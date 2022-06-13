Doğu Demirkol düğünde kırdı geçirdi... 'Usta sandım CEO çıktı'

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Yaklaşık 90 konuğun davetli olduğu düğün aslında cumartesi yapılacaktı, ancak havanın kötü olması ihtimalinden dolayı mizansen nikâh töreni ve düğün cuma akşamı yapıldı. Cumartesi de ‘Greek Night’ temalı bir Yunan eğlencesi düzenlendi. Oldukça keyifli geçen düğünden notlarım şöyle:

◊ Konuklarını otelde hafta sonu boyunca ağırlayan çift, misafirlerini odalarında hoş bir jestle karşıladı. ‘Hoş geldiniz’ ikramı olarak odalara tatlı tabağı gönderildi. Tatlı tabağını, çiftin Roma’daki nikâhlarından bir kare süslüyordu.

◊ Nikâh için otelin muhteşem manzaralı “Green Hills” olarak adlandırılan bahçesine çıktık. Çiftin gerçek nikâhı Roma’da kıyıldığından, burada konuklar için mizansen bir tören düzenlendi.

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◊ Törenin ‘nikâh memuru’ ise ünlü komedyen-oyuncu Doğu Demirkol oldu. Demirkol, esprileriyle konukları kırıp geçirirken, otomobili arızalandığı için nikâha zor yetiştiğini anlattı.





◊ Doğu Demirkol, Mustafa Sandal’a, “Bundan sonra yapacağın bütün aşk şarkılarını sadece Melis’e yazacağın konusunda yemin eder misin?” diye sorarken, sanatçı kahkahalar atarak “Evet” dedi.

◊ Demirkol, Melis Sandal’a da “İtalyan mobilyalarıyla döşenmiş, Savoy’daki lüks evinizde beni her daim ağırlayacağınıza bütün konukların huzurunda yemin ediyor musun” diye sorarak herkesi kahkahalara boğdu.





◊ Mizansen nikâhta Mustafa Sandal’ın şahitliğini oyuncu Sarp İkiler üstlenirken, Melis Sandal’ın şahitliğini ise 7 yaşındaki oğlu Yiğit yaptı.

◊ Gündüz nikâha pembe bir bagi ile gelen çift, akşam beach’teki düğün eğlencesine ise iskeleye yanaşan tekneyle geldi.

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◊ Beach’teki parti oldukça keyifli geçti. Mustafa Sandal, sahneye çıkarak yeni eşi için “Aya Benzer” ve “Gel Aşkım” şarkılarını söyledi. Melis Sandal, şarkılara danslarıyla eşlik etti.





◊ Düğünün konukları arasında Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve eşi Diane Şahenk de vardı. Normalde Ferit Şahenk, davetli olduğu düğünlere usulen 5 dakika uğrayıp, çifti tebrik edip çıkar. Ama bu kez yakın arkadaşı Mustafa Sandal’ın düğününde bütün gece kalarak, eğlencenin tadını çıkardı.





Diane-Ferit Şahenk

USTA SANDIM, CEO ÇIKTI!

Arabası bozulduğu için yolda kaldığını ve Mustafa Sandal’ın kendisini ‘geç kaldın’ diye aradığını söyleyen Doğu Demirkol, o anları şöyle anlattı: “Kusura bakmayın, biraz başım dönüyor. Çünkü gelirken yolda kaldım, arabam bozuldu. Mustafa aradı, ‘Nerede kaldın?’ diye. Dedim ‘Arabam bozuldu’! ‘Araban ne?’ diye sordu, ‘Porsche’ dedim. ‘Şanslısın, birine seni arattıracağım’ dedi. 5 dakika sonra beni biri aradı, ‘Ben Ali’ dedi. Dedim ki, ‘Ali Usta, yolda kaldık’. Demez mi, ‘Ben Ali Bilaloğlu, Doğuş Oto’nun CEO’suyum’! Tabii ilk kez beni bir CEO arıyor, ben usta sandım!” Yaşadığı karışıklıkla güldüren Demirkol, sonra nikâh merasimine geçti.