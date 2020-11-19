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Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Doğa Rutkay: Ben çalışıyorum, eşim çocuklara bakıyor

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Doğa Rutkay: Ben çalışıyorum, eşim çocuklara bakıyor
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Oyuncu Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal önceki gün doktor kontrolü için gittikleri Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu “Kontrol amaçlı doktora geldik. Her şey yolunda, gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor” dedi. Kerimcan Kamal da “Hanımlar çalışınca beyler çocuklara bakacak. Beyler çalışınca, hanımlar çocuklara bakacak” diye karşılık verdi.

Doğa Rutkay: Ben çalışıyorum, eşim çocuklara bakıyor


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