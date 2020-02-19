Doğu Demirkol ve sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ilk kez el ele

Kanyon AVM'de gerçekleşen gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükak, güzel bir süreç yaşadıklarını anlattı. Büyükak, filmi seyirci önüne çıkarmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Filmimize çok inanıyor ve güveniyoruz. Çok komik ve eğlenceli bir film yaptık. İnşallah seyircimiz de hem bugün hem cuma günü bizimle aynı fikirde olur, filmimizi seyreder, bol bol güler." diye konuştu.

SEVGİLİSİYLE EL ELE

‘Bayi Toplantısı’ filminde rol alan Doğu Demirkol galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katıldı. Kameralar karşısına ilk kez el ele çıkan çift soruları yanıtladı.

Demirkol, ‘İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan sizin gördüğünüz tanıdığınız oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı değerlendiriyorum bakalım.’ sözleriyle esprili bir açıklama yaptı. Sevgilisinin açıklamalarının ardından Farah Zeynep Abdullah gülme krizine girdi.

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin'in rol aldığı film, 21 Şubat'ta vizyona girecek.







