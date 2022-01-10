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Doğu Demirkol tartışmalara son noktayı koydu: Şaka tapulu malım değil

#Doğu Demirkol#Cem Yılmaz#Komedyen
Doğu Demirkol tartışmalara son noktayı koydu: Şaka tapulu malım değil
Sayit DURMAZ

Doğu Demirkol, yıllar önce yaptığı bir espriye Cem Yılmaz’ın son gösterisinde yer vermesi ile ilgili konuştu. Sosyal medya paylaşımıyla, espriyi ilk kendisinin yaptığı ortaya çıkan Demirkol, “Bu espriyi herkes yapabilir, benim tapulu malım değil” dedi.

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AMACIM KENDİMİ AKLAMAKTI

Cem Yılmaz, son gösterisinde “Allah diyen aslan” esprisine yer vermiş, aynı espriyi daha önce Doğu Demirkol’un kendi şovunda kullandığı ortaya çıkmıştı. Demirkol, o esprisini sosyal medyadan “Eskilerden bir şaka” notuyla paylaşmıştı.

Komedyen, önceki gün Zorlu Center’daydı. Komedyen, paylaşımıyla ilgili sorulara, “Ben kendimi aklamak için paylaştım. Bu espriyi herkes yapabilir. Benim tapulu malım değil ama Cem abi gösterisinde yapınca, beni izlemeye gelenler de ‘Cem Yılmaz’dan mı esinlendi demesin diye paylaştım” dedi.

Doğu Demirkol tartışmalara son noktayı koydu: Şaka tapulu malım değil

CEM ABİ BİZİM DEĞERİMİZ

Doğu Demirkol, sözlerine şöyle devam etti: “Ben Cem abiden almadım espriyi, o benden aldı gibi bir algı için de paylaşmadım. Konuyu farklı işledik zaten. Ben Cem abiyi severim, o bizim değerimiz.” Muhabirlerin “Komedyenler birbirinden esinleniyor mu” sorusuna ise Demirkol “İzliyoruz birbirimizi, gördüklerimiz üzerinden başka örneklerle aynı şeylere değindiğimiz oluyor” yanıtını verdi.

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