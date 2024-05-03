Doğum günü pozunda bile eskileri giydiler... Çocuklara bir yeni kıyafet almadılar

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Aileye ait paha biçilmez mücevherlere sahip oldukları halde giyim kuşam konusunda gayet eli sıkı oldukları da dikkat çeker hep.

Zaten biraz dikkatle baktığınız zaman bir giydikleri kıyafeti sonra birkaç kez daha giydiklerini görürsünüz.

Kimi zaman gerçekten o kıyafetleri sevdiklerinden kimi zaman da halka yakın görünmek için bunu yaptıkları da bilinen bir gerçek.

Örneğin İngiltere Kralı Charles'ın üzerinde meşhur bir palto var ki onu neredeyse 30 yıldan fazla zamandır giyiyor.

Ya da ailenin gelini Kate Middleton, adını "tutumlu prenses"e çıkaracak kadar çok giyiyor kıyafetlerini. Aksesuarlarını, takılarını değiştiriyor ama kıyafetlerini defalarca kullanıyor.

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DOĞUM GÜNÜ POZUNDA BİLE ESKİLERİ GİYDİ

Bu tutumluluğun son örneği de Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın kızı Charlotte'un dokuzuncu doğum günü için çekilen fotoğrafta da gözler önüne serildi.

Ülkesinin tahtı için üçüncü sırada olan Prenses Charlotte'un, 2 Mayıs'ta kutlanan 9'uncu doğum günü nedeniyle çekilen ve ailesinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan o pozda üzerindeki bütün giysiler eskiydi. Yani daha önce giyilmişti.

Önce bordo hırkayla başlayalım. Çünkü o hırka gerçekten ünlü..:Açıkçası tatsız bir hatırası var.

Charlotte üzerindeki bordo hırkayı, annesi Kate'in Instagram hesabından paylaştığı, sonra da üzerinde aşırı oynanma olduğu için haber ajansları tarafından da geri çekilen tartışmalı pozda da giyiyordu.

O olaylı pozda üzerinde kareli bir etek vardı. Görünümünü de lacivert çorapla tamamlamıştı Prenses. Doğum günü pozunda içindeki kazak ve gömlek başkaydı Charlotte'un. Çiçekli bir gömlek ve lacivert kazağı tercih etmişti.

Ama küçük prensesin doğum günü pozundaki kot eteği de tanıdıktı. Charlotte o eteği de annesiyle birlikte bir hayır kuruluşu için Noel ve yeni yıl hediyeleri hazırlamak için gittiği ziyarette giymişti küçük kız.

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O DA ESKİLERİ GİYDİ

Aslına bakılırsa doğum günü pozunda eski kıyafetlerini giyen tek kişi Charlotte değildi. Ondan bir hafta önce bu kez de kardeşi Louis'nin doğum günü vardı.

Elbette Galler ailesi sosyal medya hesaplarından onun için de bir paylaşım yapıldı. İşte o karede de Louis'nin üzerinde tanıdık bir gömlek vardı. Yine Kate Middleton'ın o olaylı pozunda sağ yanında duran Louis o gün de aynı gömleği giymişti.

Görünüşe göre Charlotte ve Louis'nin annesi Kate Middleton kendisinin yaptığı gibi çocuklarına da kıyafet konusunda tutumlu olmayı gösteriyor.

Yıllar içinde onların da bazı kıyafetlerine artık kamuoyunun gözü alışacak ve onları daha önce ne zaman nerede giydiklerini hemen hatırlayacaklar.

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İki kardeş de anneleri Kate'in olaylı paylaşımında giydikleri parçalarla doğum günü pozlarını verdi.





KATE VE EFSANE ÇİZMELERİ

İngiliz kraliyet ailesinin en tutumlu kişilerinden biri de Prens William'ın eşi Galler Prensesi Catherine. Halkın arasındaki adıyla Kate Middleton, bir giydiğini farklı aksesuarlarla tamamlayarak defalarca giyiyor.

Üstelik bu durum sadece gece elbiseleri ya da gündüz ziyaretlerinde giydiği kıyafetlerle sınırlı değil. Kate'in bir çift çizmesi var ki hayranları arasında onların adı "efsane çizmeler."

Çünkü 20 yılı aşkın süredir zaman zaman giyiyor bunları. İlk kez üniversite öğrenciliği yıllarında çekilen bir fotoğrafında görülen bu çizmeleri defalarca kullandı.

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Middleton bu çizmelerini genellikle şehir dışına, kırsal alana gittiğinde kullanıyor. Aile gezisi ya da iş gezisi olmasının da onun için bir farkı yok. Her fırsatta giyiyor çizmelerini. Tutumluluğuyla tanınan düşes, 475 sterlin (yaklaşık 2500 Türk lirası) değerindeki bu çizmeleriyle ilk olarak 2004 yılında St. Andrews Üniversitesi’nden mezun olurken görüntülenmişti.

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ÜNİVERSİTE YILLARINDAN KALMA CEKETİ ÇOK KONUŞULDU

Kate Middleton geçen yıl kocasıyla birlikte çıktığı Karayipler gezisinde özellikle giydiği kıyafetlerle dikkat çekmişti. O gezide bavulunda daha önce hiç giymediği yeni kıyafetler vardı.

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Bazıları ziyaret edilen ülkelerin bayraklarındaki renkler düşünülerek özel olarak hazırlanmıştı. Ama içlerinde bir kırmızı ceket vardı ki hepsinden çok daha fazla dikkat çekti.

Çünkü Kate'in yeni parçalarla tamamladığı o ceket üniversite yıllarından kalmaydı. Tabii bu durum onun ne giydiğini yakından takip edenlerin dikkatinden kaçmadı.

BU BEYAZ PALTO EVLİLİĞİNDEN BİLE DAHA ESKİ

Kate Middleton'ın çok ünlü bir kıyafeti daha var aslında: Evliliğinden bile daha eski olan beyaz palto. William ile ilk kez resmi olarak katıldığı bir etkinlikte giydiği o beyaz paltoyu 2020'de Prens William ile birlikte gittiği İrlanda ziyaretinde giydi.

Düşes'in bu gezi için bavuluna yeni elbiselerin yanı sıra eski kıyafetlerini de koyduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte bunlar arasında bir tanesi son günlere damgasını vurdu: Siyah düğmeli beyaz manto!

O DÖNEMDE NİŞANLI BİLE DEĞİLLERDİ

Middleton'ı takip edenler için Reiss'in imzasını taşıyan Olivia adlı bu beyaz mantonun anlamı bambaşka.

Middleton, bu paltoyla ilk kez görüntülendiğinde takvimler 2008 yılını gösteriyordu. O dönemde Prens William ile henüz evli hatta nişanlı bile değillerdi.

Middleton, o yıl Prens'in uçuş okulundan mezuniyet törenine katıldığında da üzerinde bu beyaz manto vardı. Görümümünü yine İrlanda'dakine benzer çizmeler ile tamamlamıştı.

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TEKRAR TEKRAR GİYİYOR

Middleton, o dönemde sevgilisi olan William'ın kuzeni Peter Phillips'in 30'uncu doğum gününe de katılmıştı. O partiye giderken de üzerinde yine aynı beyaz manto vardı. Yani özetle Middleton, bu mantoyu tam 15 yıldan fazladır tekrar tekrar giyiyor.