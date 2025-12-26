Doğduğundan beri aldığı bütün görgü dersleri boşa gitti... Hayatında ilk kez görmüş gibi babasının elinden kaptı!

Haberin Devamı

Giyimleri kuşamları, yüzlerindeki gülücükleriyle "Kim ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun biz bir aileyiz ve birlikteyiz" mesajı verdiler.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü, Prens Harry le karısı Meghan Markle'ın, aileye neredeyse savaş açması, hepsinin ötesinde Prens Andrew'nun, karıştığı Epstein skandalı nedeniyle unvanlarının alınması....

BİRLİK MESAJI VERDİLER

Bunların da ötesinde Kral Charles ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi derken aile için geçen birkaç yıl gerçekten zorluydu.

Yine de dün bir kez daha Kral Charles'ın etrafında toplandı hepsi ve geleneksel Noel buluşmasını gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi dün de ailenin ileri gelenleri Sandringham'daki Mary Magdalena Kilise'nde buluştu ve kutlama yaptı.

Törene girerken de çıkarken de saatler önce çevrede toplanmaya başlayan halkın sevgi gösterileri yine yerli yerindeydi.





HALK SAATLER ÖNCESİNDEN TOPLANMAYA BAŞLADI

Hızlı adımlarla törene giren aile üyeleri çıkışta da kendilerini bekleyenlerle buluştu. İşte en renkli anlar da o sırada yaşandı.

Günün en çok ilgi görenleri de her zamanki gibi Galler ailesi oldu. Prens William, Kate Middleton, çocukları George, Charlotte ve Louis yine renkli anlar yaşattı.

Aile bu yıl da birbirleriyle uyumlu giyinmişti.

Kate ile Charlotte, kahverengi tonlarında kıyafetler seçti. William ve oğulları George ile Louis de birbiriyle uyumlu takım elbiseler giydi.

Babasından sonra tahta geçecek olan George her zamanki gibi ağırbaşlı tavırlarıyla dikkat çekti.

Kate Middleton ile kızı Charlotte, kahverengi tonlarında giyindi. Galler ailesinin çocukları ile William'ın kuzeni Zara ile kocası Mike Tindall'ın kızları da ne kadar samimi olduklarını bir kez daha gösterdi.

Tören çıkışı Kate, küçük kızlarla sohbet ederek yürüdü.

EN RENKLİ GÖRÜNTÜLER KÜÇÜK KARDEŞTEN GELDİ

Charlotte ise bir kez daha tam da doğru ailede dünyaya geldiğini gözler önüne serdi. 10 yaşından beklenmeyecek bir profesyonellikle, sanki yılların prensesi gibi halkla buluştu.

Hatta kendisine seslenen bazı kişilere koşarak sarıldığı da oldu zaman zaman.

Galler ailesinin "şov" kısmı da yine Prens Louis'den geldi.

Halk özellikle de çocuklar için ellerinde hediyelerle dışarıda bekliyordu saatlerce... En çok çikolata ve şekerleme ise ailenin en küçüğü olan 7 yaşındaki Louis'ye verildi.

BABASININ ELİNDEN KAPTI

İşte o sırada da ilginç anlar yaşandı.

Bir kişi Prens William'a kırmızı pakete sarılmış kocaman bir çikolata verdi. Daha Prens teşekkür cümlesini bile tamamlayamadan Louis bir sıçrayışta babasının elinden o büyük paketi kaptı. Uzun bir süre de elinden bırakmadı.

Louis'nin çikolataya anında uzanması da güne damgasını vuran görüntülerden biri olarak hafızalara kazındı.

Galler çiftinin 10 yaşındaki kızı Prenses Charlotte, yakında annesinin rakibi olacak gibi görünüyor.





Charlotte, dünkü törende de küçük kardeşi Louis'yi denetimi altında tuttu.

AİLENİN EN AFACANI

Küçük Prens Louis'nin afacan tavırları aslında son birkaç yıldır ailenin toplu olarak katıldığı etkinliklere damgasını vuruyor.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinliklerinden başlayarak tavırlarıyla her etkinliğe damgasını vurdu.

Aslında son dönemde biraz daha durulsa da Louis, çocukluğunun keyfini çıkardığını da gözler önüne seriyor. Dün babası William'ın elinden çikolata paketini kapması da hem sevimli geldi hem de bazı yorumlara yol açtı.





EN KÜÇÜK OLMANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Bazı kişiler, daha 7 yaşında olan Louis'nin yaptıklarının tam da çocukluğuna yakışır olduğunu savundu. Onun yaşıtlarının da benzer şekilde davrandığını ifade etti.

Bazıları da Louis'nin sıradan bir çocuk olmadığını hatırlattı. Kraliyet ailesi gibi kurallara sıkı sıkıya bağlı bir ailede dünyaya gelen Louis'nin neredeyse doğduğu günden itibaren bu konuda eğitildiğini hatırlattı bu gruptakiler.

Belki de evin en küçüğü olduğu için ağabeyi George ve ablası Charlotte'un yapmasına asla izin verilmeyen davranışlarına hoşgörü gösterildiğini savunanlar da oldu.

Dünkü buluşmada unvanları alınan Prens Andrew'nun büyük kızı Beatrice ve damadı Edoardo Mapelli Mozzi ile küçük kızı Eugenie de yer aldı.