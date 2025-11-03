Doğum günü bahanesiyle aşkını ilan etti: İyi ki doğdun sevgilim!

Haberin Devamı

İkisi de hüsranla biten evliliklerinin ardından uzun yıllar boyunca kalbi boş kalan Jennifer Aniston aşkı yeniden buldu, bulmuşken de bırakmaya niyeti yok gibi görünüyor…

Bir süredir Jim Curtis adında, kitapları ve pek çok da müşterisi olan bir hipno terapistle yani bir hipnoz uzmanıyla birlikte olan Jennifer Aniston’ın bu aşktan oldukça emin olduğu ve bu kez elini çabuk tutmak istediği konuşuluyor.

Ünlü oyucu en sonunda bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle bir aşk pozunu Instagram hesabından paylaşarak ilişkisini resmileştirdi.

Jim Curtis’in doğum gününü fırsat bilen Aniston sarıldıkları siyah beyaz bir fotoğrafı paylaşarak ona “Mutlu yıllar aşkım. Çok değerlisin” diye seslendi.

Haberin Devamı

Jennifer Aniston bu paylaşımını bir de kırmızı kalp emojisiyle süsledi.

Fotoğrafta Aniston, 50 yaşındaki aşk gurusunun kollarını arkadan sararken, ikisi de gülümsüyor ve ellerini birbirine kenetlemiş halde görülüyor.

Jennifer Aniston’ın bu coşkulu paylaşımı, bir dizi yaz fotoğrafı paylaşarak ilişkilerini yumuşak bir şekilde başlatmasından yaklaşık iki ay sonra geldi.

"Friends" dizisinden eski arkadaşı Courteney Cox, Sandra Bullock, Adam Sandler ve diğer ünlü isimlerle çekilmiş selfie'lerin de yer aldığı bir dizi fotoğrafta, kartal gözlü hayranlar son fotoğrafta arkası dönük şekilde poz veren Jim Curtis'i fark etmişti.

Aniston ve Curtis'in ilişkisi ilk olarak temmuz ayında, Jennifer Aniston’ın yakın arkadaşı Jason Bateman ile çıktığı aile boyu tatilde İspanya'nın Mallorca adasında fotoğraflandıklarında manşetlere çıkmıştı.

Haberin Devamı

O günden sonra birlikte çıktıkları yemek randevularından dönerken sık sık fotoğraflanan ikili Jennifer Aniston’ın yakın arkadaşlarıyla da bolca görüştü.

Jennifer Aniston’ın yeni sevgilisini sık sık arkadaşlarıyla bir araya getirerek onların onayını almaya çalıştığı söyleniyordu.

Dedikodulara göre çiftin ilişkisi daha yeni başlamış olsa da, birbirlerini “yıllardır” tanıyormuş gibi hissediyorlar ve 56 yaşındaki Friends yıldızı, iki başarısız evlilikten sonra nihayet “sonsuza kadar birlikte olacağı erkeği” bulduğuna inanıyor.

Jennifer Aniston’ın etrafındakiler bu yeni aşkı “Jen ve Jim birbirlerine deli gibi aşıklar ve Jen, flört dünyasından bıkmış bir durumda. Bu ilişki için her şeyini ortaya koyuyor ve bunun nedeni kolayca anlaşılabilir. Jim, Jen'in ihtiyaçlarına karşı inanılmaz bir empatiye sahip tatlı bir adam. Jen, sonunda ‘sonsuza kadar’ birlikte olacağı erkeği bulduğuna inanıyor” sözleriyle anlatıyor.

Haberin Devamı

Jennifer Aniston daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenmişti. Jim Curtis’in de Rachel Napolitano’yla yaptığı ilk ve tek evliliğinden Aidan adında bir oğlu var.