Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal: Çocuklarımızın TikTok kullanmasını istemeyiz

Rutkay, “Şu pandemi bitse de çocuklar artık sosyalleşse. Çocuklara tablet ve telefon da vermiyoruz. Umarım böyle devam eder” dedi.

Çift, “Çocuklarınızın büyüdüğünde TikTok gibi uygulamalar kullanmalarına izin verir misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “TikTok, tam bir facia. Ne biz kullanıyoruz ne de çocuklarımızın kullanmasını isteriz.”

Demet Akalın isyan etti: 'Soyguncular' hesabımdan 7 bin TL çektiler!

Sunucu-şarkıcı Demet Akalın kredi kartından 7 bin TL çekilince büyük panik yaşadı. Hemen hesaplarını kontrol eden Akalın, gerçeği öğrenince şoke oldu.

Sosyal medya hesabından yaşadığı olayı paylaşan ünlü şarkıcı anne ve babaları uyardı!

İşte Demet Akalın’ın açıklamaları: “Hira bugün online derste moladayken biz de canlı yayındayken TikTok’a giriyor. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız ‘bana çiçek gönder, böcek gönder teşekkür ederim Hira’ ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana ‘bunun muhatabı Apple’ diyor.

Oraya başvuruyoruz, Appel’dan geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler babalar uyarıyorum; Hesabımdan sürekli para çekiliyor…”

'DERDİMİZ PARA OLSUN GÖNDERİRİZ'

Demet Akalın’ın açıklamalarının ardından kendini savunan Özgür Balakar şunları söyledi: ‘Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum… Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı.

Profilinde sadece 'Hira' yazıyor… Bana dediler ki ‘Demet Akalın’ın kızı o’ ben de daha önce Demet Abla’ya gitmiştim. Hira’yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında ‘teşekkürler Hiracım sen isen bir tane gül gönder’ dedim.

Gülün de fiyatı 30 kuruş falan… Bugün de öğrendim ki Demet Akalın’ın haberi yokmuş olanlardan. Hira bana onları göndermiş bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz! Merak etme Demet Abla üzüldüm başına gelen olaya bize ‘soyguncu’ demen kalbimi kırdı.

Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet Abla sakinleş derdimiz para olsun’

CEM YILMAZ: BENİM OĞLUM 2-3 SENE ÖNCE 6 BİN TL KAYBETTİ

Cem Yılmaz, kızı Hira’nın TikTok üzerinden 7 bin TL kredi kartından ödeme yapması üzerine sitem eden Demet Akalın’ı diline doladı.

Usta komedyen, “Demet Akalın’ın kızı Hira 7-8 bin kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah’tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş” sözleri herkesi gülümsetti.

Yılmaz'ın esprisine Demet Akalın'dan cevap geldi. Bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına ünlü şarkıcı sessiz kalmadı.

Parayı geri aldığını belirten Akalın, 'Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin’ ifadelerini kullandı.

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