyaya geldi.