Doğduğu gün boy boy fotoğraflarını paylaşmıştı... Yüzünü göstermedi ama ilk yaş gününü baba yüreğinden gelen dualarla kutladı

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Daha dün ilk yaşını kutlayan minik kız da işte böyle bir ortamda doğdu...

Dünyaya gözlerini açar açmaz aile büyüklerinin kucağında çekilen pozları dünya basınına servis edildi. Sonra da defalarca genellikle babasının, bazen annesinin çokça babaannesinin kucağında dünya o minik kızı gördü.

O küçük bebek daha olup bitenin, nasıl bir ortamda dünyaya gözlerini açtığının farkında değil... Çünkü ilk doğum gününü daha dün kutladı.

İşte o kutlama sırasında onu anne karnından çıkar çıkmaz kamera karşısına geçiren ailesi, kimsenin ummadığı bir şey yaptı.

Dünya üzerinde bu ünlü aileyi takip eden milyonlar küçük kızın ilk doğum günü için çekilen yeni fotoğrafını beklerken sadece rengarenk el ve ayak izleriyle karşılaştı!

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İLK DOĞUM GÜNÜNDE YÜZÜN DEĞİL EL VE AYAK İZLERİNİ PAYLAŞTI

Bu anlattığımız bebek Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk torunu olan Prenses İman...

Veliaht Prens Hüseyin ve karısı Prenses Rajwa'nın ilk çocuğu olan İman, geçen yıl 3 Ağustos'ta dünyaya geldi.

2023'te gösterişli bir törenle evlenen Rajwa ile Hüseyin, özellikle de ilk kez babaanne olan Rania, minik İman'ın daha hastaneden çıkmadan çekilen boy boy fotoğraflarını hem sosyal medyadan paylaştı, hem de ajanslar aracılığıyla dünyaya servis etti.

Sonrasında da Prenses İman defalarca kamera karşısına çıktı.

Ama Ürdün kraliyet ailesi, İman'ın ilk yaşının kutlandığı günde günlerdir bebeğin yeni bir pozunu görmek için sabırsızlananları biraz hayal kırıklığına uğrattı.

Sosyal medyadan küçük kızın hiçbir fotoğrafını paylaşmadı.

BÜTÜN ANNE VE BABALARIN KALBİNDEN GEÇENİ İFADE ETTİ

Aslına bakılırsa ilk kez baba olan Hüseyin, belki de onlarca yeni pozun yerini tutacak çok anlamlı bir sosyal medya paylaşımı yaptı...

Minik İman'ın rengarenk el ve ayak izlerinin yer aldığı bir görüntüyü Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştı.

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Bu görüntüye bütün anne ve babaların çocukları için bulunacağı bir dilek, edeceği bir dua yer aldı: "Allah'ım onu her zaman gözeten gözlerinle benim için korusun... O bana bahşettiğin en güzel nimettir... Doğum günün kutlu olsun benim sevgili İman'ım."







HEM İLK TORUN, HEM İLK EVLAT

2023 yılında gösterişli bir şekilde evlenen Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği, Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk torunu Prenses İman...

Hüseyin ile Rajwa'nın evlendikten yaklaşık bir yıl sonra kucaklarına aldıkları minik İman, önümüzdeki 3 Ağustos günü ilk doğum gününü kutlayacak. Ürdün kraliyet ailesi de bu önemli gün için hazırlıklara şimdiden başladı bile...

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Aslına bakılırsa taht üzerinde sadece erkek çocukların hakkı olduğu için, eğer yasalarda bir değişiklik yapılmazsa minik İman ileride tahta çıkamayacak. Ama yine de bir kraliyet ailesinin mensubu olduğu için bütün olanaklardan faydalanacak.

Ki daha şimdiden yaşıtlarının göremeyeceği önemli olaylara bile tanıklık etti. Babasının kucağında yılın sosyete düğününde bile yerini aldı.

İster misiniz daha doğduğu gün milyonların karşısına çıkan mink İman için bir yıl nasıl geçmiş bir hatırlayalım.

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GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNDEN BİR YIL İKİ AY SONRA DOĞDU

Ürdün tahtının veliahtı Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı varlıklı bir aileden gelen Rajwa Alsahif, 1 Haziran 2023'te hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğünü gerçekten de son derece görkemliydi... Dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri Amman'daki düğünde yerlerini aldı.

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Düğünden 10 ay sonra çiftin bir bebek beklediği haberi duyuldu...

3 Ağustos 2024 günü de Kraliçe Rania ve Kral Abdullah, ilk torunlarının dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyurdu.

Ki zaten onun öncesinde henüz 53 yaşında ilk kez babaanne olmaya hazırlanan Rania, bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu dünyaya ilan etti.

Hüseyin'in kız kardeşlerinden büyüğü olan Prenses İman ile aynı adı taşıyan minik İman'ın doğumu Kraliçe Rania ve Kral Abdullah tarafından sosyal medyadan duyuruldu önce.

'AİLEMİZİ AYDINLATTIN... ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'ya ilk torun sevincini yaşatan küçük İman 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı. Onun doğumu ailenin resmi hesaplarından duyuruldu.



İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

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Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti. Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.

53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.

Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."

HALASIYLA AYNI İSMİ TAŞIYOR

Genç çift, bebeklerini kucaklarına aldığında bir başka aile geleneğine de sadık kaldı. O da kızlarının ismi...

Minik bebeğe İman adı verildi. Ki bu ismi ailede başkaları da taşıyor.

Hüseyin'in, geçen yılın mart ayında evlenen büyük kız kardeşinin adı İman.

Babası Kral Abdullah'ın üvey kız kardeşinin ismi de aynı.

Konuşulanlara göre Prens Hüseyin, kız kardeşi Prenses İman'a yakınlığından dolayı kızına da onun ismini vermek istedi.

SOSYETE DÜĞÜNÜNE BİLE GİTTİ

Minik İman, doğduğundan bu yana zaman zaman halkın karşısına çıktı, hatta anne ve babasıyla uluslararası bir geziye bile gitti.

Bununla yetinmedi geçen ay dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğün törenine bile katıldı. Babasının kucağında meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Minik İman, gündüz saatlerinde hep ailesiyle birlikteydi... Ama akşam olunca düğün ve eğlenceye katılmak yerine dadısıyla birlikte kaldı. Ama yine de bu önemli olaydan da mahrum bırakılmadı, aynı havayı soludu.

Öyle ya da böyle minik İman, içine doğduğu ailenin tanınırlığından kaynaklı olarak bebekliğini göz önünde geçiriyor. Gelecekteki bütün hayatı da aynı şekilde geçecek.