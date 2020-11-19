Doğa Rutkay: Ben çalışıyorum, eşim çocuklara bakıyor

Ünlü oyuncu “Kontrol amaçlı doktora geldik. Her şey yolunda, gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor” dedi. Kerimcan Kamal da “Hanımlar çalışınca beyler çocuklara bakacak. Beyler çalışınca, hanımlar çocuklara bakacak” diye karşılık verdi.





