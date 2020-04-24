Doğukan Manço: Kurtarıcımız yumurta
Doğukan Manço, tam 43 gündür evinden dışarı çıkmıyor.
Kardeşi Batıkan’la birlikte kaldığı evde zamanını YouTube kanalı için videolar çekerek geçiren Doğukan Manço, yemek konusunda
sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları sorusuna şöyle yanıt verdi: “Mutfakla aram çok iyi. En büyük kurtarıcımız yumurta!”
Manço, salgınla ilgili de şu yorumu yaptı: “Bize hayat koşuşturmasında kendimize ve sevdiklerimize yeteri kadar vakit ayırmadığımızı gösterdi. Doğa bize yeni dünyaya zor da olsa alışmak zorunda olduğumuzu hatırlattı.”
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