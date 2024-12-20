O aşk dolu bakışların arasına başka bir kadın girdi... Ünlü kocası onu da yeni doğan bebeğini de yasak aş uğruna bir kenara attı

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Bu satırlar kalbi kırık bir eski eşin aldatma konusunda kaleme aldığı makaleden... Aslında olup bitenlere bakıldığında başına gelenleri gayet nazik cümlelerle ifade etmiş bile denilebilir...

Çünkü bu genç kadın birlikte hayat kurduğu kocasıyla ilk bebeğine sahip olduktan çok kısa bir süre sonra aldatıldı.

Kocası, film setinde tanıştığı ünlü oyuncu uğruna onu bir kenara bıraktı. Yeni doğan minicik oğlunu bile gözü görmedi.

DAHA YENİ DOĞUM YAPMIŞTI Kİ ALDATILDI

Bu acı dolu satırların sahibi şu sıralarda sinema salonlarına milyonlarca kişiyi toplayan Wicked adlı filmin başrol oyuncularından 32 yaşındaki Ethan Slater'ın yasak aşkı uğruna boşandığı karısı Lilly Jay…

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Aslına bakılırsa kocasının kariyerinde önemli bir yeri olan bu film, 30 yaşındaki Lily Jay'in yuvasının yıkılmasına yol açtı.

Slater, filmdeki rol arkadaşı Ariana Grande ile yaşadığı aşk uğruna daha yeni doğum yapmış olan genç kadını aldatıp sonra da terk etti.

Lilly Jay, boşanmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra kocasının rol arkadaşıyla yaşadığı yasak aşk yüzünden neler hissettiğini, neler yaşadığını The Cut dergisi için kaleme aldığı bir makalede anlattı.

BİR YIL OLDU... AMA NE YAŞADIĞI ŞOK BİTTİ NE YAS SÜRECİ

Genç kadın makalede Ethan Slater ile boşanmalarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala şok ve yas mevsiminin kendisi için bitmediğini satırlara döktü.

Sadece aile içinde kalmayıp magazin basınına dedikodu malzemesi olan bu boşanmanın üzerine sıradan hayatını özlediğini de saklamadı genç kadın.

İşin ilginci bir terapist olan Lilly Jay, bütün bu başına gelenleri yaşamaktansa hastalarından dinleyip onlara yardım eli uzatmayı tercih edeceğini de saklamadı özetle.

Bu konuyu da "İnsanlara yardımcı olan bir meslekte çalışarak onların öykülerini dinlemeyi kendi hikayemi anlatmaktan daha fazla seviyorum" diye belirtti.

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BAŞINA GELECEKLERİ ÖNCEDEN GÖREMEMİŞ

Lilly Jay, evliliklerinin sarsıntıya girip kocasının başka bir kadına yöneldiğini de önceleri fark etmediğini saklamadı.

İlk kez anne olduğu için doğum depresyonu yaşadığını belirten genç kadın "Yeni anne olmanın kendisini ruhsal ve fiziksel olarak tükettiğini" belirtip "Bu yüzden kocamla aramızda oluşan mesafeyi fark edemedim" diye yazdı.

Bütün bunlara rağmen genç kadın yine de 2 yaşındaki küçük oğlu için eski kocasıyla arasını iyi tutmaya çalıştığını da saklamadı.

"Her ne kadar artık hayat arkadaşlığımız değiştiyse de bir ebeveyn olarak durumumuz değişmedi. İkimiz de oğlumuzu deli gibi seviyoruz" satırlarıyla anlattı bu durumu.

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OĞLUMLA GEÇİRDİĞİM GÜNLER PIRIL PIRIL GÜNEŞLİ

Kocasından boşandıktan sonra küçük oğluyla kurduğu yeni hayatını "Oğlumla geçen günlerim pırıl pırıl güneşli" diye yazdı.

Ama Lilly Jay, yine de The Wicked filmiyle ilgili herhangi bir haber görmenin bile kendisini yuvasının yıkıldığı o acı dolu ilk günlere götürdüğünü saklamadı.

Bunu da "Hayatımın en hüzünlü günleriyle ilişkilendirilen bir filmin tanıtımından kaçamadığım günler daha karanlık oluyor" diye tanımladı.

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Lilly Jay 'in daha yeni anne olduğu bir dönemde yuvasının yıkılmasına neden olan bu aşk, başka bir evliliğin de sonunu getirdi.

Çünkü The Wicked'ın yıldızı 31 yaşındaki Ariana Grande de rol arkadaşı uğruna gösterişli bir törenle evlendiği Dalton Gomez'den boşandı.

Yani bu set aşkı bir değil iki yuvanın sonunu getirdi. Bütün bunların geçen yıl yaşandığını hatırlatalım.

ÖNCE YALANLADILAR... AMA GERÇEK FAZLA SAKLANAMADI: Ariana Grande ile Ethan Slater; ilişkileri ilk konuşulmaya başladığında her şeyi yalanladı. Ama tabii gerçekler çok da uzun süre gizli kalamadı. Sonuç olarak iki yuva yıkıldı... Ama diğer yanda yakın çevrelerinin "Onlar yanlış bir şey yapmadı" diye tanımladığı Ariana Grande ile Ethan Slater'ın aşkı dolu dizgin sürüyor. Bakalım ne zamana kadar!

Bu iki çiftin hikayesine bakarsak... Ethan Slater ile Lilly Jay, lise aşıklarıydı.. Altı yıl ilişki yaşadıktan sonra 2018'de evlendiler. 2022 yılında bir erkek evlatları dünyaya geldi. Ama mutlu yuvaları geçen yıl Slater'ın Ariana Grande aşkı uğruna yıkıldı. Ariana Grande ise Dalton Gomez ile 2021 yılında evlendi. Genç yıldızın evliliği o dönemde çok konuşulmuştu. Fakat o da set aşkı uğruna bu yıl resmen kocasından boşandı.

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Ariana Grande ile Ethan Slater ilişkilerini başlarda yalanladı. Ama sonra sosyal medyadan bile ilan etti.