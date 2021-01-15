MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDoğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...
GeriMagazin Doğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Doğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...
Abone Olgoogle-news

Doğa Rutkay, 2014’te Kerimcan Kamal ile hayatını birleştirmiş, Temmuz 2018’de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim’i dünyaya getirmişti. Oyuncu, Hakan Bilgin’in YouTube’daki ‘Mekanın Sahibine Geldik’ programında ilginç açıklamalar yaptı.

İşte Doğa Rutkay'ın açıklamalarından satır başları...

"Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Lise 2’den beri kendi evinde yaşayan biri olarak evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı.”

“Aşkımız başladığında da kafamda hiç çocuk yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör. Ama Kerimcan ‘Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım.”

“Flört konusunda çok şanslıydım. Genç kızlığımın keyfini yaşadım.”

Doğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...

ANNE VE BABAMA TEŞEKKÜRLER

“Ömrümün sonuna kadar annem (Nuran Duru) babama (Rutkay Aziz) minnettar kalacağım. Çünkü iyi bir evlilik yapabilmemin, eşime olan düşkünlüğümün tüm sebebi annem. Öfke dolu bir kız yetiştirmedi.”

“Çocuk yaşımda yaralar nasıl sarılır annemden öğrendim. Dolayısıyla felaketler beni deviremedi. Fırtınayı nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum.”

“Kerimcan’a dair yaşanan olumsuz şeyleri bir daha hatırlamam. Konuşur ve üzerini kapatırız. Sonra dırdır edip başının etini yemem.”

Doğa Rutkay: Kafamda hiç çocuk yoktu...


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle