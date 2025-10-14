Doğduğu ev gerçekten insanın kaderiymiş: Daha 14 yaşında kendi milyonlarını garantiledi!

Haberin Devamı

Ama bir de böyle ünlü ve zengin bir ailede dünyaya gelmek var... İşte öyle çocuklar gerçekten de hayata yaşıtlarından çok önde başlar...

BÜYÜK SERVETTEN ÇOCUKLARI DA NASİPLERİNİ ALIYOR

Tıpkı David ve Victoria Beckham'ın çocukları gibi!

Toplamda 500 milyon doların üzerinde bir servete sahip olan Beckham çiftinin bütün çocukları bu durumdan nasibini alıyor.

En büyük oğulları Brooklyn, belli bir meslek edinmeden fotoğrafçılıktan modelliğe oradan da şefliğe kadar daldan dala konarak, kendi ailesinden bile daha zengin olan Nelson Peltz'in kızı Nicola ile evlendi.

Victoria ve David Beckham'ın diğer iki oğlu Cruz ve Romeo da görünüşe göre belli bir mesleğe sahip değil. Modellik ve müzik gibi alanlarda kelimenin tam anlamıyla 'gönül eğlendiriyorlar.'

Haberin Devamı

Her ne kadar Beckham çifti "Çocuklarımızı parayla şımartmak yerine onlara paranın değerini ve nasıl kazanıldığını öğretiyoruz" dese de bunca varlığın içinde onlara yokluk çektirmiyorlar.

Elbette bu dört kardeşin hayattaki şansı Beckham soyadı.





DAHA 14 YAŞINDA AMA İŞİ ÇOKTAN HAZIR

İşte şimdi görünüşe göre ailenin en küçük çocuğu, Victoria ve David'in tek kızı Harper Seven da bu nimetlerden yararlanacak gibi görünüyor. Hem de daha 14 yaşında.

Son gelişmeyi duyan birçok kişinin yorumuna bakılırsa Harper Beckham, birkaç yıla kadar tıpkı Kylie Jenner gibi kozmetik dünyasından milyonlar kazanacak.

Beckham ailesinden gelen yeni haberlere göre Harper, müzikten sonra moda dünyasına geçen annesinin adımlarını takip edecek.

Henüz 14 yaşında olan Harper'ın yakın bir gelecekte bir kozmetik markasının 'patroniçesi' olacağı konuşuluyor. Elbette ailesinin desteğiyle.

The Sun gazetesinin haberine göre Victoria Beckham, kızının tam adıyla bir şirket kurdu. Harper Seven Beckham adından hareketle H7B Limited adlı bu şirket aracılığıyla HIKU BY Harper adıyla bir marka başvurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Bu da Victoria Beckham'ın, kızı Harper'a 'hediyesi' olan şirketin ilk adımı..





ŞİMDİDEN MAKYAJIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİYOR

Gazeteye konuşan bir kaynak "Harper modayı ve makyajı seviyor. Şimdiden makyaj derslerine de başladı" diye konuştu.

Bu kaynağa göre amaç "popüler kültürden ve Kore kozmetiğinden ilham alarak genç kızlara ulaşmak."

Özetle Harper Beckham daha eğitimini bile tamamlamadı ama annesi sayesinde daha şimdiden patron olmayı garantiledi... Tabii ki bununla birlikte cüzdanına girecek milyonları da!

Yapılan yorumlara göre her ne kadar biri yeşil sahalarda diğeri de müzik dünyasında kariyerlerine başlasa da David ve Victoria'nın hatırı sayılır bir ticari zekası var.. Çocuklarının yeteneklerini ve hobilerini iş fırsatına çevirme konusunda da gayet yetenekliler...

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İlk karısından dayak yemişti... Boşandıktan altı ay sonra yeniden nişanlandı Haberi görüntüle





ÇOCUKLARINI DESTEKLEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Aslına bakılırsa Harper Seven, gelecekte böyle bir işe adım atabileceğinin işaretlerini epeydir veriyor. Annesi Victoria, uzun süredir kendi markasının kozmetik ürünlerini kızının tanıtmasına izin veriyor. Bu amaçla çekilmiş videolarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Bu arada Harper Beckham, giyim kuşamıyla da 'süsüne püsüne' düşkün olduğunu kanıtlıyor. Ailece gittikleri yerlerde annesinin markasına ait aslında yaşına uygun olmayan kıyafetler giyiyor. Bu yüzden de Victoria ve David çok eleştiri alıyor.

Özetle...Harper Seven Beckham, dünyaya geldiğinden bu yana ailesinin zenginliğinin nimetlerinden yararlanıyor. Belki kendisi yaşında milyonlarca genç kız tıpkı onun gibi giyimine kuşamına ve makyajına düştün. Ama pek azının ailesinin daha şimdiden onlara marka kuracak olanağı bulunuyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İnsan aşktan da güzelleşirmiş... Kocasıyla o kadar mutlu ki beş yıl içinde yaptığı üç doğum bile ona kilo aldırmadı Haberi görüntüle





BÜYÜK ZENGİNLİK TESCİLLENDİ

Bu yılın mayıs ayında David ve Victoria Beckham'ın zaten herkes tarafından bilinen zenginliği de tescillendi.

The Sunday Times'ın hazırladığı geleneksel Zenginler Listesi'nde Victoria ve David Beckham'ın 2025 yılı itibariyla toplam serveti gözler önüne serildi.

Buna göre Beckham çiftinin toplam serveti 500 milyon sterlin.

Bu arada çiftin ilk kez 2002 yılında 35 milyon sterlinlik servetleriyle listeye girdiğini hatırlatalım.

Bir dönem futbol sahalarında fırtına gibi esen 50 yaşındaki David Beckham ile 51 yaşındaki karısı Victoria 2024 ile 2025 arasında servetlerini 45 milyon sterlin artırarak 500 milyon sterline çıkardılar.

Haberin Devamı





BİR YILDA 24 SIRA YÜKSELDİLER

Çift, Sunday Times'ın İngiltere'nin en zenginlerini açıkladığı 350 isimlik listede 273'üncü sırada yer aldı. Böyle bakınca fazla görünmeyebilir ama Victoria ve David, geçen yıldan bu yana 24 sıra yukarıya çıktı. Yani zenginleştikçe zenginleşti.

Gençlik yıllarını futbol sahalarında top peşinde ter dökerek geçiren David Beckham, o sırada verdiği emeğin karşılığını da fazlasıyla alıyor.

Diğer yandan karısı Victoria da önce kendisine şöhret getiren Spice Girls, ardından da moda derken kendi parasını kazanıyor.

Bir dönem Victoria'nın moda markasının zarar ettiği, ünlü çiftin bu yüzden zorluklar yaşadığı konuşulsa da onca varlık ve zaten kendine ait bir değeri olan Beckham soyadı sayesinde toparlanmaları zor olmadı.