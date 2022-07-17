Doğa Bey kripto uzmanı oldu: BBG hem televizyonu hem sosyolojimizi etkiledi

Haberin Devamı

2000’lere girerken televizyonda reality show çılgınlığı yaşanıyordu. “Biri Bizi Gözetliyor”un (BBG) araladığı kapı ekranda birçok yeni ismi de beraberinde getirdi. “BBG” ve “Dokun Bana” yarışmalarında hakem olarak yer alan Doğa Sülen ya da bilinen adıyla Doğa Bey, soğukkanlı tavrıyla bir fenomen haline dönüştü.



Doğa Sülen, televizyon dünyasına nasıl girdiğini şöyle anlatıyor:



“ODTÜ Eğitim Fakültesi’nde okudum. Amacım bölümüm Biyoloji’yi, canlıları ve İngilizceyi derinlemesine öğrenerek, eğitim sonrasında belgesel programları yapmaktı. Üniversitede okuduğum yıllarda özel radyo ve televizyonlar yeni açılmaya başlamıştı. Ankara’da özel bir radyoda programcı olarak işe başladım. Sonradan televizyon yayıncılığında profesyonel olmamı sağlayan yapım şirketi ile de bir iş sırasında tanıştım.”



Sülen, “BBG teklifi nasıl geldi? Doğa Bey imajını nasıl çizdiniz?” sorusunu şöyle yanıtlıyor:



“Ankara’da radyo lisansı bulunan şirketleri almalarına aracılık ediyordum. Bu satış işlemlerinde yaklaşık 12 yıl çalışacağım Senkron TV yetkilileri ile tanıştım. Sektöre girmem için iş teklif ettiler. BBG’nin ilk sezonunda time code editörü olarak işe başladım. ‘Dokun Bana’nın da hazırlıkları başlamıştı. Programın İngilizce yapım el kitabından yarışmacılar için program kurallarını yazma görevi bana verilmişti. Format gereği ekranda yer alacak hakemlere ihtiyaç vardı.

Bu görev benim oldu. Sunucumuz Acun Ilıcalı’ydı. Bir anda bilinen bir ekran karakteri haline geldim. BBG, 2. sezonu başladı ve yapımcılar adına kararları açıklayan birinin olması fikri beni yeniden ekrana taşıdı. Ekranda çizdiğim duygularından arınmış, reyting en yükseldiği yerde ağır açıklama temposuyla gerilimi arttıran tarz ortaya çıktı. Açıkçası zarfı açtığımda milyonlarca kişinin beklediği sonucu açıklamak çok keyifliydi.”

Haberin Devamı





Evet tehdit aldım

Doğa Sülen, “Yarışmalarda açıkladığınız sonuçlardan dolayı tehdit edildiğiniz oldu mu” sorusuna şu yanıtı veriyor:



“Yarışmacılar tarafından hiç tehdit edilmedim. Ama yarışmacıların yakınları veya onları destekleyenler tarafından edildim. Hangi yarışmacı olduğunu söylemiyorum. Herhangi bir tatsız hadise de yaşanmadı. O insanlar sonrasında beni tanıdığında aslında bunun tamamen işim olduğunu fark etti. Bunun tek başına alınmış bir karar olmadığını öğrendiler.”



Sülen, kalabalıklar arasında nasıl tepkiler aldığını ise şöyle anlatıyor:



“O günden bugüne dışarıda aldığım tepkiler her zaman olumluydu. Sanırım izleyenler de aslında onlarla birlikte anın keyfini çıkardığımın farkındaydılar. Ekranda gördükleri ben ile gerçek hayattaki ben farklı. Kendi hayatımda da kuralcı biri olsam da ekranda çizdiğim imaja göre çok aktif ve enerjik olmam, gülümseyerek konuşmam.”

Haberin Devamı





Sosyal medya reality show’ların bitişine neden oldu

Doğa Sülen, reality show’ların azlığının nedenini şöyle açıklıyor:



“Çok net bir tarih var, 2012 yılı. Bu tarihlerde sosyal medya sayesinde artık reality show’ların eski popülerliğine ulaşamayacağını, insanların sosyal medya sayesinde birbirlerinin tüm sırlarına eriştiğini ve artık şaşırılacak bir şey kalmadığını tespit etmiştik. Ben kamera arkasında şaşırıyorsam, herkes şaşırır. Biz bunu daha çok doğallığı korumak ve müdahaleden uzak kendi halinde akan realitenin ekrana taşınması için kullanmıştık. Instagram, Twitter sonrası hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Artık programlara gerek yok, insanların kendilerinin de kolaylıkla yer alabilecekleri bir arayüz var.”



Sülen, yarışmalar sonrası ekranda olmama nedenini ise şöyle anlatıyor:



“Aslında ben ekrana, sadece ve sadece işimin bir parçası olduğu için çıktım. Tek başına bir ekran önü kariyeri ve tanınma hedefim hiçbir zaman olmadı. Editörlükten yapımcılığa ‘Star Akademi Türkiye’, ‘Esra Erol’da Evlen Benimle’ gibi toplam 29 programda çalıştım. Yapımında yer almadığım bir işte ekran önünde olmaktan çok keyif almıyorum.”

Haberin Devamı

Acun Medya Akademi’de eğitmenlik yapıyorum

Doğa Sülen, İstanbul’da yaşayıp eğitmenlik yapıyor ve reklam sektöründe danışmanlık hizmeti veriyor:



“2021’de Nişantaşı Üniversitesi Acun Medya Akademi’nin eğitmen kadrosuna dahil oldum. Bunun yanında, 2010’da açtığım şirketim reklam sektöründe markalara ve ajanslara çözüm ortağı olarak hizmet veriyor. Pandemide kripto varlıkların yaratılmasından alım satımına kadar geniş bir alanda online eğitimler aldım. Kripto varlıklarda ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin belirlenmesi, oluşturulan ürünlerin kitlelere ulaşması konusunda iş geliştirme ve hizmet vermek üzere finansal teknoloji şirketleri ile de çalışıyorum.”

Haberin Devamı

Sülen, “Günümüzde sokakta hâlâ tanınıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı veriyor:“Belli bir yaşın üzerinde olan çoğu kişi hatırlıyor, özellikle iş toplantılarında yeni tanıştığım arkadaşlarımın mutlaka o dönemle ilgili soruları oluyor.”

Yarışmacılara hiçbir duygu beslemedim





“Yarışma sırasında kuralları ve otoriteyi temsil eden görevim sebebiyle hep yarışmacılarla mesafeliydim. Program sonrasında da bu mesafeyi korumayı tercih ettim. Ekranda yapılan açıklamaların sonradan da etkinliğini koruması için mesafeyi daima korudum. Açıkçası hiçbir yarışmacı konusunda zorlanmadım, tam tersi zor olanlar bana ekranda daha fazla oyun alanı açtı. Orada duygularımla hareket etmiyordum. Çok duygusal anlar da yaşamıyordum. Ne sevgi, ne nefret, ne öfke... Yarışmacılara hiçbir duygu beslemedim. Ekranda işimi yaparken sınırları zorlamaya çalışanlar, ekranda çizdiğim karakteri net olarak ortaya çıkarmamı sağladı. Onların benimle uğraşıyor olması hoşuma da gidiyordu.”