Doğukan Manço: Kurtarıcımız yumurta

Kardeşi Batıkan’la birlikte kaldığı evde zamanını YouTube kanalı için videolar çekerek geçiren Doğukan Manço, yemek konusunda

sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları sorusuna şöyle yanıt verdi: “Mutfakla aram çok iyi. En büyük kurtarıcımız yumurta!”



Manço, salgınla ilgili de şu yorumu yaptı: “Bize hayat koşuşturmasında kendimize ve sevdiklerimize yeteri kadar vakit ayırmadığımızı gösterdi. Doğa bize yeni dünyaya zor da olsa alışmak zorunda olduğumuzu hatırlattı.”