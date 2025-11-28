×
Hayatının yarısını nişanlanıp ayrılarak geçirmişti... Kocam sonumuz benzemesin diye evlenme teklif etmedi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 13:13

"Ben zaten her zaman evlenmeyeceğimi söylerdim... Şu andaki kocamla evlenmeden önce beş nişanlıdan ayrıldım... Kocam da sonumuz böyle olmasın diye bana hiç evlenme teklif etmedi."

Bu ilginç sözler, gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Kelly Brook'a ait.

Şu sıralarda birçok ünlüyle birlikte I'm A Celebrity adlı bir reality şov programına katılan 46 yaşındaki Brook, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflar yaptı.

Yıldız, bugüne kadar beş kez nişanlanmasına rağmen hiçbiriyle evlenmediğini hatırlatarak "Her zaman asla evlenmeyeceğimi söylerdim. Kocamla tanışmadan önce beş kez nişanlandım. Hepsi de bozuldu" dedi.

Brook, 2022'de evlendiği Jeremy Parisi'nin ise kendisine hiç evlenme teklif etmediğini hatırlattı. "Bana evlenme teklif etmedi. Çünkü sanırım geçmişteki nişanlarım gibi bunun sonun başlangıcı olacağını düşünüp bundan korkuyordu" dedi. 

Ama görünüşe göre hiç öyle olmadı... Çift, uzun bir beraberliğin ardından evlendi. Hatta İtalyan ve Fransız kökenli olan Parisi, sevgilisi uğruna İngilizceyi bile öğrendi.

BU MUTLULUĞU BULANA KADAR ÇOK GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kelly Brook, bugün uzun süreli bir beraberliğin ardından evlendiği Jeremy Parisi'de aşk ve huzur adına aradığı her şeyi buldu.  

45 yaşındaki Brook, 2022 yılında evlendiği İtalyan kocası Jeremy Parisi'yi bu kez evde bırakan Brook, yine de onun verdiği mutluluğu gittiği her yere taşıyor.

Durum böyle olunca da Kelly Brook'un geçmişte yaşadığı ve hep boynu bükük ayrıldığı eski nişanlıları akıllara geldi.

DÖRT KEZ NİŞANLANIP AYRILDI
"Eski nişanlısı" değil "eski nişanlıları" dedik çünkü Kelly Brook, Jeremy Parisi ile tanışıncaya kadar dört kez evlilik yolunda ilk adımı attı ama her biri kendi alanında ünlü olan nişanlılarıyla ilişkisi hiç tamamına ermedi.

Kelly Brook, her zaman özel hayatıyla da gündemde oldu. Kariyerinin ilk döneminde oyuncu Jason Statham ile birlikteydi.

Brook ile ilk nişanlısı Statham, 2004'te ayrılana kadar yedi yıl birlikte kaldılar. Jason Statham, Kelly Brook'tan ayrıldıktan sonra model Rosie Huntington Whiteley ile nişanlandı. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

İKİNCİ NİŞANLISI ZANE
Kelly Brook'un ikinci nişanlısı da yine bir oyuncu Billy zane. Çift, birlikte rol aldıkları Survival Island adlı yapımın setinde tanıştı. Birbirlerine aşık olan Kelly Brook ile Billy Zane'in 2005 yılında başlayan ilişkisi 2008'de bitti.

ALDATILINCA NİŞANI BOZDU
Kelly Brook, 2008 ile 2010 arasında Danny Cipriani ile nişanlandı. Bu ilişkinin sonunu da Brook'un aldatılması getirdi. Bu gerçeği öğrenen Brook, nişanı bozdu.

HAMİLE KALDI AMA  BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ
Brook'un üçüncü kez nişanlandığı kişi ise İskoç rugby oyuncusu Thom Evans oldu. 2010 ile 2013 arasında çalkantılı bir ilişki yaşadılar.

Bir ara ayrılıp barışan çiftin ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı.Thom Evans şimdi Pussycat Doll adlı müzik grubuyla ünlenen Nicole Scherzinger ile birlikte.

11 HAFTADA EVLİLİK TEKLİFİ
Dördüncü nişanlısıyla birlikte olduğu dönemde de Kelly Brook basının manşetlerinden inmiyordu. Katıldığı Gladiator adlı yarışma programıyla tanınan ile bir yıldan daha kısa bir süre flört etti Brook.

İlişkileri çok hızlı başladı. McIntosh, çıkmaya başlamalarından 11 hafta sonra Kelly Brook'a evlenme teklif etti.

Fakat bu ilişki de kısa sürdü ve yollarını ayırdılar. Brook ile David McIntosh'un ilişkisi 2015 yılında başladı ve bitti. Brook ondan sonra da şu anda birlikte olduğu Jeremy Parisi ile tanıştı. Çift, 2018 yılında nişanlandı.

ONUN UĞRUNA OYUNCULUĞU BIRAKTI
Kelly Brook ile Jeremy Parisi, Brook'un İngiltere'de doğup büyüdüğü yer olan Kent'te Billy Zane ile nişanlıyken satın aldığı Tudor tarzı çiftlik evinde yaşıyordu kısa süre öncesine kadar. Brook, eski nişanlılarından biri olan Billy Zane ile burada evlenmeyi planlamıştı. Fakat o düğün gerçekleşmedi.

Kelly Brook, "Ruh eşim" dediği kocası Jeremy Parisi uğruna bu evi de elden çıkardı.

Hatta "Ben evli bir kadınım. Öyle başkasına aşıkmış gibi yapamam" diyerek oyunculuğu bıraktığını da açıkladı.

Brook, şimdi bir ayağı Jeremy'nin İtalya'daki köyü Arpino'da yaşıyor. Hatta kocasıyla birlikte bir yaşam tarzı markası bile kurdular. Yani hem aşkta hem de işte ortak oldular.

Yüzünün hep gülmesine bakılırsa Kelly Brook, bu yaptığı tercihlerden dolayı gayet mutlu.

