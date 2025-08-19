‘Doğru adamı sonunda buldum!’ Bu aşk için öyle çok bekledi ki… Yıldırım hızında nişan yolda

Haberin Devamı

Hem televizyon ekranının hem de sinemanın en sevilen yıldızlarından biri olmasına ve hayatına giren rüya gibi aşklara rağmen gönül meselelerinde şansı pek de yaver gitmeyen ünlü isim bu aralar pek mutlu…

İki başarısız evliliğinin ardından hayatına kimseleri sokmayan Jennifer Aniston en sonunda mutluluğu buldu.

Aşkı yıllar sonra yeniden bulan Jennifer Aniston'ın bu kez elini çabuk tutmak istediği ortaya çıktı

Bir süredir Jim Curtis adında, kitapları ve pek çok da müşterisi olan bir hipno terapistle yani bir hipnoz uzmanıyla birlikte olan Jennifer Aniston’ın bu aşktan oldukça emin olduğu ve bu kez elini çabuk tutmak istediği konuşuluyor.

Yaz aylarının bu sürpriz aşkının çok çabuk ilerlediği ve Jennifer Aniston’ın yeni erkek arkadaşıyla bir an önce evlenmek istediği iddia edildi.

Yeni sevgilisi Jim Curtis'le çok mutlu olduğu söylenen ünlü oyuncunun hemen evlenmek istediği iddia ediliyor

Çift, çıkmaya yeni başlamış olsa da, birbirlerini “yıllardır” tanıyormuş gibi hissediyorlar ve 56 yaşındaki Friends yıldızı, iki başarısız evlilikten sonra nihayet “sonsuza kadar birlikte olacağı erkeği” bulduğuna inanıyor.

Jennifer Aniston’ın etrafındakiler bu yeni aşkı “Jen ve Jim birbirlerine deli gibi aşıklar ve Jen, flört dünyasından bıkmış bir durumda. Bu ilişki için her şeyini ortaya koyuyor ve bunun nedeni kolayca anlaşılabilir. Jim, Jen'in ihtiyaçlarına karşı inanılmaz bir empatiye sahip tatlı bir adam. Jen, sonunda ‘sonsuza kadar’ birlikte olacağı erkeği bulduğuna inanıyor” sözleriyle anlatıyor.

İkili son günlerde birbirlerinden hiç ayrılmıyor

Söylenenlere göre ikili ilk randevularından beri ortak bir gelecek ihtimali hakkında konuşuyorlar ve Jennifer Aniston artık gönül meselelerine temkinli yaklaşmaktan öyle bıkmış halde ki Jim Curtis’le evlenmeye bir anda karar verecek.

Üçüncü kez evlenmek için hevesli olduğu söylenen Jennifer Aniston’ın jet hızıyla nişanlanmaya hazırlandığı ve üçüncü kez “evet” demek için de oldukça sessiz ve sade bir tören planlamaya çoktan başladığı da söyleniyor.

Jennifer Aniston ve Jim Curtis ilişkilerinin temmuz ayı başında ortaya çıkmasından beri sürekli birlikteler. İspanya sahillerinde tatil yapan taze aşıklar New York’ta da birlikte görüntülendi.

Ve Jennifer Aniston Jim Curtis’i şimdiden Jason Bateman ve Couteney Cox gibi en yakın arkadaşlarıyla tanıştırıp onların onayını da aldı.j

Jennifer Aniston'ın Justin Theroux'la yaptığı evlilik de sadece üç yıl sürdü

Jim Curtis’in ise çoktan New York’taki evini boşaltıp kiraya verdiği ve Los Angeles’a, Aniston’ın yanına gitmeye hazır olduğu iddia edildi.

Brad Pitt Jennifer Aniston ile evliyken Angelina Jolie'ye aşık olmuş, çiftin evliliği bu sebepten sona ermişti