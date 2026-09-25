Doğum öncesi aile boyu yürüyüşe çıktılar

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Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri olan Anne Hathaway yakında üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

43 yaşında hamile kalarak herkesi şaşırtan yıldız isim eşi Adam Shulman ve iki çocuğuyla çıktığı yürüyüşte görüntülendi. Anne Hathaway’in büyümüş karnı doğumun iyice yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Haziran ayında bebek beklediğini duyuran 43 yaşındaki ünlü yıldız, New York'ta yaptığı keyifli yürüyüş sırasında belirginleşen karnını gözler önüne serdi.

Ona, 45 yaşındaki oyuncu, eşi Adam Shulman ile oğulları 10 yaşındaki Jonathan ve 6 yaşındaki Jack eşlik etti.

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2012 yılında evlenen Hathaway ve Shulman, çocuklarının her birinin elini tutarken ve birbirlerinin de elini bırakmazken son derece ilgili ebeveynler gibi görünüyorlardı.

Ünlü oyuncu hamileliğin sonlarına yaklaşırken çıktığı bu yürüyüşte vücudu saran midi boy bir elbise üzerine giydiği bisiklet yaka kazak ve Adidas spor ayakkabılarıyla baştan aşağı siyahlar içindeki kombiniyle hem rahat hem de şık bir görünüm sergiledi.

Yıldız isim açık bıraktığı saçları ve uyumlu güneş gözlüğüyle tamamladığı siyah beyzbol şapkası sayesinde dikkat çekmemeye çalıştı.

Hathaway'in bu gezintisi, hayranlarının ona "işsizliğin düşmanı" lakabını takmasının hemen ardından gerçekleşti; zira ünlü oyuncu, bu yıl halihazırda beş filmde rol almışken yeni bir film projesini daha duyurmuştu.

Anne Hathaway daha bu ayın başlarında, 2028 yazında vizyona girmesi planlanan "Days of Thunder 2" filminde Tom Cruise ile birlikte rol alacağını açıkladı.

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Hathaway bu yıl; "Mother Mary", "The Devil Wears Prada 2", "The Odyssey" ve "The End of Oak Street"in yanı sıra önümüzdeki ay gösterime girecek olan "Verity" filmlerindeki rolleriyle birçok büyük yapımda yer aldı.

Ünlü oyuncu bu yoğun çalışma programı arasında herkese sürpriz olan üçüncü hamileliğini doğruladığında, "The Devil Wears Prada 2" filminin tanıtım turu kapsamındaki etkinliklere katılıyordu.

Hathaway mutlu haberini, bir Instagram videosunda (Reel) büyüyen karnını gösterip arka planda Barbara Lewis'in "Baby, I'm Yours" şarkısını çalarak hayranlarıyla paylaştı.

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Anne Hathaway 40'lı yaşlarında hamile kalmasıyla ilgili olarak Access Hollywood'a "Umut kalmayana dek her zaman bir umut vardır; ancak belli bir yaşa geldiğinizde, o umut yüzde bir ya da iki gibi görünür. Çok mutluyuz çünkü kişisel deneyimlerimizden biliyoruz ki herkes bu şansa erişemiyor; hele ki tam istediği zamanda... Hatta bazen hiç gerçekleşmeyebiliyor." demiş, nisan ayında People dergisi tarafından "En Güzel Kadın" seçildiğinde, "Anne olmak isteyen herkesin bu şansa erişemediğini biliyorum. Ne kadar şanslı olduğuma inanamıyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

İleri sayılabilecek bir yaşta hamile kalmış olsa da içinin rahat olduğunu söyleyen ünlü oyuncu önceki hamilelikleri hakkında, "Benim için süreç iki kez gerçekten çok iyi işledi; bu büyük bir şans" yorumunu yaptı.